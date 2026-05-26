Leao il primo a parlare: "È stata una stagione che ha messo a dura prova il mio stato fisico e psicologico, che il Milan possa tornare a vincere"

Tramite il suo profilo Instagram, Rafa Leao è stato di fatto il primo giocatore del Milan ad esporsi dopo la sconfitta col Cagliari e il terremoto in società che ha portato all'addio immediato di Allegri e tutta la dirigenza.

"È stata una stagione che ha messo a dura prova il mio stato fisico e psicologico - ha scritto il portoghese - e solo chi l'ha vissuta in prima persona con me sa quanto sia stata difficile".