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Lelio Donato

Leao e il fallimento dell'esperimento tattico di Allegri al Milan: "Anno logorante", cosa non ha funzionato

Serie A
Milan

L'attaccante portoghese ribadisce di voler lasciare il Milan per una nuova avventura in Premier o Liga. E nel farlo Leao se la prende anche con Allegri che lo avrebbe schierato fuori posizione. Ma è davvero sempre colpa degli altri?

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La storia di Rafa Leao al Milan sta per chiudersi dopo uno Scudetto inatteso e tante, troppe delusioni.

Il portoghese ha pubblicamente chiesto la cessione e lo ha fatto attaccando anche l'ormai ex allenatore rossonero Massimiliano Allegri.

Secondo il pensiero di Leao, infatti, nell'ultima stagione avrebbe giocato spesso da infortunato e fuori ruolo. Cosa che ha condizionato il suo rendimento.

Da qui la decisione di cambiare squadra e possibilmente campionato. Volontà quella di Leao che, di fronte ad una buona offerta, il Milan soddisferà senza troppi problemi.


  • L'ATTACCO DI LEAO

    "È stata una stagione difficile. Ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia, in una posizione che non è la mia. Il sistema tattico non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui la squadra giocava non mi ha messo nelle condizioni di riuscirci. Alla fine diventa logorante" ha dichiarato Leao a 'Sport Tv'.

    Il portoghese ha poi spiegato quale sarebbe il suo ruolo: "Comunque ho giocato spesso come seconda punta in carriera e penso sia il mio ruolo preferito. E posso fare anche il falso 9, specie in una squadra come il Portogallo. Come ala, dopo il dribbling, ho più tempo per pensare se tirare, dribblare di nuovo o crossare. Ma giocando come seconda punta sono più vicino alla porta e devo essere più concreto: o fai assist o tiri. È un dettaglio su cui devo lavorare. Alla fine il calcio si basa sui numeri, ed è l'ultimo step che mi manca".

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  • UN ESPERIMENTO FALLITO

    L'idea tattica di Massimiliano Allegri su Rafa Leao è stata chiara fin dal giorno del suo arrivo sulla panchina del Milan.

    Il tecnico livornese, nonostante il numero 10 sulla maglia rossonera del portoghese, voleva trasformare Leao in un 9. Più o meno falso.

    Nel 3-5-2 che aveva in mente Allegri per il suo Milan e con cui ha schierato la squadra per tutta la stagione, d'altronde, non c'era posto per un esterno come Leao.

    L'esperimento però è clamorosamente fallito come certificato dalle parole del portoghese. Ma anche dai numeri della sua stagione.

    Appena nove i goal segnati da Leao in ventinove partite di campionato. Appena uno in più rispetto all'anno prima.

    E ben sei in meno del 2022/23, ovvero quella che resta la migliore stagione del portoghese al Milan sotto il profilo realizzativo.

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  • LO SCARSO FEELING CON PULISIC

    La sensazione è che Leao non si sia mai realmente calato nel ruolo pensato per lui da Allegri.

    Il portoghese, d'altronde, ha caratteristiche diverse ovvero ama partire defilato da lontano per sprigionare la sua velocità e puntare l'avversario.

    Leao invece fatica maledettamente a giocare spalle alla porta. E soprattutto non riesce a riempire le aree avversarie come dovrebbe fare un 9.

    Inoltre il feeling con quello che doveva essere il suo compagno d'attacco, ossia Pulisic, non è scattato. Anzi.

    Durante la partita persa contro la Lazio i due si sono scontrati pubblicamente con Leao che rimproverava all'americano di non avergli passato il pallone.

  • MA SERVE UN ALTRO ATTEGGIAMENTO

    Nelle ultime dichiarazioni di Leao però c'è anche un'altra verità. Durante l'ultima stagione, oltre alla condizione fisica, è mancata anche una reale disponibilità nei confronti del progetto tecnico-tattico.

    Il portoghese infatti afferma di poter giocare come falso 9 per il Portogallo. E allora perché parla di una stagione "fuori ruolo"?

    La sensazione è che, nonostante stia ormai per compiere 27 anni, Leao non sia mai completamente maturato. Le qualità tecniche del numero 10 rossonero, d'altronde, sono indiscutibili.

    L'atteggiamento invece è tutto un altro discorso. Ed è quello che spesso fa la differenza tra restare un buon giocatore e diventare un campione.

    Basterà davvero lasciare il Milan e cambiare allenatore per vedere un altro Leao?

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