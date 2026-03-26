Leao gioca Napoli-Milan? Visite in Portogallo e 'giallo' foto in aereo: il viaggio e le cure, niente Nazionale e recupero in dubbio per il big match

Le condizioni di Rafael Leao tengono il Milan col fiato sospeso. L’attaccante rossonero è alle prese con un problema fisico che lo condiziona da settimane e che lo ha già costretto a saltare l’ultima gara di campionato contro il Torino a San Siro.
Tra visite specialistiche in Portogallo e il “giallo” legato a un volo documentato sui social, il club rossonero monitora con attenzione l’evoluzione della situazione in vista della delicata trasferta contro il Napoli al Maradona, in programma lunedì 6 aprile.
Un match fondamentale per il secondo posto e per continuare a mettere pressione all’Inter per lo Scudetto.