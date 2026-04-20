Le verità di Akanji: “Ho parlato anche col Milan, ma l’Inter era più adatta a me. Doblete? Sarebbe incredibile”

Dal traguardo Scudetto sempre più vicino, a una Coppa Italia che potrebbe rendere la stagione ancora più speciale.
In casa Inter è tempo di tornare a pensare alla semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma martedì sera contro il Como a San Siro (0-0 l’andata).
Alla vigilia del match, Manuel Akanji ha parlato a ‘Sportmediaset’: il difensore svizzero, al primo anno in Italia, ha rimarcato l’importanza della competizione ed è anche tornato sui motivi della scelta di preferire l’Inter al Milan la scorsa estate.