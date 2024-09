Le 'spine' del Milan: Jovic escluso dalla lista UEFA, Origi e Ballo-Touré separati in casa

Jovic, Origi e Ballo-Touré le note più dolenti per il Milan: serbo escluso dalla lista Champions, gli altri due continuano ad allenarsi da soli.

Due punti nelle prime tre giornate di campionato e tanta nebbia su un gioco e un'amalgama che tardano a decollare: in casa Milan le note dolenti sovrastano quelle positive, non proprio il viatico migliore per approcciare al meglio al prossimo futuro.

Una situazione non semplice da gestire per il nuovo tecnico Paulo Fonseca, che da metà settembre cercherà di fornire risposte convincenti anche grazie allo scenario della Champions League.

A tal proposito, nella lista presentata dal Milan all'UEFA non figura il nome di Luka Jovic, una delle 'spine' rossonere assieme a Fodé Ballo-Touré e Divock Origi.