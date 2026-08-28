Leao ha scelto il Galatasaray, nuovo sorpasso sull'Aston Villa: al Milan 45 milioni più 2 di bonus

Stavolta ci siamo: Rafael Leao è pronto a lasciare il Milan, destinazione Turchia. L'attaccante portoghese ha infatti deciso di preferire la proposta del Galatasaray rispetto all'offerta dell'Aston Villa: accordo raggiunto tra le parti, tutto definito anche con il Milan, che incasserà 45 milioni di euro più 2 di bonus, leggermente meno rispetto ai 50 chiesti per tutta l'estate da Cardinale.







