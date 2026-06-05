Leao lascia il Milan? "È stata una stagione estenuante, ho giocato infortunato per 4-5 mesi in una posizione non mia"

Sulle difficoltà incontrate nell'ultima stagione: “Per me è stata un stagione molto difficile: non ci siamo qualificati in Champions League e avremmo avuto tantissimo tempo per lavorare nel corso della settimana. Per come stavo nella pre-season, sentivo di poter realmente fare la differenza, mi sentivo veramente bene e in fiducia. Poi però, per il modo in cui la squadra ha lavorato nel corso delle partite e durante la settimana, non penso di essere stato messo nelle condizioni di giocare nella posizione più adatta per poter fare la differenza. Ho giocato 4-5 mesi infortunato, con questa sorta di tendinite, poi aggiungici una posizione che non è la mia e sono arrivato stanchissimo a fine stagione".



