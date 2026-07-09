La Juventus continua a insistere per il Dibu Martinez. il prescelto di Luciano Spalletti per la porta: l'amministratore delegato Giovanni Carnevali sta facendo il possibile per accontentarlo.
Le ultime su Dibu Martinez alla Juventus: la volontà del portiere è chiara, ma il prezzo dell'Aston Villa non scende
IL DIBU HA DETTO SI'
In quest'ottica, fondamentale l'incontro che c'è stato ormai ventiquattr'ore fa con gli agenti del giocatore, per aggiungere qualche elemento in più: meeting molto positivo, visto che l'accordo tra la Juve e il Dibu Martinez è veramente vicino, anche dal punto di vista economico. Quindi non solo la disponibilità del Dibu ad andare alla Juve, anche senza Champions, visto che l'Aston Villa farà la Champions League l'anno prossimo: nonostante tutto questo l'argentino è attratto dal club bianconero ed è pronto ad andare alla Juventus.
L'ASTON VILLA NON ABBASSA LE PRETESE
Adesso serve l'accordo tra club: si sta continuando a trattare, a cercare di limare le richieste dell'Aston Villa, visto che al momento ancora tra i club c'è distanza, ma la Juve sta spingendo E lavorando forte per cercare di arrivare pronta ai prossimi giorni, appena finirà il Mondiale o comunque il Mondiale dell'Argentina. Carnevali e Massara vogliono presentarsi direttamente dal giocatore, con una base di accordo, e poi andare dall'Aston Villa per cercare di scardinare questo muro.
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LA DISTANZA
L'alternativa più semplice è Guglielmo Vicario, completamente fuori dai piani del Tottenham, e che quindi si può prendere abbastanza semplicemente, m- in questo momento la Juve resta completamente focalizzata sul Dibu: c'è una base contrattuale molto probabilmente pronta per essere chiusa". La Juventus ha in programma nuovi contatti con l'Aston Villa per cercare di capire come e se avvicinarsi: il club di Birmingham continua a chiedere almeno 15 milioni e per gli 8 offerti dalla Juve non si siede a trattare.
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