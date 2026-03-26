Leao gioca Napoli-Milan? Visite in Portogallo e 'giallo' foto in aereo: il viaggio e le cure, niente Nazionale e recupero in dubbio per il big match

A far discutere è stato anche un episodio social: nella serata di ieri, intorno alle 21, Leao ha pubblicato una foto mentre si trovava a bordo di un aereo. Il viaggio ha alimentato interrogativi.

Il portoghese non si è concesso alcuna vacanza, non avendo giorni liberi concessi dal club, ma è volato all’estero per curare un’infiammazione al pube che lo affligge dallo scorso dicembre e che lo ha portato anche alla tribuna nell’ultima uscita contro il Torino.



