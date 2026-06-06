Le voci su Maignan, l'interesse per Vicario e il Dibu Martinez: chi sarà il nuovo portiere della Juventus?

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' nel mirino della Juventus sarebbe tornato Mike Maignan.

Il portiere del Milan d'altronde era stato accostato ai bianconeri già prima che rinnovasse il suo contratto. E dopo gli addii di Tare e Allegri, che lo avevano di fatto convinto a restare in rossonero, il suo futuro sarebbe di nuovo in bilico.

Maignan come detto ha un contratto col Milan fino al 2030 dove guadagna 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il profilo piace molto alla Juventus ma per capire l'eventuale fattibilità dell'affare bisogna attendere che i rossoneri scelgano direttore sportivo e allenatore.

Intanto sullo sfondo per la porta bianconera restano altri due nomi, ovvero David De Gea della Fiorentina e il tedesco Nubel, appena rientrato al Bayern Monaco dopo il prestito allo Stoccarda.