Leao-Fiorentina? Cosa c'è di vero sulle voci su un club italiano interessato all'acquisto del portoghese

Leao, che ha saltato la sfida in Polonia contro il Manchester United per un affaticamento muscolare, resta in uscita, ma il Milan non ha nessuna intenzione di svenderlo. Tradotto, partirà solo a determinate condizioni. La cifra per acquistare il suo cartellino rispetto a inizio estate si è abbassata, da 55-60 milioni a 45 milioni, ma al momento non ci sono proposte sul tavolo. Secondo Mattia Moretto il portoghese ha avuto degli approcci da una squadra italiana (smentiti i rumors sulla Fiorentina), ma al momento l'attaccante chiude le porte ad un trasferimento in Serie A. Non solo per una questione di costi.