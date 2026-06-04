Leao e il futuro: sarà addio a Milan e Serie A, il Galatasaray e l’Arabia ci provano, cosa può cambiare il Mondiale

Rafa Leao e il MIlan sono al capolinea. La storia d’amore fra il portoghese e il Diavolo è, di fatto, terminata. Nel modo peggiore, con l’istantanea del disastroso mancato accesso alla Champions League nella notte di San Siro contro il Cagliari.

Probabilmente, anche qualora fosse andato tutto bene, il Milan e Leao a prescindere avrebbero optato per una separazione, ma l’amarissimo finale ha definitivamente convinto sia il club che il giocatore ex Lille e Sporting che sia arrivato il momento di dividere le proprie strade dopo ben sette anni, 227 presenze, 64 goal, uno Scudetto e una Supercoppa.

Adesso, però, la domanda vera è: dove finirà Leao?