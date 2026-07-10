Le prossime mosse dell'Inter sul mercato dopo Khalaili: gli obiettivi dei nerazzurri da Chalobah al centrocampista e chi può partire

Il calciomercato dell'Inter si è sbloccato. Sono già due gli acquisti dei nerazzurri, che dopo Provedel hanno chiuso anche per l'erede di Dumfries.
Anan Khalaili è il profilo individuato dai nerazzurri per sostituire l'olandese dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, che ha preferito il Chelsea.
Nelle prossime settimane l'Inter continuerà a monitorare il mercato per completare e puntellare la rosa soprattutto in difesa. Poi i nerazzurri si dedicheranno al centrocampo, dove arriverà almeno un nuovo innesto.
Ma quali sono gli obiettivi e chi può lasciare l'Inter?