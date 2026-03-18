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Leao PulisicGOAL
Vittorio Rotondaro

Leao e Pulisic devono cambiare marcia: al Milan servono i loro goal per un grande finale di stagione

Il Milan attende i 'veri' Leao e Pulisic: numeri negativi nel 2026, Allegri si aspetta la loro miglior versione in vista del gran finale.

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Dal sogno Scudetto all'obbligo di guardarsi le spalle per non fallire nella corsa Champions League: il mondo del Milan è cambiato in pochissimi giorni, completamente stravolto da una realtà che non ammette rallentamenti.

Il k.o. maturato all'Olimpico per mano della Lazio ha messo in luce alcuni dei limiti della squadra di Allegri: soprattutto in attacco, dove il tandem Leao-Pulisic ha ancora una volta sparato a salve.

I due componenti della magica coppia di inizio stagione hanno smarrito lo smalto dei tempi migliori: tra nervosismo (vedasi la reazione del portoghese al cambio) e astinenza realizzativa che non fanno di certo bene al fine dell'obiettivo del ritorno nella competizione regina.

  • IL NERVOSISMO DI LEAO

    L'ex Lille è apparso visibilmente contrariato al momento della sostituzione in quel dell'Olimpico: si è sottratto al tentativo di abbraccio di Allegri dopo aver ripetutamente chiesto al tecnico di tenerlo in campo per l'assalto finale.

    Un atteggiamento figlio anche del disappunto per qualche pallone di troppo non ricevuto da Pulisic nell'arco del match: più di un movimento non premiato che ha alimentato il malumore poi sfociato nella vistosa reazione successiva.

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  • PULISIC A SECCO NEL 2026

    Dall'altro lato non se la passa di certo meglio Pulisic, per il quale il tempo pare essersi cristallizzato a quel 28 dicembre 2025, data dell'ultima rete messa a segno col Milan.

    Lo statunitense aprì le marcature nel 3-0 inferto al Verona e da allora non è più riuscito a lasciare il segno: undici partite prive di acuti, compresa la trasferta dell'Olimpico.

    Un periodo contrassegnato anche da una borsite che lo ha condizionato e non poco tra fine gennaio e inizio febbraio: problema ormai superato, tanto che nelle ultime quattro gare è sempre partito titolare.

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  • INIZIO ANNO COL BOTTO, POI TANTI RALLENTAMENTI

    Nel caso di Leao i numeri dicono che è andato in goal quattro volte nel 2026, le prime due delle quali il 2 e l'8 gennaio nel successo di misura sul Cagliari e nell'1-1 casalingo contro il Genoa al 'Meazza'.

    Delle seguenti undici sfide di campionato, Leao ha saltato solo quella che ha visto il Milan battere ampiamente il Bologna al 'Dall'Ara', ma il bilancio sottoporta non sorride affatto al lusitano: appena due le reti nelle ultime dieci presenze.

    Il tutto amplificato dall'episodio dell'Olimpico, accolto non positivamente dal direttore sportivo Tare in tribuna.

  • SERVE UN CAMBIO DI MARCIA

    Con l'Inter lontana otto punti e con le squadre alle spalle che mettono pressione, il Milan deve concentrarsi pienamente al traguardo della qualificazione in Champions League, obiettivo dichiarato di Allegri che - almeno a parole - ha sempre 'snobbato' lo Scudetto.

    Per tagliare con una certa serenità la linea del traguardo, però, servirà una versione diversa di Leao e Pulisic: magari quella ammirata nella prima parte della stagione, quando i due parlavano la stessa lingua calcistica e trascinavano i rossoneri grazie alla loro qualità.

    Non a caso sono ancora il portoghese e lo statunitense i migliori marcatori stagionali del Milan con dieci reti, quattro in più di Nkunku che fa parte della batteria di coloro (compresi Fullkrug e il rientrante Gimenez) che sperano in un cambio di gerarchie per avere più spazio: ulteriore stimolo affinché i numeri tornino al livello di un tempo.

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