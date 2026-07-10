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Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Lelio Donato

Le prossime mosse dell'Inter sul mercato dopo Khalaili: gli obiettivi dei nerazzurri da Chalobah al centrocampista e chi può partire

Calciomercato
Inter

L'Inter ha risolto il problema della fascia destra e trovato il secondo portiere ma deve ancora completare la rosa. La priorità è Chalobah per la difesa, poi arriverà un centrocampista.

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Il calciomercato dell'Inter si è sbloccato. Sono già due gli acquisti dei nerazzurri, che dopo Provedel hanno chiuso anche per l'erede di Dumfries.

Anan Khalaili è il profilo individuato dai nerazzurri per sostituire l'olandese dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, che ha preferito il Chelsea.

Nelle prossime settimane l'Inter continuerà a monitorare il mercato per completare e puntellare la rosa soprattutto in difesa. Poi i nerazzurri si dedicheranno al centrocampo, dove arriverà almeno un nuovo innesto.

Ma quali sono gli obiettivi e chi può lasciare l'Inter?

  • PRIMO OBIETTIVO UN DIFENSORE: CHALOBAH IL FAVORITO

    Dopo aver salutato Acerbi, De Vrij e Darmian la priorità dell'Inter adesso è acquistare un difensore.

    I nerazzurri cercano un profilo con la giusta esperienza anche a livello internazionale. Il grande obiettivo è Chalobah.

    Il Chelsea lo ha messo sul mercato ma per lasciarlo partire chiede 40 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dall'Inter che è forte della volontà del giocatore di trasferirsi a Milano.

    Chalobah ha già rifiutato altre squadre inglesi mentre il Como si è tirato indietro, dopo che il Chelsea ha detto 'no' alla prima offerta.

    Non è escluso che l'Inter acquisti due difensori ma l'altro profilo dovrebbe essere più giovane e futuribile.

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  • POI UN CENTROCAMPISTA: JONES PIACE ANCORA

    Solo dopo aver sistemato la difesa, l'Inter penserà anche al centrocampo.

    Nel reparto d'altronde al momento regna l'abbondanza dato che Mkhitaryan ha rinnovato per un'altra stagione ed è tornato anche Stankovic junior.

    I nerazzurri però cercano un giocatore con caratteristiche diverse e da tempo hanno individuato il profilo giusto in Curtis Jones.

    Anche in questo caso il problema è rappresentato dalla valutazione del Liverpool che per cederlo chiede 40 milioni di euro mentre l'Inter ne aveva offerti la metà.

    La sensazione è che l'affare possa sbloccarsi col passare delle settimane quando sarà chiaro che Jones non troverà spazio con Iraola e che vuole solo l'Inter.

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  • PAVARD, ASLLANI, STANKOVIC: CHI PARTE

    Tornando alla difesa in realtà ci sarebbe anche Benjamin Pavard, rientrato dal prestito al Marsiglia.

    Il francese resterebbe volentieri ma non rientra nel progetto tecnico dell'Inter, che sta cercando per lui una nuova sistemazione.

    Un altro giocatore appena rientrato dal prestito è Asllani, anche lui in uscita. Così come resta sul mercato Davide Frattesi che non ha trovato lo spazio sperato all'Inter.

    Potrebbero partire infine anche Aleksandar Stankovic, Luis Henrique e Andy Diouf oltre al giovane Akinsamiro.

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  • TUTTI CONFERMATI IN ATTACCO

    Difficile invece al momento ipotizzare movimenti in attacco.

    Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ovviamente, sono intoccabili così come Francesco Pio Esposito che nella prossima stagione troverà sempre più spazio.

    Chivu nutre la massima fiducia anche nei confronti di Bonny che nella sua prima stagione ha dimostrato di poter stare all'interno della rosa nerazzurra.

    A meno di clamorose occasioni di mercato, insomma, lì davanti all'Inter non dovrebbe muoversi nulla.

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