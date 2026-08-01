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Juventus v SSC Napoli - Serie A TIMGetty Images Sport
Lelio Donato

Le voci su Gatti al Napoli dividono la piazza: lo scontro con Kvaratskhelia fece arrabbiare i tifosi, ma Allegri e Manna vogliono il difensore della Juventus

Calciomercato
Napoli
Juventus

Federico Gatti sembra aver superato la concorrenza di Badiashile e apre al trasferimento. Allegri e Manna lo conoscono bene dai tempi della Juventus, ma la piazza di Napoli si divide per un precedente scomodo.

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Federico Gatti si avvicina sempre di più al Napoli. Il centrale, in uscita dalla Juventus, è diventato l'obiettivo numero uno per la difesa azzurra.

Dietro d'altronde la coperta per Allegri è diventata improvvisamente corta dopo l'operazione al ginocchio di Buongiorno. Anche perché pure Beukema è alle prese con qualche problema fisico.

Così il tecnico ha subito ripensato al suo pupillo che avrebbe volentieri portato già al Milan durante il mercato di gennaio. Gatti peraltro è molto apprezzato anche da Manna. E la Juventus non ha certo alzato il muro di fronte all'ipotesi di una cessione, anzi.

C'è però da vincere la resistenza di una parte della piazza napoletana che non ha dimenticato uno scomodo precedente.

  • EMERGENZA IN DIFESA

    Il forte interesse del Napoli per Federico Gatti nasce dalla necessità di rinforzare la difesa.

    Attualmente infatti Allegri può contare solo su Rrahmani, Beukema, Marianucci e Rafa Marin dopo il grave infortunio di Buongiorno che resterà fuori per parecchi mesi.

    Juan Jesus non ha rinnovato il contratto in scadenza lo scorso 30 giugno. Inoltre, come detto, Beukema non è al meglio a causa di qualche problema fisico.

    Senza considerare come Marianucci e Rafa Marin siano entrambi appena rientrati dai rispettivi prestiti dopo essere stati bocciati rapidamente da Antonio Conte, che non li riteneva pronti per il Napoli.

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  • GATTI FAVORITO SU BADIASHILE

    Inizialmente l'obiettivo principale per la difesa del Napoli sembrava Badiashile.

    Il centrale di proprietà del Chelsea è più giovane di Gatti, ma anche più fragile fisicamente. Nella scorsa stagione, ad esempio, sono stati ben tre gli infortuni muscolari che lo hanno tenuto fuori a lungo. In totale sono state appena sedici le sue presenze in tutte le competizioni.

    Ecco perché il Chelsea sarebbe disposto a cederlo in prestito sperando che possa rilanciarsi altrove.

    Gatti, invece, è perfettamente integro a livello muscolare anche se qualche mese fa è stato operato al menisco. Infortunio ormai completamente alle spalle.

    Inoltre non avrebbe bisogno di tempo per inserirsi negli schemi di Allegri o per adattarsi al calcio italiano.

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  • QUANTO COSTA GATTI

    La Juventus, come detto, ha già aperto al Napoli per Federico Gatti.

    Il difensore non rientra nei piani di Luciano Spalletti che vorrebbe un centrale più tecnico e possibilmente di piede mancino per affiancarlo a Bremer. Il sogno è Lucumi del Bologna.

    L'affare tra Napoli e Juventus dunque potrebbe chiudersi col trasferimento di Gatti in prestito con obbligo di riscatto. Una formula che piace sia al club bianconero che a quello azzurro.

    Gatti dal canto suo avrebbe già aperto al Napoli dove ritroverebbe Allegri, ovvero il tecnico che lo ha lanciato nel grande calcio dopo una buona stagione col Frosinone in Serie B.

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  • LO SCONTRO CON KVARATSKHELIA

    Come detto però il possibile arrivo di Federico Gatti non è ben visto da molti tifosi del Napoli.

    Il motivo? Tutto risale a un Juventus-Napoli del 2022/23 quando il difensore bianconero colpì con la mano da dietro Kvaratskhelia, allora ancora in maglia azzurra.

    Gatti non venne punito dal direttore di gara e neppure il VAR intervenne richiamando l'arbitro per quell'intervento, che molti ritenevano violento dunque passibile di cartellino rosso diretto.

    La partita peraltro venne comunque vinta dal Napoli per 0-1 ma molti tifosi non dimenticano e giudicano Gatti troppo falloso. O comunque non all'altezza dell'attuale rosa.

    Una sorta di ostracismo che rischia di incidere sulla scelta finale nonostante la stima di Manna e Allegri.

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