Genoa vs AC Milan

Lasciato in panchina, Leao entra al 28' per l'infortunato Fofana e nella ripresa sugella la rimonta-lampo: pareggio e pallone da cui scaturisce l'1-2.

Lo tsunami Rafael Leao si abbatte sul Genoa.

Succede tutto in un minuto: goal dell'1-1, poi il pallone basso da cui scaturisce l'autorete di Frendrup che consegna il successo al Milan, scosso in positivo dall'ingresso del suo 10 lasciato inizialmente in panchina da Sergio Conceicao.

Rafa si prende Marassi ed indossa i panni del leader, facendo valere tutto la propria capacità di lasciare il segno troppo spesso finita sotto la lente.