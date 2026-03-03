Le verità di Jimenez: “Non penso che Allegri sia un allenatore di m***a, al Milan non chiuderò mai le porte”

Jimenez torna sull’argomento e ammette l’errore. “È stata una cavolata. Non penso che Allegri sia un ‘allenatore di me**a’ e lo dimostra la sua storia. Stavo uscendo da una partita, non avevo giocato ed ero arrabbiato: ho sbagliato la persona a cui mandare il messaggio. Dal primo giorno ho chiesto scusa ad Allegri: non penso quel che ho scritto. E lui ha accettato le mie scuse”.

Il calciatore oggi al Bournemouth aggiunge: “Tutte queste situazioni mi hanno tolto serenità e sono stato anche io a dire alla società di cercare soluzioni: il Milan è un club che amo e non volevo sentirmi male o influenzare negativamente la squadra con un mio cattivo momento”.