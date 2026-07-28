Il Milan è arrivato in Australia. I rossoneri hanno ufficialmente iniziato la tournée oceanica, con Ruben Amorim che ha parlato in conferenza stampa a Perth. Il Diavolo è stato accolto da un bagno di folla, con il mister portoghese fra i più richiesti dai tifosi. Un sostegno importante per l’ex Manchester United, che ha confessato di nutrire una passione di lunga data per il Milan: “Sarei felice se questa fosse la mia destinazione finale, sono fortunato ad allenare un club come il Milan, di cui conosco la cultura, la storia e le idee. Sono tifoso rossonero sin da bambino, ma tutto questo appartiene al passato: dobbiamo capire che ci troviamo in un contesto diverso, vogliamo prenderci dei rischi puntando su alcuni giovani e vogliamo ricostruire”.
“Leao? Ci sono voci, ma resta del Milan”: Amorim dribbla le domande su Rafa, il Fenerbahce a Milano
- Getty Images
LE PAROLE DI AMORIM SU LEAO
Fra i convocati rossoneri per il ritiro australiano ci sono anche alcuni reduci dal Mondiale, fra cui Leão e Luka Modric.
Il portoghese è al bivio: proseguire la sua avventura in rossonero o, come da lui sottolineato in alcune interviste, trovare una nuova sfida. Per Amorim, comunque, resta un elemento del Milan: “Parlerò con Rafael così come con Ramos e Saelemaekers che sono reduci dal Mondiale. So che ci sono voci su alcuni nostri elementi, ma finché non cambia nulla restano nostri. Tratto i giocatori in modo particolare perché sono persone uniche, ma le regole valgono per tutti. È piuttosto semplice. Non complichiamo le cose”.
- Getty Images Sport
IL FENERBAHCE A MILANO
Il Fenerbahçe, comunque, vuole provare il colpo. Nella giornata di martedì, emissari del club turco sono stati ricevuti a Casa Milan. L’offerta dovrebbe prevedere un prestito oneroso da 5 milioni, con obbligo di riscatto a 35 con 2 di bonus. Una proposta non buona per il Diavolo, che vuole un trasferimento a titolo definitivo e almeno 50 milioni. Ricchissima, invece, la proposta per Leao: quadriennale da 11/12 milioni.
- PubblicitàPubblicità
- Getty Images
L’ELOGIO A MODRIC
Tornando ad Amorim, che ha anche spoilerato di aver scelto la giacca al posto della tuta sfoggiata a Manchester per le gare col Milan in panchina, importante è stata l’investitura del portoghese a Modric. Non è un segreto che lui stesso abbia spinto il croato a proseguire a Milano, come testimoniato dalle parole in conferenza: “Possiede esperienza e qualità che lo rendono importantissimo. A volte non conta quanto velocemente corri, ma quanto velocemente pensi. E lui è davvero molto forte in questo: abbiamo fatto un grande sforzo per continuare ad avere Luka nella nostra rosa. Penso che sia davvero felice”.
- Getty Images Sport
IL MILAN IN AUSTRALIA
Il Milan sarà in Australia nella prima settimana di agosto, svolgendo un allenamento congiunto con il Perth Glory giorno 1 e poi disputando un amichevole contro l’Inter all’Optus Stadium il 5 agosto alle ore 13 italiane. Successivamente Gabbia e compagni si sposteranno in Indonesia, dove giocheranno un altro test match contro il Chelsea.
- PubblicitàPubblicità
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.