Leao gioca titolare Napoli-Milan o va in panchina? Come sta dopo essere stato convocato? Le ultime sulle sue condizioni

Rafael Leao ha smaltito la pubalgia.
Il 10 rossonero è stato convocato da Massimiliano Allegri per Napoli-Milan, big match di Pasquetta valevole per la trentunesima giornata di Serie A.
Come sta Rafa? Giocherà titolare o andrà in panchina?
Rafael Leao ha smaltito la pubalgia.
Il 10 rossonero è stato convocato da Massimiliano Allegri per Napoli-Milan, big match di Pasquetta valevole per la trentunesima giornata di Serie A.
Come sta Rafa? Giocherà titolare o andrà in panchina?
La buona notizia, giunta dall'infermeria nel weekend di Pasqua, è che Leao si è gettato alle spalle l'infortunio all'adduttore che lo aveva costretto a saltare Milan-Torino prima della sosta.
Il portoghese, per questo motivo, è stato convocato da Allegri per Napoli-Milan.
Al netto di recupero e convocazione, però, Max appare orientato a preservare quantomeno inizialmente Leao: il lusitano contro gli azzurri si appresta ad accomodarsi in panchina, poiché non ha lavorato mai con la squadra durante la pausa per le Nazionali.
In pole per giocare al posto di Leao al Maradona figura Christopher Nkunku, con Niklas Fullkrug che potrebbe a sorpresa invece rimpiazzare Christian Pulisic (anch'egli in odore di panchina). Santiago Gimenez, tornato a pieno regime dopo il lungo stop, potrà tornare utile a gara in corso.