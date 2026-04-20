Le verità di Akanji: “Ho parlato anche col Milan, ma l’Inter era più adatta a me. Doblete? Sarebbe incredibile”

“Tutti i ragazzi e il mister hanno reso molto facile il mio inserimento in squadra. Mi sento molto bene a giocare qui, in entrambe le posizioni. Sia in mezzo che a destra, nei tre dietro. Ho avuto davvero un’ottima stagione, proveremo a chiuderla alla grande”, ha affermato Akanji.

Che ha parlato anche del suo futuro: “Se e quando vinceremo questi trofei, arriverà il tempo di sederci a un tavolo e decidere come andare avanti. Mi sento molto bene qui, ma non credo sia il momento giusto per parlarne. Arriverà presto, ma sono concentrato sul giocare bene e poi vedremo”.