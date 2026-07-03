Leao assist, Gonçalo Ramos goal: nella notte del Portogallo c’è già il Milan del futuro

Tornando a Leao, resta da capire cosa sarà del suo futuro. Prima del Mondiale aveva espressamente dichiarato al pianeta la voglia di lasciare il Milan, l’arrivo di Amorim aveva già ammorbidito la sua posizione. Ora i dubbi, forse, sono da ambo le parti: Rafa forse potrebbe non essere più certo di voler lasciare il Diavolo, l’allenatore lo ha già contattato telefonicamente per “presentarsi”. E chissà che, dopo aver visto Portogallo-Croazia e l’asse Leao-Gonçalo Ramos, Ruben non possa richiamare Rafa e sottolineargli quanto sarebbe un peccato se l’intesa vista in Nazionale non si replicasse nel club.







