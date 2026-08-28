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Leao ha scelto il Galatasaray, nuovo sorpasso sull'Aston Villa: al Milan 45 milioni più 2 di bonus

Calciomercato
Milan
Serie A
R. Leao

Salvo ulteriori colpi di scena, Rafa Leao diventerà presto un nuovo giocatore del Galatasaray: raggiunto l'accordo sia col portoghese che col Milan per il suo trasferimento in Turchia.

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Stavolta ci siamo: Rafael Leao è pronto a lasciare il Milan, destinazione Turchia. L'attaccante portoghese ha infatti deciso di preferire la proposta del Galatasaray rispetto all'offerta dell'Aston Villa: accordo raggiunto tra le parti, tutto definito anche con il Milan, che incasserà 45 milioni di euro più 2 di bonus, leggermente meno rispetto ai 50 chiesti per tutta l'estate da Cardinale.


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  • QUANTO GUADAGNERÀ LEAO AL GALATASARAY

    Il pressing insistente del club turco si è rivelato dunque vincente, grazie anche ad una proposta economica decisamente allettante per Leao, che guadagnerà al Galatasaray 12 milioni di euro più 3 di bonus a stagione, andando quindi a migliorare sensibilmente le cifre attualmente percepite in rossonero.

    Per lui pronto un contratto fino al 2030.

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  • QUANTO INCASSA IL MILAN DALLA CESSIONE DI LEAO

    Come detto il club rossonero ha dovuto abbassare leggermente le sue richieste, per arrivare a trovare la quadra con il Galatasaray per il trasferimento a titolo definitivo di Leao in Turchia. Cardinale, sin dall'inizio del mercato, aveva fissato a 50 milioni la cifra minima per avallare la cessione di Rafa, ma alla fine si è dovuto accontentare di 40 milioni di euro più 3 di bonus.

    Il Milan manterrà anche il 20% sulla futura rivendita del portoghese.

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  • L'IMPATTO SUL BILANCIO

    Una cifra importante, che permetterà comunque al Milan di iscrivere una grossa plusvalenza a bilancio: il costo residuo di Leao al 30 giugno 2026 è di 11,2 milioni di euro, con i rossoneri che registreranno dunque una plusvalenza da 33,8 milioni di euro.

    Da segnalare anche i circa 12 milioni di euro che il Milan risparmierà sul bilancio 2026/27 tra stipendio lordo e quota ammortamento, un'operazione che potrebbe creare i presupposti per un ultimo colpo di mercato in entrata.

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  • QUANDO ARRIVERÀ L'UFFICIALITÀ

    L'ufficialità dell'addio di Leao al Milan dovrebbe arrivare nel weekend: il portoghese potrebbe volare in Turchia già nella giornata di sabato, per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il Galatasaray.

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