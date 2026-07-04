Le voci su Bremer, l'interesse per Lucumi, il ritorno di Muharemovic: come cambia la difesa della Juventus

Non solo l'attacco. Anche la difesa della Juventus nella prossima stagione potrebbe cambiare radicalmente volto.
Spalletti infatti potrebbe presentarsi al via del campionato con una coppia di centrali completamente nuova. E gli indizi in tal senso sono tanti.
Il tecnico già qualche mese fa aveva pubblicamente spiegato perché Bremer e Kelly non fossero del tutto adatti al suo tipo di calcio. Tanto che adesso il brasiliano non è più considerato incedibile.
La Juventus sarebbe disposta a valutare offerte per Bremer anche più basse della clausola rescissoria da 58 milioni di euro. Ma chi arriverebbe al suo posto e come cambierebbe la difesa?