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Leao Allegri MilanGetty Images
Claudio D'Amato

Leao gioca titolare Napoli-Milan o va in panchina? Come sta dopo essere stato convocato? Le ultime sulle sue condizioni

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Le ultime riguardo le condizioni di Rafael Leao, che ha smaltito la pubalgia ed è stato convocato per Napoli-Milan: titolare o in panchina? La scelta di Allegri.

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Rafael Leao ha smaltito la pubalgia.

Il 10 rossonero è stato convocato da Massimiliano Allegri per Napoli-Milan, big match di Pasquetta valevole per la trentunesima giornata di Serie A.

Come sta Rafa? Giocherà titolare o andrà in panchina?

  • LEAO CONVOCATO PER NAPOLI-MILAN

    La buona notizia, giunta dall'infermeria nel weekend di Pasqua, è che Leao si è gettato alle spalle l'infortunio all'adduttore che lo aveva costretto a saltare Milan-Torino prima della sosta.

    Il portoghese, per questo motivo, è stato convocato da Allegri per Napoli-Milan.

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  • LEAO GIOCA TITOLARE NAPOLI-MILAN?

    Al netto di recupero e convocazione, però, Max appare orientato a preservare quantomeno inizialmente Leao: il lusitano contro gli azzurri si appresta ad accomodarsi in panchina, poiché non ha lavorato mai con la squadra durante la pausa per le Nazionali.


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  • CHI GIOCA TITOLARE NAPOLI-MILAN AL POSTO DI LEAO

    In pole per giocare al posto di Leao al Maradona figura Christopher Nkunku, con Niklas Fullkrug che potrebbe a sorpresa invece rimpiazzare Christian Pulisic (anch'egli in odore di panchina). Santiago Gimenez, tornato a pieno regime dopo il lungo stop, potrà tornare utile a gara in corso.


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