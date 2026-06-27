Le scuse di Calhanoglu dopo l'eliminazione della Turchia dai Mondiali: "Vi abbiamo spezzato il cuore, perdonateci"

“Ogni giorno ho sentito quanto sia un grande orgoglio e una grande responsabilità indossare questa maglia. E oggi, come capitano di questa squadra, mi assumo la responsabilità di questo risultato prima di chiunque altro. Lo so. Siete tristi. Siete feriti. Siete arrabbiati. Alcune delle critiche che abbiamo ricevuto sono state pesanti, altre invece erano sacrosante. Perché chiunque indossi questa maglia porta sulle spalle le speranze di questo Paese. Noi non siamo riusciti a ripagare quelle speranze sul campo. E di questo, insieme alla squadra, sono io a sentire il peso maggiore. Il viaggio ai Mondiali, che desideravamo da anni, purtroppo finisce qui".