“Leao? Ci sono voci, ma resta del Milan”: Amorim dribbla le domande su Rafa, il Fenerbahce a Milano

Il Milan è arrivato in Australia. I rossoneri hanno ufficialmente iniziato la tournée oceanica, con Ruben Amorim che ha parlato in conferenza stampa a Perth. Il Diavolo è stato accolto da un bagno di folla, con il mister portoghese fra i più richiesti dai tifosi. Un sostegno importante per l’ex Manchester United, che ha confessato di nutrire una passione di lunga data per il Milan: “Sarei felice se questa fosse la mia destinazione finale, sono fortunato ad allenare un club come il Milan, di cui conosco la cultura, la storia e le idee. Sono tifoso rossonero sin da bambino, ma tutto questo appartiene al passato: dobbiamo capire che ci troviamo in un contesto diverso, vogliamo prenderci dei rischi puntando su alcuni giovani e vogliamo ricostruire”.



