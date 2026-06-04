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Rafael Leao Milan 2026Getty Images
Matteo Occhiuto

Leao e il futuro: sarà addio a Milan e Serie A, il Galatasaray e l’Arabia ci provano, cosa può cambiare il Mondiale

Milan
R. Leao
Serie A
Calciomercato

Rafa Leao lascerà il Milan e la Serie A in estate: il portoghese ripartirà lontano da Milano e dai rossoneri, ma il suo futuro è un rebus ancora da definire.

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Rafa Leao e il MIlan sono al capolinea. La storia d’amore fra il portoghese e il Diavolo è, di fatto, terminata. Nel modo peggiore, con l’istantanea del disastroso mancato accesso alla Champions League nella notte di San Siro contro il Cagliari.

Probabilmente, anche qualora fosse andato tutto bene, il Milan e Leao a prescindere avrebbero optato per una separazione, ma l’amarissimo finale ha definitivamente convinto sia il club che il giocatore ex Lille e Sporting che sia arrivato il momento di dividere le proprie strade dopo ben sette anni, 227 presenze, 64 goal, uno Scudetto e una Supercoppa.

Adesso, però, la domanda vera è: dove finirà Leao?

  • Leao MilanGetty Images

    ADDIO ANNUNCIATO

    Partiamo dai dati di fatto, ovvero l’indicazione che Leao ha dato nei giorni scorsi. Durante un'intervista rilasciata all'emittente Sport TV Portugal il 31 maggio 2026, l'attaccante portoghese ha espresso il desiderio di una nuova sfida in un diverso campionato, sentendo di aver completato il suo percorso e dato tutto al Milan. Forse non il modo migliore di congedarsi o di annunciare la cosa, sebbene questo fosse abbondantemente nell’aria e, come detto, già prima del fallimento con il Cagliari.

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  • 2022 New York Times DealBookGetty Images Entertainment

    LA POSIZIONE DEL MILAN

    Il Milan, certamente non aiutato dalle parole di Leao, ha una cifra in mente per il suo addio: sono almeno 50 i milioni che i rossoneri vogliono per privarsi di Leao. Una richiesta certamente non bassa, che però al momento continua ad attrarre solo il Galatasaray e l’Arabia Saudita. Di proposte concrete, che rispondano a questa cifra, ancora non ne sono arrivate, con gli agenti anche a lavoro per sondare le volontà di top club come Arsenal, Bayern e Chelsea. In Serie A, invece, nessuno sembra volersi (o potersi) avvicinare. 

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  • Theo Hernandez Leao Milan NapoliGetty Images

    CESSIONE SIMILE A THEO HERNANDEZ

    A oggi, insomma, lo scenario è quello di vedere Leao ceduto…alla Theo Hernandez. Un altro che, nel momento di massimo splendore (il biennio a cavallo dello Scudetto), aveva una valutazione XXL che si è poi sgretolata nel finale della sua avventura al Milan per via di un rendimento in picchiata. Leao, nel suo prime, era arrivato a valere oltre 120 milioni, ma dopo un biennio con più ombre che luci, il Diavolo dovrà accontentarsi di meno della metà. A meno che al Mondiale non succeda qualcosa di straordinario.

  • Rafael Leao PortugalGetty Images

    SOLO IL MONDIALE PUÒ “RIABILITARLO”

    La Coppa del Mondo, infatti, può venire in soccorso di Leao e del Milan. In caso di un cammino importante per il 10 rossonero le sue quotazioni potrebbero sensibilmente alzarsi, come spesso accade durante questa tipologia di tornei. Sarebbe, senza dubbio, un qualcosa di favorevole sia per il giocatore, che potrebbe sperare di trovare una sistemazione di maggior prestigio, che per il Milan, che potrebbe riuscire a guadagnare qualcosina in più da una cessione non più rimandabile. 

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