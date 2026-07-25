Leao-Corinthians, c'entra il mercato? Perché Rafa si sta allenando con i brasiliani

Rafael Leao con la maglia del Corinthians. Tutto vero: l'attaccante portoghese la sta indossando proprio in questi giorni, cercando di ritrovare il sorriso dopo un Mondiale deludente.
È un accostamento inusuale, insolito. Specialmente pensando che il Corinthians non è un club europeo, ma soprattutto che Leao è ancora a tutti gli effetti un calciatore del Milan, anche se con ogni probabilità non rimarrà a Milano nella prossima stagione.
E dunque che cosa sta facendo Leao al Corinthians? Cosa sta accadendo e quali possono essere gli scenari.
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