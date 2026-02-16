Le visite mediche con l’Inter, il Milan e le difficoltà con l’Atalanta: ora Samardzic può riprendere il percorso

Intorno a Lazar Samardzic c’è solo una certezza: il trequartista ha un grande quantitativo di talento, che però nella sua carriera ha mostrato solo a sprazzi.
Tanto che il suo percorso di crescita nell’ultimo periodo sembrava essersi interrotto: con Juric prima e Palladino poi ha faticato imporsi e a trovare spazio, ma adesso a causa dell’emergenza trequartisti che si è abbattuta sull’Atalanta, Samardzic ha la possibilità di riprendere il percorso.
Occasione da non fallire per l’ex Udinese che in ogni sessione di calciomercato è puntualmente protagonista, senza però riuscire a confermare il suo talento in campo.