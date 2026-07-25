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Leao MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Leao-Corinthians, c'entra il mercato? Perché Rafa si sta allenando con i brasiliani

Calciomercato
Serie A
Milan
Corinthians
R. Leao

Il portoghese è in Brasile e si sta allenando nel centro sportivo del Corinthians, agli ordini dell'ex ct della Seleçao Fernando Diniz: il motivo.

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Rafael Leao con la maglia del Corinthians. Tutto vero: l'attaccante portoghese la sta indossando proprio in questi giorni, cercando di ritrovare il sorriso dopo un Mondiale deludente.

È un accostamento inusuale, insolito. Specialmente pensando che il Corinthians non è un club europeo, ma soprattutto che Leao è ancora a tutti gli effetti un calciatore del Milan, anche se con ogni probabilità non rimarrà a Milano nella prossima stagione.

E dunque che cosa sta facendo Leao al Corinthians? Cosa sta accadendo e quali possono essere gli scenari.


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  • LEAO SI ALLENA COL CORINTHIANS

    Le immagini di Leao con la casacca del Corinthians hanno fatto immediatamente il giro dei social in queste ore. Solo che si tratta della casacca d'allenamento del club paulista.

    Rafa si sta infatti allenando proprio con il Corinthians, in attesa di iniziare un precampionato con il Milan che, per lui come per gli altri giocatori reduci dal Mondiale, prenderà il via soltanto in un secondo momento.

    Leao ha partecipato alla seduta di venerdì sotto la guida di Fernando Diniz, ex ct della Seleçao, fermandosi a chiacchierare con lui ma anche con i giocatori della rosa del Corinthians. Il club lo ha inoltre omaggiato con una maglia bianconera.



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  • SCENARIO DI MERCATO?

    Alla base dello "strano" abbinamento non ci sono però discorsi di mercato: semplicemente, Leao ha scelto di trascorrere le vacanze in Brasile prima di rimettersi a lavorare in vista della prossima stagione.

    L'ex attaccante di Sporting e Lille, comunque desideroso di mantenersi in forma e di rientrare in Italia tirato a lucido, è stato così ospitato dal Corinthians nel proprio centro d'allenamento, a San Paolo. Nulla di più.

    Leao, insomma, non è un obiettivo di mercato del Corinthians. Anche se il suo futuro rimane lo stesso da definire, se è vero che la permanenza al Milan rimane un rebus.

    Intanto Leao è agli sgoccioli delle vacanze e si prepara a tornare a Milano: lo farà tra qualche giorno, mercoledì 29, per mettersi a disposizione di Ruben Amorim.

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  • LE PAROLE DI LEAO

    Quel che accadrà in seguito non lo sa ancora nessuno. La certezza è che, come ribadito al podcast brasiliano Podpah, Leao ha intenzione di lasciare il Milan e provare una nuova avventura altrove.

    “Avevo già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà, devo presentarmi lì il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose, se succederà studierò le opzioni. Ma resto un giocatore del Milan".

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  • FUTURO IN TURCHIA

    Fino a questo momento, come noto, non molto si è mosso in tal senso. E dunque Leao è costretto ad attendere novità sul proprio futuro: lo sta facendo dal Brasile, lo farà una volta tornato in Italia.

    Lo scenario più concreto porta alla Turchia: Leao piace al Galatasaray e al Fenerbahçe, che fin qui si sono fatte avanti solamente con l'agente del calciatore senza però avanzare proposte ufficiali al Milan.

    Agosto sarà il mese decisivo, in un senso o nell'altro. E intanto Leao si gode gli ultimi giorni liberi prima di cominciare il precampionato. Ma senza battere la fiacca.

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