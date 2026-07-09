Le ultime su Dibu Martinez alla Juventus: la volontà del portiere è chiara, ma il prezzo dell'Aston Villa non scende

In quest'ottica, fondamentale l'incontro che c'è stato ormai ventiquattr'ore fa con gli agenti del giocatore, per aggiungere qualche elemento in più: meeting molto positivo, visto che l'accordo tra la Juve e il Dibu Martinez è veramente vicino, anche dal punto di vista economico. Quindi non solo la disponibilità del Dibu ad andare alla Juve, anche senza Champions, visto che l'Aston Villa farà la Champions League l'anno prossimo: nonostante tutto questo l'argentino è attratto dal club bianconero ed è pronto ad andare alla Juventus.











