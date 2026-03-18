Leao e Pulisic devono cambiare marcia: al Milan servono i loro goal per un grande finale di stagione

Dal sogno Scudetto all'obbligo di guardarsi le spalle per non fallire nella corsa Champions League: il mondo del Milan è cambiato in pochissimi giorni, completamente stravolto da una realtà che non ammette rallentamenti.
Il k.o. maturato all'Olimpico per mano della Lazio ha messo in luce alcuni dei limiti della squadra di Allegri: soprattutto in attacco, dove il tandem Leao-Pulisic ha ancora una volta sparato a salve.
I due componenti della magica coppia di inizio stagione hanno smarrito lo smalto dei tempi migliori: tra nervosismo (vedasi la reazione del portoghese al cambio) e astinenza realizzativa che non fanno di certo bene al fine dell'obiettivo del ritorno nella competizione regina.