Leao e il fallimento dell'esperimento tattico di Allegri al Milan: "Anno logorante", cosa non ha funzionato

La storia di Rafa Leao al Milan sta per chiudersi dopo uno Scudetto inatteso e tante, troppe delusioni.
Il portoghese ha pubblicamente chiesto la cessione e lo ha fatto attaccando anche l'ormai ex allenatore rossonero Massimiliano Allegri.
Secondo il pensiero di Leao, infatti, nell'ultima stagione avrebbe giocato spesso da infortunato e fuori ruolo. Cosa che ha condizionato il suo rendimento.
Da qui la decisione di cambiare squadra e possibilmente campionato. Volontà quella di Leao che, di fronte ad una buona offerta, il Milan soddisferà senza troppi problemi.