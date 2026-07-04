Le voci su Bremer, l'interesse per Lucumi, il ritorno di Muharemovic: come cambia la difesa della Juventus

"Bremer non piace a Spalletti" ha scritto qualche giorno fa 'La Gazzetta dello Sport' senza troppi giri di parole. Ma perché? A spiegarlo qualche mese fa era stato lo stesso allenatore della Juventus.

"Bremer è un giocatore fortissimo in tutte le sue espressioni, che deve migliorare quando ha palla tra i piedi dove ha potenzialità enormi. Noi abbiamo Bremer e Kelly che sono due grandi difensori di qualità individuali, che hanno tutto il meglio nel duello, nella forza e nel difendere, ma magari nell'impostare, nella qualità di andare a giocare e creare concedono qualcosa. Non è la loro caratteristica. Sono qualità, bisogna conviverci" aveva dichiarato Spalletti.

Una mancanza di qualità che nelle idee del tecnico di Certaldo non sono certo un dettaglio dato che Spalletti chiede da sempre alle sue squadre di costruire dal basso. E i dati forniti dalla rosea confermano come Bremer non dia il meglio quando si tratta di impostare l'azione, anzi.

Tutti motivi che potrebbero spingere ora la Juventus a sacrificarlo sul mercato nonostante la volontà del brasiliano sia ancora quella di restare a Torino. Volontà che rischia di scontrarsi con i piani bianconeri.