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Galatasaray SK v Kocaelispor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
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Leao ha iniziato malissimo al Galatasaray: 21 palle perse col Trabzonspor, è già nel mirino dei tifosi

R. Leao
Galatasaray

L'inizio di Rafa Leao con la maglia del Galatasaray non è stato di certo impattante: col Trabzonspor una di quelle prestazioni che i tifosi del Milan conoscono bene.

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L'avventura in Turchia di Rafael Leao non è iniziata di certo nel migliore dei modi. Il portoghese, arrivato dal Milan negli ultimi giorni di mercato, sta faticando nell'ambientamento al Galatasaray ed è finito nel mirino dei tifosi dopo la pessima prestazione nella partita persa per 4-0 contro il Trabzonspor. Partita in cui ha fatto il fenomeno Mohamed Salah, autore di una tripletta.

A pesare, nel giudizio soprattutto sui social di Leao, le 21 palle perse, che non sono andate giù ai sostenitori del Galatasaray che da un calciatore del suo talento e con uno stipendio da 10 milioni a stagione si aspetterebbero ben altre prestazioni.

  • 21 PALLE PERSE

    Sui social sta spopolando un video che raccoglie le 21 palle perse da Leao durante la sfida con il Trabzonspor.

    L'ex numero 10 del Milan ha faticato sia nell' uno contro uno - una volta specialità della casa - sia nel trovare i compagni. Diversi sono stati i dribbling non riusciti, i passaggi sbagliati e i tentativi di tiri in porta respinti dagli avversari o finiti alti. Una sfilza di errori e giocate fuori misura che testimoniano le difficoltà attuali di Leao, che già nella partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona., persa 3-1 dal Galatasaray, aveva sofferto per i fischi dei suoi ex tifosi, che non gli hanno perdonato l'addio burrascoso nel 2018.


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  • TROPPI ERRORI

    Nel complesso Leao ha chiuso con 27 passaggi riusciti su 38, sbagliandone quindi 11 e con 5 dribbling riusciti su 9.

    Su un totale di 65 palloni toccati ne ha persi 21, con una percentuale intorno al 30%: alta, troppo alta per un calciatore arrivato in Turchia per contribuire, insieme ai compagni di repaeto Osimhen e Sané, a condurre verso il titolo il Galatasaray.

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  • LE CRITICHE DEI TIFOSI

    Dopo la partita Leao, tra le altre, è stato accusato di essere poco intenso e poco continuo, le stesse rimostranze che gli venivano mosse nel suo periodo al Milan.

    I tifosi da un calciatore con le sue doti tecniche e atletiche si aspettano di più durante i 90 minuti.

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  • LE PRIME PARTITE DI LEAO

    Finora Leao ha giocato 4 partite con il Galatasaray. Dopo un buon avvio contro il Basaksehir, quando con il suo ingresso ha contribuito al 3-2 finale, non ha brillato né nella vittoria per 1-0 contro il Kocaleispor prima del crollo contro il Trabzonspor.

    In Champions League, lo scorso 9 settembre contro lo Sporting Lisbona, nella mezz'ora finale in cui è stato in campo non è riuscito a risollvare la squadra turca. Messo in campo sul 2-1 per i portoghesi, nel tentativo di trovare il pareggio, ha assistito al 3-1 di Zalazar, realizzato appena 5 minuti dopo il suo ingresso in campo.

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  • IN CERCA DI RISCATTO

    Leao ora è chiamato al riscatto. Il Galatasaray ha investito 38 milioni per acquistarlo dal Milan, mettendo sul piatto un quadriennale da 10 milioni a stagione: cifre da top player e cifre per cui, in Turchia, si aspettano prestazioni diverse. Si aspettano che faccia la differenza e che sia un fattore nella rincorsa al 27 titolo di Turchia del Galatasaray, al momento primo con 13 punti e una partita in più del Besiktas di Vincenzo Italiano, secondo a quota 12.

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