Rafael Leao torna a parlare del suo futuro in una intervista concessa al media portoghese SportTv. Ecco la seconda parte dell'intervista in cui giustifica il suo rendimento nella stagione appena terminata con Massimiliano Allegri in panchina.
Leao lascia il Milan? "È stata una stagione estenuante, ho giocato infortunato per 4-5 mesi in una posizione non mia"
STAGIONE RICCA DI DIFFICOLTÀ
Sulle difficoltà incontrate nell'ultima stagione: “Per me è stata un stagione molto difficile: non ci siamo qualificati in Champions League e avremmo avuto tantissimo tempo per lavorare nel corso della settimana. Per come stavo nella pre-season, sentivo di poter realmente fare la differenza, mi sentivo veramente bene e in fiducia. Poi però, per il modo in cui la squadra ha lavorato nel corso delle partite e durante la settimana, non penso di essere stato messo nelle condizioni di giocare nella posizione più adatta per poter fare la differenza. Ho giocato 4-5 mesi infortunato, con questa sorta di tendinite, poi aggiungici una posizione che non è la mia e sono arrivato stanchissimo a fine stagione".
FASCINO PREMIER LEAGUE
Sul fascino della Premier League: "La Premier League è un campionato che seguo con grande attenzione, qualora ci fosse la possibilità di andarci a giocare sarei veramente contento perché il mio talento sarebbe veramente valorizzato in quel tipo di campionato, che tende a valorizzare moltissimo i calciatori con le mie caratteristiche, quindi vediamo cosa succede in estate".
- PubblicitàPubblicità
ADDIO SERIE A
Sull'addio alla serie A:"Ho bisogno di una nuova sfida perché sono riuscito a vincere due trofei da quando sono in Italia. Ci sono stato tanti anni e posso dire che la Serie A è un campionato che si sta evolvendo, rispetto a prima si sono fatti passi avanti, ma penso che per il mio calcio la Premier League o la Liga siano in grado di valorizzare meglio il mio talento come calciatore”.