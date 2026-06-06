Le voci su Maignan, l'interesse per Vicario e il Dibu Martinez: chi sarà il nuovo portiere della Juventus?

Le priorità della Juventus sul mercato in queste prime settimane sono soprattutto due.
Una riguarda ovviamente l'acquisto di un attaccante che prenda il posto di Dusan Vlahovic dopo il mancato rinnovo del serbo. I nomi in questo caso al momento sono quelli di Alexander Sorloth e Randal Kolo Muani.
La Juventus però ha bisogno anche di un portiere a cui consegnare i guanti da titolare. Le caratteristiche richieste da Spalletti per il ruolo sono chiare: esperienza, affidabilità e leadership. Tutte cose che Michele Di Gregorio durante le sue due stagioni in bianconero non ha garantito del tutto.
Ma chi sono i possibili obiettivi per la porta della Juventus?