Leao chiede spiegazioni dopo la sostituzione in Verona-Milan: "Perchè cambia me?"

Nessuna polemica da parte di Allegri, che ha applaudito la gara di Leao, spiegando il motivo del cambio:

“Ha fatto una bella partita e ha fatto un bell’assist per il gol. Poi in quel momento lì avevo bisogno di una punta con caratteristiche diverse ed è entrato Gimenez. Tutti si devono sentire importanti, anche quelli che stanno fuori, perché mancano 5 partite e tutti devono essere in condizione di poter entrare nelle migliori condizioni”.