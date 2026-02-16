Goal.com
samardzic atalantaGetty Images
Nino Caracciolo

Le visite mediche con l’Inter, il Milan e le difficoltà con l’Atalanta: ora Samardzic può riprendere il percorso

Visti anche i tanti infortuni nel ruolo, il trequartista ex Udinese ha la possibilità di riprendere il percorso interrotto negli ultimi difficili mesi all’Atalanta.

Intorno a Lazar Samardzic c’è solo una certezza: il trequartista ha un grande quantitativo di talento, che però nella sua carriera ha mostrato solo a sprazzi.

Tanto che il suo percorso di crescita nell’ultimo periodo sembrava essersi interrotto: con Juric prima e Palladino poi ha faticato imporsi e a trovare spazio, ma adesso a causa dell’emergenza trequartisti che si è abbattuta sull’Atalanta, Samardzic ha la possibilità di riprendere il percorso.

Occasione da non fallire per l’ex Udinese che in ogni sessione di calciomercato è puntualmente protagonista, senza però riuscire a confermare il suo talento in campo.

  • CHANCE DA NON FALLIRE

    Titolare nelle ultime de giornate di campionato contro Cremonese e Lazio (sostituito all’intervallo), Samardzic troverà molto probabilmente spazio anche nelle prossime gare dell’Atalanta, visti gli infortuni di Charles De Ketelaere e Raspadori. Chance che il ragazzo non dovrà fallire per dimostrare di essere un giocatore di prima fascia, come il suo talento lascia intendere.

  • TALENTO TROPPO DISCONTINUO

    Samardzic ha dei colpi davvero geniali, sprazzi di talento puro che però non hanno mai trovato una reale ed efficace continuità. L’ex Udinese è troppo discontinuo, inoltre troppo spesso sembra faticare a trovare la sua dimensione nello scacchiere tattico nerazzurro. A Samardzic inoltre viene chiesto uno step di crescita anche sul piano della leadership.

  • L’ATALANTA HA FATTO MURO A GENNAIO

    Di certo nell’ambiente Atalanta credono ancora nella consacrazione definitiva di Samardzic. Il club nerazzurro infatti ha respinto al mittente tutte le richieste di informazioni arrivate da altri club per il cartellino del ragazzo, che in Italia piaceva molto alla Lazio.

  • È STATO A UN PASSO DA INTER E MILAN

    La carriera di Samardzic ha già vissuto diverse sliding doors. Nell’estate del 2023 il ragazzo è stato a un passo dall’Inter, con tanto di visite mediche sostenute e superate. Operazione che però sfumò sul più bello per via di un cambio di condizioni da parte del padre/agente del ragazzo. L’estate seguente Samardzic è stato trattato e seguito da Milan, Juventus, Napoli e Lazio, con i rossoneri che sono stati i più vicini a ingaggiarlo: ad spuntarla però fu proprio l’Atalanta. Un investimento sul quale il club crede ancora.

