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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Lelio Donato

Le scuse, gli insulti razzisti e il comunicato del Milan: cosa succede con Maignan dopo l'espulsione contro il Bournemouth

Serie A
Milan
Udinese vs Milan
Udinese

Mike Maignan ha chiesto scusa per aver lasciato in dieci i compagni, mentre il Milan si è schierato dalla sua parte dopo alcuni vergognosi commenti contro il portiere apparsi sui social.

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Quanto accaduto durante e dopo Bournemouth-Milan rischia di lasciare pesanti strascichi in casa rossonera.

Nel mirino di molti tifosi è finito il capitano Mike Maignan, colpevole di aver lasciato la squadra in dieci già nel primo tempo per una reazione incomprensibile.

Il portiere del Milan, il giorno dopo, ha pubblicamente chiesto scusa pur chiarendo come il suo gesto non fosse volontario.

Mentre la società ha giustamente preso le difese di Maignan in seguito ad alcuni vergognosi insulti rivolti al francese sui social.

  • L'ESPULSIONE DI MAIGNAN

    Ma cosa è successo durante Bournemouth-Milan di Europa League?

    Al 27' l'arbitro ha estratto il rosso diretto nei confronti di Mike Maignan. Il portiere rossonero ha colpito con una manata Adams sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore del Bournemouth.

    Il direttore di greco Fotias, oltre ad espellere Maignan, ha assegnato anche un calcio di rigore alla formazione inglese. Scelta confermata pure dopo revisione al VAR.

    Il Milan ha poi perso la partita per 3-0 complicandosi notevolmente il cammino in Europa League, dove ha raccolto solo tre punti in tre partite.

  • LE SCUSE

    Il giorno dopo sono arrivate le scuse pubbliche di Mike Maignan per un gesto che non ha giustificazioni e ha messo in grossa difficoltà i suoi compagni, ancora di più perché compiuto dal capitano della squadra.

    "Il mio gesto non era intenzionale. Come tutti i portieri, volevo fare spazio nella mia area. Purtroppo ho dato una cattiva immagine, specialmente tra i giovani spettatori che ci guardano. Il club sa che tipo di persona e capitano sono. Abbandonarli non fa parte di questo. Per il resto siamo abituati dalle interpretazioni fatte da certe persone e certi media" ha scritto il francese su Instagram.

    Non è però la prima volta in carriera che Maignan si lascia andare a reazioni scomposte che gli costano, o rischiano di costargli, provvedimenti disciplinari pesanti.

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  • LA DIFESA DEL MILAN

    Se l'ingenuità di Maignan è evidente, nulla può ovviamente giustificare quanto accaduto dopo Bournemouth-Milan sui social.

    Il francese è infatti diventato il bersaglio di vergognosi commenti e insulti razzisti, tanto che la società rossonera ha deciso di diramare un comunicato ufficiale:

    "A seguito della partita di ieri contro il Bournemouth, Mike Maignan è stato bersaglio di gravi e inaccettabili insulti razzisti sui social media.

    AC Milan condanna con fermezza ogni forma di razzismo e discriminazione, comportamenti inaccettabili che non trovano spazio né dentro né fuori dal campo.

    Il Club esprime la propria piena solidarietà e il proprio sostegno a Mike e ribadisce il suo costante impegno nella promozione dei valori del rispetto, dell’inclusione e dell’uguaglianza. Questi sono i valori di AC Milan.

    Infine, dobbiamo restare uniti, come Milanisti e come movimento calcistico italiano. L’unico modo per riportare il calcio italiano dove merita di stare è fare fronte comune e dare il meglio di noi stessi, sia individualmente che collettivamente. Vogliamo tutti vincere, ma dobbiamo farlo nel modo giusto, con dignità, rispetto reciproco e classe".

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