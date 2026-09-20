Leao ha iniziato malissimo al Galatasaray: 21 palle perse col Trabzonspor, è già nel mirino dei tifosi

Sui social sta spopolando un video che raccoglie le 21 palle perse da Leao durante la sfida con il Trabzonspor.

L'ex numero 10 del Milan ha faticato sia nell' uno contro uno - una volta specialità della casa - sia nel trovare i compagni. Diversi sono stati i dribbling non riusciti, i passaggi sbagliati e i tentativi di tiri in porta respinti dagli avversari o finiti alti. Una sfilza di errori e giocate fuori misura che testimoniano le difficoltà attuali di Leao, che già nella partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona., persa 3-1 dal Galatasaray, aveva sofferto per i fischi dei suoi ex tifosi, che non gli hanno perdonato l'addio burrascoso nel 2018.



