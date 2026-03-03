Le verità di Jimenez: “Non penso che Allegri sia un allenatore di m***a, al Milan non chiuderò mai le porte”

Il presente di Alex Jimenez è ancora rossonero, ma le tonalità di colore sono diverse rispetto a quelle del suo recente passato.
Il laterale spagnolo la scorsa estate ha lasciato il Milan per trasferirsi al Bournemouth, in Premier League, squadra e campionato dove sta facendo molto bene, mettendo in mostra tutto il suo talento.Ma il suo addio al Milan, per il modo in cui è arrivato, ha fatto e continua a far discutere.
Su quanto accaduto la scorsa estate, i motivi della sua partenza e gli screzi con Allegri ha fatto chiarezza lo stesso calciatore, intervistato da GianlucaDiMarzio.com.