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Verona Milan Leao AllegriGetty Images
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Leao chiede spiegazioni dopo la sostituzione in Verona-Milan: "Perchè cambia me?"

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L'attaccante rossonero è apparso perplesso dopo il cambio nella ripresa, con Gimenez al suo posto. Allegri spiega: "Ha fatto una bella partita, ma avevo bisogno di caratteristiche diverse".

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Qualche dubbio da parte di Leao al momento del cambio nella ripresa di Verona-Milan. Il match vinto in virtù del goal di Rabiot, ha visto il giocatore portoghese lasciare il posto a Gimenez al minuto 63, con quest'ultimo che ha tra l'altro rischiato di venire sostituito da Allegri per il deludente impatto sulla partita.

Quando Allegri ha scelto di richiamare in panchina Leao, l'attaccante rossonero è apparso alquanto perplesso, tanto che come riportato da DAZN ha chiesto ad Aldo Dolcetti, collaboratore dell'allenatore "Perchè cambia me?".

A quel punto Dolcetti avrebbe mimato un gesto a indicare la profondità, la caratteristica che Leao non è riuscito a mettere in mostra nella ripresa del match, portando dunque al cambio prima del previsto.

  • LE PAROLE DI ALLEGRI

    Nessuna polemica da parte di Allegri, che ha applaudito la gara di Leao, spiegando il motivo del cambio:

    “Ha fatto una bella partita e ha fatto un bell’assist per il gol. Poi in quel momento lì avevo bisogno di una punta con caratteristiche diverse ed è entrato Gimenez. Tutti si devono sentire importanti, anche quelli che stanno fuori, perché mancano 5 partite e tutti devono essere in condizione di poter entrare nelle migliori condizioni”.

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