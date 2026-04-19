Leao chiede spiegazioni dopo la sostituzione in Verona-Milan: "Perchè cambia me?"

Qualche dubbio da parte di Leao al momento del cambio nella ripresa di Verona-Milan. Il match vinto in virtù del goal di Rabiot, ha visto il giocatore portoghese lasciare il posto a Gimenez al minuto 63, con quest'ultimo che ha tra l'altro rischiato di venire sostituito da Allegri per il deludente impatto sulla partita.
Quando Allegri ha scelto di richiamare in panchina Leao, l'attaccante rossonero è apparso alquanto perplesso, tanto che come riportato da DAZN ha chiesto ad Aldo Dolcetti, collaboratore dell'allenatore "Perchè cambia me?".
A quel punto Dolcetti avrebbe mimato un gesto a indicare la profondità, la caratteristica che Leao non è riuscito a mettere in mostra nella ripresa del match, portando dunque al cambio prima del previsto.