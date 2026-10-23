Le scuse, gli insulti razzisti e il comunicato del Milan: cosa succede con Maignan dopo l'espulsione contro il Bournemouth

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Quanto accaduto durante e dopo Bournemouth-Milan rischia di lasciare pesanti strascichi in casa rossonera.
Nel mirino di molti tifosi è finito il capitano Mike Maignan, colpevole di aver lasciato la squadra in dieci già nel primo tempo per una reazione incomprensibile.
Il portiere del Milan, il giorno dopo, ha pubblicamente chiesto scusa pur chiarendo come il suo gesto non fosse volontario.
Mentre la società ha giustamente preso le difese di Maignan in seguito ad alcuni vergognosi insulti rivolti al francese sui social.