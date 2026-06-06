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Maignan MilanGetty
Lelio Donato

Le voci su Maignan, l'interesse per Vicario e il Dibu Martinez: chi sarà il nuovo portiere della Juventus?

Calciomercato
Juventus

Alisson sembra ormai definitivamente sfumato così la Juventus è tornata a caccia di un nuovo portiere: contatti col Dibu Martinez e per Vicario, che dovrebbe lasciare il Tottenham. Ma i bianconeri pensano anche a Maignan.

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Le priorità della Juventus sul mercato in queste prime settimane sono soprattutto due.

Una riguarda ovviamente l'acquisto di un attaccante che prenda il posto di Dusan Vlahovic dopo il mancato rinnovo del serbo. I nomi in questo caso al momento sono quelli di Alexander Sorloth e Randal Kolo Muani.

La Juventus però ha bisogno anche di un portiere a cui consegnare i guanti da titolare. Le caratteristiche richieste da Spalletti per il ruolo sono chiare: esperienza, affidabilità e leadership. Tutte cose che Michele Di Gregorio durante le sue due stagioni in bianconero non ha garantito del tutto.

Ma chi sono i possibili obiettivi per la porta della Juventus?

  • ALISSON SFUMATO

    Luciano Spalletti in realtà aveva già individuato il profilo perfetto per la porta della Juventus.

    Il tecnico bianconero infatti aveva di fatto convinto Alisson, già allenato ai tempi della Roma, a lasciare Liverpool per trasferirsi a Torino dove era pronto per lui un ricco contratto triennale.

    Alisson però è legato ai Reds ancora per un'altra stagione e la società inglese non ha alcuna intenzione di perdere un altro senatore dello spogliatoio dopo Robertson e Salah.

    Per questo motivo il brasiliano sembra ormai definitivamente sfumato. E anche l'avvicendamento in panchina tra Slot e Iraola non dovrebbe cambiare il futuro di Alisson.

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  • DIBU MARTINEZ IN SALITA

    Un altro portiere di grande esperienza internazionale è sicuramente il Dibu Martinez.

    L'estremo difensore argentino, atteso protagonista ai Mondiali, sta per compiere 34 anni ma è reduce da un'altra ottima stagione tra i pali dell'Aston Villa.

    Martinez si trasferirebbe molto volentieri alla Juventus che però deve valutare i costi dell'operazione.

    Se il cartellino del Dibu costerebbe appena 5 milioni di euro, allo stesso tempo il portiere argentino guadagna attualmente qualcosa come 7 milioni netti a stagione. Decisamente troppi per le casse bianconere.

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  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    L'OPZIONE VICARIO

    Ad oggi la pista forse più facilmente percorribile per la porta della Juventus porta così a Londra, sponda Tottenham. Ma è un nome italianissimo.

    Stiamo parlando di Guglielmo Vicario. L'ex portiere dell'Empoli vorrebbe tornare in Serie A e fino a qualche settimana fa sembrava destinato a raccogliere l'eredità di Sommer all'Inter.

    I nerazzurri però hanno cambiato i propri piani e dovrebbe promuovere Josep Martinez, affiancandogli un portiere meno ingombrante come Provedel.

    La Juventus ha così preso i primi contatti col Tottenham per valutare l'eventuale acquisto di Vicario, reduce da un'operazione alla mano che gli ha fatto saltare il finale di stagione.

    Gli Spurs valutano il cartellino del portiere circa 15 milioni di euro. Ma l'ingaggio di Vicario è decisamente più basso rispetto al Dibu Martinez.

  • LE VOCI SU MAIGNAN

    Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' nel mirino della Juventus sarebbe tornato Mike Maignan.

    Il portiere del Milan d'altronde era stato accostato ai bianconeri già prima che rinnovasse il suo contratto. E dopo gli addii di Tare e Allegri, che lo avevano di fatto convinto a restare in rossonero, il suo futuro sarebbe di nuovo in bilico.

    Maignan come detto ha un contratto col Milan fino al 2030 dove guadagna 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il profilo piace molto alla Juventus ma per capire l'eventuale fattibilità dell'affare bisogna attendere che i rossoneri scelgano direttore sportivo e allenatore.

    Intanto sullo sfondo per la porta bianconera restano altri due nomi, ovvero David De Gea della Fiorentina e il tedesco Nubel, appena rientrato al Bayern Monaco dopo il prestito allo Stoccarda.

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