Leao e Pulisic devono cambiare marcia: al Milan servono i loro goal per un grande finale di stagione

Dall'altro lato non se la passa di certo meglio Pulisic, per il quale il tempo pare essersi cristallizzato a quel 28 dicembre 2025, data dell'ultima rete messa a segno col Milan.

Lo statunitense aprì le marcature nel 3-0 inferto al Verona e da allora non è più riuscito a lasciare il segno: undici partite prive di acuti, compresa la trasferta dell'Olimpico.

Un periodo contrassegnato anche da una borsite che lo ha condizionato e non poco tra fine gennaio e inizio febbraio: problema ormai superato, tanto che nelle ultime quattro gare è sempre partito titolare.