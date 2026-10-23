Le scuse, gli insulti razzisti e il comunicato del Milan: cosa succede con Maignan dopo l'espulsione contro il Bournemouth

Se l'ingenuità di Maignan è evidente, nulla può ovviamente giustificare quanto accaduto dopo Bournemouth-Milan sui social.

Il francese è infatti diventato il bersaglio di vergognosi commenti e insulti razzisti, tanto che la società rossonera ha deciso di diramare un comunicato ufficiale:

"A seguito della partita di ieri contro il Bournemouth, Mike Maignan è stato bersaglio di gravi e inaccettabili insulti razzisti sui social media.

AC Milan condanna con fermezza ogni forma di razzismo e discriminazione, comportamenti inaccettabili che non trovano spazio né dentro né fuori dal campo.

Il Club esprime la propria piena solidarietà e il proprio sostegno a Mike e ribadisce il suo costante impegno nella promozione dei valori del rispetto, dell’inclusione e dell’uguaglianza. Questi sono i valori di AC Milan.

Infine, dobbiamo restare uniti, come Milanisti e come movimento calcistico italiano. L’unico modo per riportare il calcio italiano dove merita di stare è fare fronte comune e dare il meglio di noi stessi, sia individualmente che collettivamente. Vogliamo tutti vincere, ma dobbiamo farlo nel modo giusto, con dignità, rispetto reciproco e classe".