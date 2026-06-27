Le scuse di Calhanoglu dopo l'eliminazione della Turchia dai Mondiali: "Vi abbiamo spezzato il cuore, perdonateci"

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter e della Turchia, ha affidato ai propri social un messaggio sentito dopo l'eliminazione della Nazionale allenata da Montella nel girone contro Australia, Paraguay e USA, deludente nonostante la vittoria inutile contro i padroni di casa nell'ultima partita.
“Oggi ci sono molte cose da dire, ma nessuna parola è sufficiente a descrivere la delusione e la tristezza che sto provando. Sognavamo questi giorni da molto tempo. Desideravamo ardentemente rappresentare il nostro Paese nel modo migliore ai Mondiali e regalare al nostro popolo un orgoglio indimenticabile. Purtroppo non ci siamo riusciti”.