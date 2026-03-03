Goal.com
Alex Jimenez Bournemouthgetty
Nino Caracciolo

Le verità di Jimenez: “Non penso che Allegri sia un allenatore di m***a, al Milan non chiuderò mai le porte”

Lo spagnolo Jimenez, oggi al Bournemouth, si racconta e svela la sua verità sull’addio al Milan della scorsa estate e sulla chat con Allegri.

Il presente di Alex Jimenez è ancora rossonero, ma le tonalità di colore sono diverse rispetto a quelle del suo recente passato.

 Il laterale spagnolo la scorsa estate ha lasciato il Milan per trasferirsi al Bournemouth, in Premier League, squadra e campionato dove sta facendo molto bene, mettendo in mostra tutto il suo talento.Ma il suo addio al Milan, per il modo in cui è arrivato, ha fatto e continua a far discutere.

Su quanto accaduto la scorsa estate, i motivi della sua partenza e gli screzi con Allegri ha fatto chiarezza lo stesso calciatore, intervistato da GianlucaDiMarzio.com.

  • “NON VOLEVO ANDARE VIA DAL MILAN”

    “Al Milan dico grazie perché è il club che mi ha lanciato in prima squadra, che ho amato e che amo. Sono stato molto bene al Milan: non volevo andarmene. Ma quando è iniziata la stagione ho capito che non sarei stato protagonista: ci sono state varie situazioni che non ho apprezzato”, ha affermato Jimenez.

  • LE VERITÀ DI JIMENEZ

    Ma cosa non ha funzionato tra il Milan e Jimenez? Il laterale spagnolo racconta la sua versione dei fatti, sottolineando gli episodi che più lo hanno segnato. “Non mi è stata data la responsabilità che pensavo di meritare, dovevano credere di più in me. Vi faccio un esempio. A inizio stagione ho chiesto la maglia numero 2: ci tenevo per la tradizione di grandi terzini. Mi hanno risposto di no: dicevano che non ero pronto, che ero troppo immaturo. Si sbagliavano. Da lì, è vero, ho perso concentrazione e sono arrivato alcune volte in ritardo”.

  • LA CHAT CONTRO ALLEGRI

    Il momento di rottura totale tra il Milan e Jimenez è arrivato dopo che è stata resa pubblica una chat di WhatsApp in cui il calciatore spagnolo criticava Allegri, da poco sbarcato a Milanello. “Non ho neanche giocato… questo allenatore di me**a”, il messaggio scritto da Jimenez.

  • LA MARCIA INDIETRO E LE SCUSE

    Jimenez torna sull’argomento e ammette l’errore. “È stata una cavolata. Non penso che Allegri sia un ‘allenatore di me**a’ e lo dimostra la sua storia. Stavo uscendo da una partita, non avevo giocato ed ero arrabbiato: ho sbagliato la persona a cui mandare il messaggio. Dal primo giorno ho chiesto scusa ad Allegri: non penso quel che ho scritto. E lui ha accettato le mie scuse”.

    Il calciatore oggi al Bournemouth aggiunge: “Tutte queste situazioni mi hanno tolto serenità e sono stato anche io a dire alla società di cercare soluzioni: il Milan è un club che amo e non volevo sentirmi male o influenzare negativamente la squadra con un mio cattivo momento”.

  • PORTE APERTE AL MILAN

    Jimenez che non chiude le porte a un eventuale ritorno al Milan. Ora sono concentrato sul Bournemouth, sono contento e sto giocando bene. Però certo, amavo il Milan e non chiuderò mai le porte a un club che mi ha dato tutto. Se oggi sono qui a giocare in Premier è anche grazie al Milan”.

