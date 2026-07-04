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Lelio Donato

Le voci su Bremer, l'interesse per Lucumi, il ritorno di Muharemovic: come cambia la difesa della Juventus

Calciomercato
Juventus

La Juventus valuta offerte per Gleison Bremer che non è un profilo ideale per il gioco di Spalletti, intanto si avvicina il ritorno di Muharemovic dal Sassuolo e piace sempre Lucumi. Ma come cambierebbe la difesa bianconera?

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Non solo l'attacco. Anche la difesa della Juventus nella prossima stagione potrebbe cambiare radicalmente volto.

Spalletti infatti potrebbe presentarsi al via del campionato con una coppia di centrali completamente nuova. E gli indizi in tal senso sono tanti.

Il tecnico già qualche mese fa aveva pubblicamente spiegato perché Bremer e Kelly non fossero del tutto adatti al suo tipo di calcio. Tanto che adesso il brasiliano non è più considerato incedibile.

La Juventus sarebbe disposta a valutare offerte per Bremer anche più basse della clausola rescissoria da 58 milioni di euro. Ma chi arriverebbe al suo posto e come cambierebbe la difesa?

  • BREMER SUL MERCATO? IL PREZZO DELLA JUVENTUS

    Gleison Bremer ha compiuto 29 anni lo scorso marzo ed è reduce da un paio di stagioni sfortunate.

    Dopo il grave infortunio al ginocchio, il recupero del centrale è stato lento. Bremer ha alternato buone prestazioni a qualche errore. In mezzo anche nuovi problemi fisici che di sicuro non lo hanno aiutato a ritrovare la migliore condizione.

    Nel suo contratto, che scade il 30 giugno 2029, è stata inserita una clausola rescissoria da 58 milioni di euro. Ma al momento nessun club ha mai bussato alle porte della Juventus che però è aperta a valutare eventuali offerte anche inferiori a quella cifra.

    Il prezzo fissato dalla società bianconera per cedere Bremer sarebbe di 40 milioni di euro. Il Bayern Monaco ha drizzato le antenne ma la valutazione del brasiliano è decisamente inferiore.

    Le parti in ogni caso potrebbero riaggiornarsi anche perché come detto Bremer alla Juventus non è più intoccabile.

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  • LA POSIZIONE DI SPALLETTI SU BREMER

    "Bremer non piace a Spalletti" ha scritto qualche giorno fa 'La Gazzetta dello Sport' senza troppi giri di parole. Ma perché? A spiegarlo qualche mese fa era stato lo stesso allenatore della Juventus.

    "Bremer è un giocatore fortissimo in tutte le sue espressioni, che deve migliorare quando ha palla tra i piedi dove ha potenzialità enormi. Noi abbiamo Bremer e Kelly che sono due grandi difensori di qualità individuali, che hanno tutto il meglio nel duello, nella forza e nel difendere, ma magari nell'impostare, nella qualità di andare a giocare e creare concedono qualcosa. Non è la loro caratteristica. Sono qualità, bisogna conviverci" aveva dichiarato Spalletti.

    Una mancanza di qualità che nelle idee del tecnico di Certaldo non sono certo un dettaglio dato che Spalletti chiede da sempre alle sue squadre di costruire dal basso. E i dati forniti dalla rosea confermano come Bremer non dia il meglio quando si tratta di impostare l'azione, anzi.

    Tutti motivi che potrebbero spingere ora la Juventus a sacrificarlo sul mercato nonostante la volontà del brasiliano sia ancora quella di restare a Torino. Volontà che rischia di scontrarsi con i piani bianconeri.

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  • L'OBIETTIVO LUCUMI

    Spalletti intanto avrebbe già indicato a Carnevali chi sarebbe il sostituto ideale di Bremer in caso di cessione.

    Il profilo individuato dal tecnico è quello di Jhon Lucumi. Il centrale del Bologna ha letteralmente stregato Spalletti durante la gara di campionato giocata contro la Juventus nella stagione appena conclusa.

    Spalletti ne apprezza le qualità tecniche, abbinate al grande fisico e doti naturali da leader che ne stanno facendo anche una colonna della sua Colombia ai Mondiali.

    Carnevali non ha peraltro nascosto l'interesse della Juventus per Lucumi che però ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro ritenuta eccessiva dalla Juventus. In ogni caso i due club continuano a parlarsi anche perché sul tavolo della trattativa potrebbe finire Fabio Miretti, giocatore particolarmente gradito a Tedesco.

    Nel caso in cui i bianconeri dovessero riuscire a piazzare Bremer, insomma, non è escluso un assalto a Lucumi per regalare a Spalletti il centrale richiesto.

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  • IL RITORNO DI MUHAREMOVIC

    Intanto i bianconeri si avvicinano a grandi passi ad un altro difensore, che peraltro rappresenterebbe un gradito ritorno.

    Stiamo ovviamente parlando di Tarik Muharemovic. Il centrale bosniaco è passato dalla Next Gen senza mai riuscire a debuttare in Serie A con la Juventus prima di essere ceduto al Sassuolo, dove ha giocato due ottime stagioni tra Serie B e Serie A.

    Da qui il ritorno di fiamma della società torinese che peraltro avrebbe diritto al 50% sulla futura rivendita dunque di fatto può acquistare Muharemovic alla metà del valore effettivo. I contatti col Sassuolo sono continui e la chiusura potrebbe arrivare sulla base di circa 16 milioni di euro

    Il ragazzo, dopo aver espresso il suo rammarico per essere stato inizialmente scartato, è ora pronto a tornare alla Juventus da protagonista anche perché potrebbe riabbracciare il grande amico Kenan Yildiz suo compagno prima in Primavera e poi nella Next Gen.

    L'acquisto di Muharemovic sarebbe il segnale di un'altra possibile uscita in difesa: il maggiore indiziato è Federico Gatti, profilo non gradito a Spalletti che invece piace a molte società italiane e straniere.

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