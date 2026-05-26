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Leao il primo a parlare: "È stata una stagione che ha messo a dura prova il mio stato fisico e psicologico, che il Milan possa tornare a vincere"
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LEAO ROMPE IL SILENZIO ROSSONERO
Tramite il suo profilo Instagram, Rafa Leao è stato di fatto il primo giocatore del Milan ad esporsi dopo la sconfitta col Cagliari e il terremoto in società che ha portato all'addio immediato di Allegri e tutta la dirigenza.
"È stata una stagione che ha messo a dura prova il mio stato fisico e psicologico - ha scritto il portoghese - e solo chi l'ha vissuta in prima persona con me sa quanto sia stata difficile".
PAROLE D'ADDIO?
"Voglio ringraziare - ha aggiunto Leao - tutti coloro che hanno fatto tutto il possibile e l'impossibile per far sì che questa stagione prendesse una piega completamente diversa. Che il Milan trionfi di nuovo nella prossima stagione".
Parole che a questo punto lasciano più che mai aperta la porta a una cessione di Leao. Parole che potrebbero profumare anche come un addio, considerando la rivoluzione in atto in casa Milan.
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IL POST INSTAGRAM DI LEAO