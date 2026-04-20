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Nino Caracciolo

Le verità di Akanji: “Ho parlato anche col Milan, ma l’Inter era più adatta a me. Doblete? Sarebbe incredibile”

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Inter
M. Akanji
Inter vs Como
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Il difensore nerazzurro, la scorsa estate al centro di un derby di mercato, spiega perché ha preferito l’Inter al Milan. Poi parla del suo primo anno in Italia e della semifinale di Coppa Italia.

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Dal traguardo Scudetto sempre più vicino, a una Coppa Italia che potrebbe rendere la stagione ancora più speciale.

In casa Inter è tempo di tornare a pensare alla semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma martedì sera contro il Como a San Siro (0-0 l’andata).

Alla vigilia del match, Manuel Akanji ha parlato a ‘Sportmediaset’: il difensore svizzero, al primo anno in Italia, ha rimarcato l’importanza della competizione ed è anche tornato sui motivi della scelta di preferire l’Inter al Milan la scorsa estate.

  • DALLO SCUDETTO ALLA COPPA ITALIA

    Scudetto sempre più vicino e finale di Coppa Italia da conquistare, Akanji presenta così il match: “Abbiamo un bel vantaggio in Serie A, dodici punti su Milan e Napoli quando mancano solo cinque giornate, è un'ottima situazione, ma la Coppa Italia è un'altra cosa, non partiamo da nessun vantaggio se non forse quello di giocare in casa, è una semifinale e il Como arriverà a Milano molto convinto, provando a fare il massimo, ma noi vogliamo andare in finale e fare la nostra miglior prestazione”.

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  • “DOBLETE? SAREBBE INCREDIBILE”

    “Sarebbe incredibile vincere due titoli nel mio primo anno, stiamo provando a fare la doppietta scudetto Coppa Italia, chiaramente speravamo di andare avanti in Champions League. Ci abbiamo provato, sì, ma comunque sarebbe bellissimo vincere questi due titoli”, ha proseguito Akanji.

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  • “PERCHÉ HO PREFERITO L’INTER AL MILAN”

    Akanji la scorsa estate era nel mirino di Milan e Inter, ma il difensore ha preferito i nerazzurri. I motivi dietro la scelta li svela lo stesso Akanji. “Ho parlato con il Milan in estate, ma pensavo che l’Inter fosse una destinazione più adatta a me. Direi che la scelta ha funzionato. Il mio agente ha trattato con il club, è andata bene così”.

  • “ALL’INTER MI SENTO MOLTO BENE”

    “Tutti i ragazzi e il mister hanno reso molto facile il mio inserimento in squadra. Mi sento molto bene a giocare qui, in entrambe le posizioni. Sia in mezzo che a destra, nei tre dietro. Ho avuto davvero un’ottima stagione, proveremo a chiuderla alla grande”, ha affermato Akanji.

    Che ha parlato anche del suo futuro: “Se e quando vinceremo questi trofei, arriverà il tempo di sederci a un tavolo e decidere come andare avanti. Mi sento molto bene qui, ma non credo sia il momento giusto per parlarne. Arriverà presto, ma sono concentrato sul giocare bene e poi vedremo”.

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