Le visite mediche con l’Inter, il Milan e le difficoltà con l’Atalanta: ora Samardzic può riprendere il percorso

La carriera di Samardzic ha già vissuto diverse sliding doors. Nell’estate del 2023 il ragazzo è stato a un passo dall’Inter, con tanto di visite mediche sostenute e superate. Operazione che però sfumò sul più bello per via di un cambio di condizioni da parte del padre/agente del ragazzo. L’estate seguente Samardzic è stato trattato e seguito da Milan, Juventus, Napoli e Lazio, con i rossoneri che sono stati i più vicini a ingaggiarlo: ad spuntarla però fu proprio l’Atalanta. Un investimento sul quale il club crede ancora.