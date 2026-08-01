Le voci su Gatti al Napoli dividono la piazza: lo scontro con Kvaratskhelia fece arrabbiare i tifosi, ma Allegri e Manna vogliono il difensore della Juventus









Federico Gatti si avvicina sempre di più al Napoli. Il centrale, in uscita dalla Juventus, è diventato l'obiettivo numero uno per la difesa azzurra.

Dietro d'altronde la coperta per Allegri è diventata improvvisamente corta dopo l'operazione al ginocchio di Buongiorno. Anche perché pure Beukema è alle prese con qualche problema fisico.

Così il tecnico ha subito ripensato al suo pupillo che avrebbe volentieri portato già al Milan durante il mercato di gennaio. Gatti peraltro è molto apprezzato anche da Manna. E la Juventus non ha certo alzato il muro di fronte all'ipotesi di una cessione, anzi.

C'è però da vincere la resistenza di una parte della piazza napoletana che non ha dimenticato uno scomodo precedente.