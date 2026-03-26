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Rafael Leao Milan 2026Getty Images
Alessandro De Felice

Leao gioca Napoli-Milan? Visite in Portogallo e 'giallo' foto in aereo: il viaggio e le cure, niente Nazionale e recupero in dubbio per il big match

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Tra visite in Portogallo e il giallo della foto in aereo, il recupero del numero 10 del Milan resta incerto: l'obiettivo è tornare a disposizione per il big match contro il Napoli.

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Le condizioni di Rafael Leao tengono il Milan col fiato sospeso. L’attaccante rossonero è alle prese con un problema fisico che lo condiziona da settimane e che lo ha già costretto a saltare l’ultima gara di campionato contro il Torino a San Siro.

Tra visite specialistiche in Portogallo e il “giallo” legato a un volo documentato sui social, il club rossonero monitora con attenzione l’evoluzione della situazione in vista della delicata trasferta contro il Napoli al Maradona, in programma lunedì 6 aprile.

Un match fondamentale per il secondo posto e per continuare a mettere pressione all’Inter per lo Scudetto.

  • VISITE IN PORTOGALLO

    Nei giorni scorsi, Rafael Leao si è recato in Portogallo per sottoporsi a visite legate al fastidio all’adduttore.

    In accordo con il Milan, il numero 10 proseguirà nei prossimi giorni il percorso di lavoro e trattamenti direttamente nel suo Paese, con un rientro a Milano previsto per la prossima settimana.

    Il problema fisico non è recente: l’attaccante convive da tempo con questo fastidio, che si è riacutizzato fino a costringerlo a saltare la sfida contro il Torino, vinta 3-2 dai rossoneri.

    Una situazione che tiene in dubbio anche la sua presenza per la gara del 6 aprile a Napoli.


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  • IL ‘GIALLO’ DELL’AEREO: NIENTE VACANZA

    A far discutere è stato anche un episodio social: nella serata di ieri, intorno alle 21, Leao ha pubblicato una foto mentre si trovava a bordo di un aereo. Il viaggio ha alimentato interrogativi.

    Il portoghese non si è concesso alcuna vacanza, non avendo giorni liberi concessi dal club, ma è volato all’estero per curare un’infiammazione al pube che lo affligge dallo scorso dicembre e che lo ha portato anche alla tribuna nell’ultima uscita contro il Torino.


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  • LEAO TORNA CONTRO IL NAPOLI?

    Leao si è affidato a uno specialista con l’obiettivo dichiarato di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Napoli dopo la sosta.

    Al momento, però, non ci sono certezze sui tempi di recupero: sarà necessario attendere la prossima settimana per avere un quadro più chiaro.

    L’attaccante portoghese sta lavorando intensamente in Portogallo per rientrare il prima possibile: la presenza al Maradona resta in bilico.


  • I PRECEDENTI AL MARADONA

    Lo stadio Diego Armando Maradona rappresenta un terreno particolarmente favorevole per Rafael Leao.

    Una delle notti più speciali nella carriera dell’attaccante portoghese è legata alla doppietta del 2 aprile 2023 nello 0-4 in campionato, così come l’azione decisiva nei quarti di ritorno di Champions League del 18 aprile 2023, quando percorse tutto il campo palla al piede servendo l’assist per Giroud nell’1-1 che valse la semifinale.


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  • I NUMERI IN STAGIONE DI LEAO

    Rafael Leao non è stato convocato dal CT del Portogallo Roberto Martinez e non prenderà parte ai prossimi impegni della nazionale portoghese contro Messico e Stati Uniti.

    Finora il portoghese ha collezionato 24 presenze con 10 goal, di cui 9 in Serie A e uno in Coppa Italia, e 2 assist, entrambi in campionato.


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