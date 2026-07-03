Il minuto 94 di Portogallo-Croazia rischia di passare alla storia come quello in cui è nato il Milan 2026/27. Rafa Leao controlla il pallone sulla corsia mancina, rientra e crossa. Gonçalo Ramos colpisce di testa, siglando il 2-1 che qualificherà i lusitani. Chi tifa Milan, a casa, spera: che sia la coppia del domani? Difficile dirlo ora, certo, ma l’asse Rafa-Gonçalo, appena creato a suon di milioni da Gerry Cardinale ha regalato un abbaglio di luce al Mondiale. A beneficiarne ora è la nazionale portoghese, ma chissà che un domani il copione non possa rivedersi a San Siro.
Leao assist, Gonçalo Ramos goal: nella notte del Portogallo c’è già il Milan del futuro
- Getty
RAFA PER GONÇALO
Del resto, ora il Milan è proprietario sia del cartellino di Leao che di quello di Gonçalo Ramos. Che, per inciso, sono i due colpi più cari della storia rossonera: 50 milioni il primo, più di 70 il secondo.
Il Portogallo è agli ottavi per merito loro: il traversone dell’ex Lille e il colpo di testa della punta classe 2003 hanno regalato la rimonta a Roberto Martinez. Amorim che, indubbiamente, si sarà sfregato le mani davanti a una scena, dalla sua prospettiva, già fantastica.
Leao e Ramos, peraltro, si conoscono bene, giocano in Nazionale da diversi anni: al Milan potrebbero ritrovarsi con ancor maggiore affiatamento.
- Getty Images Sport
PROVA ECCEZIONALE DI LEAO
In Portogallo-Croazia, va detto, l’apporto di Rafa è stato incredibile. Schierato come ala nel 4-2-3-1, Leao ha giocato una signora partita, risultando insieme a Cristiano Ronaldo il migliore dei lusitani. Ha creato pericoli costanti, ha colpito una traversa con uno spunto meraviglioso, ha firmato l’assist del goal della vittoria. Il Mondiale rischia di restituire al Milan un Rafa diverso, al netto di quelle che potrebbero essere le decisioni di mercato.
- PubblicitàPubblicità
- AFP
RAMOS DECISIVO
Gonçalo Ramos, invece, al Milan ci è arrivato in questa settimana. Il cartellino è stato pagato una vagonata di milioni, per molti anche di più rispetto al reale valore. Se sarà vero o falso, solo il tempo lo dirà, ma infanto l’ex PSG alla prima partita disputata dopo l’ufficialità del suo trasferimento a Milano ha segnato un goal Mondiale, che ha mandato il Portogallo agli ottavi di finale.
- Getty Images Sport
AMORIM CHIAMERÀ ANCORA?
Tornando a Leao, resta da capire cosa sarà del suo futuro. Prima del Mondiale aveva espressamente dichiarato al pianeta la voglia di lasciare il Milan, l’arrivo di Amorim aveva già ammorbidito la sua posizione. Ora i dubbi, forse, sono da ambo le parti: Rafa forse potrebbe non essere più certo di voler lasciare il Diavolo, l’allenatore lo ha già contattato telefonicamente per “presentarsi”. E chissà che, dopo aver visto Portogallo-Croazia e l’asse Leao-Gonçalo Ramos, Ruben non possa richiamare Rafa e sottolineargli quanto sarebbe un peccato se l’intesa vista in Nazionale non si replicasse nel club.
- PubblicitàPubblicità