Leao ha iniziato malissimo al Galatasaray: 21 palle perse col Trabzonspor, è già nel mirino dei tifosi

L'avventura in Turchia di Rafael Leao non è iniziata di certo nel migliore dei modi. Il portoghese, arrivato dal Milan negli ultimi giorni di mercato, sta faticando nell'ambientamento al Galatasaray ed è finito nel mirino dei tifosi dopo la pessima prestazione nella partita persa per 4-0 contro il Trabzonspor. Partita in cui ha fatto il fenomeno Mohamed Salah, autore di una tripletta.
A pesare, nel giudizio soprattutto sui social di Leao, le 21 palle perse, che non sono andate giù ai sostenitori del Galatasaray che da un calciatore del suo talento e con uno stipendio da 10 milioni a stagione si aspetterebbero ben altre prestazioni.