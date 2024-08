Le verità di Szczesny: “Al-Nassr? Con Ronaldo non parlo da anni. Ho rifiutato l’Arsenal”

Il polacco torna a parlare per la prima volta dopo il ritiro: “Con CR7 non parlo da quando è andato via dalla Juve. Partita d’addio? Ora ci penso”

Wojciech Szczesny non è un personaggio banale. Non lo è mai stato in campo e continua a non esserlo adesso, dopo che sorprendentemente ha deciso di dire addio al calcio giocato ad appena 34 anni, decisamente pochi per un portiere.

Nelle settimane scorse è arrivata la risoluzione del contratto con la Juventus, dove per lui non ci sarebbe stato più spazio visto che nel nuovo corso bianconero si è deciso di puntare su Di Gregorio, portiere acquistato dal Monza.

Ma a Wojciech Szczesny le offerte per ripartire non sono di certo mancate: lo hanno cercato in Serie A, in Premier League e anche in Arabia. Il portiere però ha deciso che era arrivato il momento di dire basta, svelando però – per la prima volta dopo il ritiro – i motivi che lo hanno spinto a rifiutare alcune proposte.