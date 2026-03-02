Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
3X3 HD
Marco Trombetta

Leao è più un problema o una risorsa per il Milan? La corsa Champions della Juventus è compromessa? L'impatto di Malen fa capire il livello della Serie A? Il 3X3 di GOAL

Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo l'ultima giornata di Serie A: il dilemma Leao, la corsa Champions della Juventus e l'impatto di Malen sul nostro campionato.

Pubblicità
  • Leao è più un problema o una risorsa per il Milan?
  • La corsa Champions della Juventus è compromessa?
  • L'impatto di Malen fa capire il livello della Serie A?

Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo l'ultima giornata di Serie A: le risposte di Lelio Donato, Stefano Silvestri e Marco Trombetta nel nostro 3X3.


  • Leao Cremonese Milan 01032026Getty Images

    Leao è più un problema o una risorsa per il Milan?

    • Pubblicità

  • "Leao un incompiuto e con lui anche il Milan"

    Marco Trombetta - Lo status di Rafa Leao è ormai sempre lo stesso, da anni. Gli manca sempre quel centesimo per arrivare a un euro. Rimane lì, sempre a metà, sempre a un passo da poter essere quello che ci aspettiamo dovrebbe essere. Specialmente i suoi allenatori, fatta eccezione per Allegri probabilmente, che ne ha subito riconosciuto i limiti.

    Leao sa essere una risorsa, ma anche un grande, grandissimo problema. Un equivoco tattico mai chiarito in questa stagione. Il saper essere una risorsa, del resto, non vuol dire esserlo a tutti gli effetti. I nove goal stagionali compensano solo in parte le prestazioni indolenti e i tanti errori sotto porta, come del resto successo anche a Cremona prima dell'ininfluente rete finale col portiere ormai fuori gioco. 

    La pazienza, francamente, dovrebbe essere già ampiamente finita. Leao a 26 anni non ha fatto quel salto e probabilmente non lo farà mai. Lo avevo già scritto a inizio stagione, il Milan deve trovare un'identità a prescindere da Leao, non dipendere dal portoghese. Non se lo può permettere ed è deleterio per la crescita della squadra. Mi sento di condividere infatti l'opinione di Paolo Di Canio che ha spiegato come il Milan sia più solido tatticamente senza Leao. Con Rafa la manovra è condizionata, più esposta alle ripartenze avversarie. 

    Purtroppo la verità è che Leao è e rimarrà un'opera incompiuta. E con lui, il più delle volte, anche il Milan rimane incompiuto. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • JuventusGetty Images

    La corsa Champions della Juventus è compromessa?

  • "Corsa in salita, ma un anno senza Champions potrebbe servire"

    Lelio Donato - Di certo, senza il goal Gatti al 93' di Roma-Juventus, la stagione dei bianconeri oggi sarebbe già chiusa. La rete del difensore invece regala qualche flebile speranza di agganciare il quarto posto che permetterebbe di centrare l'obiettivo minimo, che poi in realtà è diventato quello massimo ormai da qualche anno: ovvero la qualificazione in Champions League.

    Un obiettivo che, è bene ricordarlo, la Juventus anche nella scorsa stagione ha centrato solo all'ultima giornata battendo a fatica un Venezia già retrocesso. Il ritardo dal quarto posto non è incolmabile, vero, ma stavolta in corsa ci sono altre due squadre oltre alla Roma ovvero Como e Atalanta. E soprattutto i lariani sembrano avere un entusiasmo diverso rispetto ai bianconeri.

    Per non parlare del calendario che nelle ultime undici giornate vedrà la Juventus affrontare due delicatissime trasferte a Bergamo contro l'Atalanta e poi a 'San Siro' contro il Milan. Senza dimenticare che il campionato della formazione di Spalletti si chiuderà contro Fiorentina e Torino, ovvero due squadre che faranno di tutto per dare un dispiacere ai rivali di sempre e potrebbero avere bisogno di punti pesanti in chiave salvezza.

    La sensazione, insomma, è che se non ancora del tutto compromesso la corsa Champions della Juventus sia sempre più in salita. E allora la domanda che qualche tifoso bianconero comincia a farsi sorge spontanea: ma a questa squadra non farebbe bene un anno fuori dall'Europa? Certo, il danno economico sarebbe notevole ma allo stesso tempo concentrarsi solo sul campionato, come accaduto al Napoli nella scorsa stagione e al Milan quest'anno, potrebbe permettere di tornare competitivi per le primissime posizioni. A patto di non sbagliare un altro mercato e di blindare al più presto Luciano Spalletti, ovviamente.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Malen Roma JuventusGetty Images

    L'impatto di Malen fa capire il livello della Serie A?

  • “Certo che sì. Ma alla Roma poco importa”

    Stefano Silvestri - Ha detto Paolo Di Canio qualche giorno fa: “Malen ha 27 anni e nessuno se l’è mai filato. A Dortmund era poco più di una riserva, nell’Aston Villa era giustamente riserva. Arriva qui, fa 5 goal in 5 partite e scomodiamo chi? Vialli?”. Nel 2022 Ivan Juric, allora tecnico del Torino, parlava invece così di Nikola Vlasic: “Perché è protagonista qui dopo aver faticato in Premier League? Quello là è un altro mondo, siamo indietro di anni soprattutto a livello fisico. Al West Ham ha faticato su questo aspetto, ma in Italia il livello è più basso, qui può fare la differenza”.

    Ora, le esagerazioni di un Di Canio sempre diviso tra analisi da opinionista e show da personaggio sono note. Anche Juric è uno che dice pane al pane e vino al vino, da sempre, e forse qualche volta è fin troppo schietto. Sul concetto, però, nulla da dire. Chi ha assistito domenica ad Arsenal-Chelsea si è ritrovato catapultato in un altro mondo, quasi un luna park di emozioni, ritmo, atmosfera. Uno spettacolo, a prescindere dal 2-1 finale per i Gunners. Tutto quel che nell’impoverita Serie A dell’ultimo ventennio, infarcita di calciatori stranieri di dubbio livello e incapace di formare e lanciare i campionissimi di un tempo, è venuto progressivamente a scemare. Nulla di nuovo: sono considerazioni che si fanno da anni e che vengono rilanciate a ogni flop europeo delle nostre rappresentanti, l’ultimo la scorsa settimana con le eliminazioni di Juventus e Inter e la figuraccia della Fiorentina.

    Se giocare in Premier League non è per tutti, in Serie A il discorso già cambia. Il campionato inglese contiene il meglio del meglio a livello europeo e mondiale, quello italiano buoni e a volte ottimi giocatori, ma per il contesto nostrano: c’è una bella differenza. Malen è stato un rinforzo azzeccatissimo, certamente sì, ma come dice Di Canio è arrivato qui solo perché all’Aston Villa era tutt’altro che un imprescindibile. Come lui Vlasic ai tempi, e tanti altri ancora. Alla Roma importa qualcosa? Evidentemente no: con il loro olandese volante ha iniziato a volare e solo un blackout finale le ha tolto due punti contro la Juventus, gara nella quale proprio lui è andato di nuovo a segno trovando la sesta rete in 7 presenze. Giusto per ribadire il concetto: non si tratta di stabilire se il giocatore in questione sia forte o meno, ma a che livello lo sia e per quale campionato sia più tagliato. Malen, per la A, sta dimostrando di essere perfetto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0