Leao-Corinthians, c'entra il mercato? Perché Rafa si sta allenando con i brasiliani

Quel che accadrà in seguito non lo sa ancora nessuno. La certezza è che, come ribadito al podcast brasiliano Podpah, Leao ha intenzione di lasciare il Milan e provare una nuova avventura altrove.

“Avevo già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà, devo presentarmi lì il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose, se succederà studierò le opzioni. Ma resto un giocatore del Milan".