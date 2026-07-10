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Le prossime mosse dell'Inter sul mercato dopo Khalaili: gli obiettivi dei nerazzurri da Chalobah al centrocampista e chi può partire Calciomercato Inter

L'Inter ha risolto il problema della fascia destra e trovato il secondo portiere ma deve ancora completare la rosa. La priorità è Chalobah per la difesa, poi arriverà un centrocampista.

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