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Iraola Liverpool in-tray GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Tradotto da

Le priorità di Andoni Iraola al Liverpool: far tornare al meglio Alexander Isak, convincere Alisson a restare e decidere cosa fare con Florian Wirtz

Analysis
Liverpool
A. Iraola
Premier League
A. Isak
F. Wirtz
A. Becker
J. Jacquet
J. Frimpong
C. Bradley
A. Mac Allister
R. Gravenberch
D. Szoboszlai
Storie

A un anno dal ventesimo titolo inglese conquistato con Arne Slot, il Liverpool cambia guida tecnica: Andoni Iraola sostituisce l’olandese. La mossa ha ridato slancio ad Anfield dopo una difesa del titolo in Premier League con 12 sconfitte. In Coppa di Lega il Liverpool è stato eliminato in casa dal Crystal Palace, mentre in FA Cup è stato umiliato dal Manchester City e in Champions League travolto dal Paris Saint-Germain.

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Slot non è l’unico responsabile del brutto momento dei Reds; una stagione senza trofei gli sarebbe forse perdonata se la squadra mostrasse più intensità. Invece il Liverpool è parso fragile, mentalmente e fisicamente, e i tifosi si sono stancati di vederla faticare a segnare e a mantenere la porta inviolata.

Il direttore sportivo Richard Hughes, che già lo aveva chiamato al Bournemouth nel 2023, lo ha ingaggiato per risanare la squadra. Al Vitality Stadium, con un budget limitato, perse gran parte della difesa ma portò i Cherries a un storico sesto posto in Premier puntando su un calcio offensivo. È proprio per questo che Hughes lo ritiene l’uomo giusto per ribaltare la situazione ad Anfield.

Non sarà facile: prima dell’avvio del campionato ad agosto, Iraola deve risolvere molti problemi. Qui GOAL analizza i più urgenti.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fai andare Isak a tutto gas

    Di solito un allenatore non vuole perdere un giocatore chiave per un grande torneo. Ma prima di essere esonerato, Slot ha detto che la partecipazione di Alexander Isak ai Mondiali poteva essere positiva per il Liverpool.

    Il nazionale svedese, reduce da una stagione con soli 13 gettoni da titolare a causa degli infortuni, non rischiava certo l’esaurimento. Per questo Slot riteneva “molto utile” che giocasse “molte partite” in America.

    Certo, esiste il rischio di un nuovo infortunio in Nord America, ma Isak ha bisogno di minuti più di qualsiasi altro giocatore della rosa.

    Per Iraola sarebbe una spinta enorme se l’investimento record uscisse dal torneo integro e con maggiore fiducia, dopo alcune presenze da titolare e magari qualche gol. I primi segnali sono positivi: lunedì Isak è subentrato e ha segnato un gol strepitoso nella amichevole Svezia-Norvegia.

    Iraola, che lo ha affrontato con il Bournemouth negli ultimi tre anni, conosce bene la versione di Isak vista al Newcastle e spera di ritrovarla in maglia rossa. Un'altra stagione da quattro gol è inimmaginabile per un giocatore da 125 milioni di sterline. Certo, Iraola vorrà averlo in ritiro per insegnargli il pressing, ma i Mondiali potrebbero essere decisivi per ottenere il meglio dal suo nuovo numero 9.

    Iraola ha fatto miracoli con Eli Junior Kroupi al Bournemouth: chissà cosa potrebbe ottenere con un Isak in piena forma ad Anfield.

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  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Cosa fare con Wirtz

    Per Iraola sarà più facile riportare Isak al meglio se riuscirà a liberare l'enorme potenziale di Florian Wirtz.

    A metà della stagione 2025-26, per un attimo tutto sembrava incastrarsi per il Liverpool: Isak, con un preciso assist di Wirtz, aveva battuto il Tottenham 2-1 il 20 dicembre, regalando ai tifosi un assaggio di futuro migliore.

    Sembrava l’inizio di una svolta, ma Isak si ruppe una gamba per opera di Micky van de Ven subito dopo il gol e restò fuori altri quattro mesi.

    Wirtz ha continuato a mostrare lampi di classe, soprattutto in coppia con Hugo Ekitike prima del grave infortunio del francese, ma è anche sparito troppo spesso nelle gare che contano.

    Ora si spera che il nuovo stile di gioco di Iraola valorizzi l’investimento da 100 milioni di sterline, che dovrebbe agire da trequartista nel 4-2-3-1 del tecnico.

    Wirtz è comunque sotto pressione: deve dimostrare di reggere l’intensità della Premier e smentire chi vorrebbe schierare il dinamico Dominik Szoboszlai davanti a Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister.

    Trovare la giusta combinazione a centrocampo è prioritario per Iraola: nella passata stagione i Reds sono stati spesso sopraffatti, con Gravenberch più pericoloso in avanti ma meno efficace in copertura e Mac Allister visibilmente esausto.

    Non sorprendetevi se Iraola chiederà un mediano esperto, ruolo che a Liverpool manca da anni: un giocatore in grado di alleggerire il lavoro di Gravenberch, ridare equilibrio alla squadra e lasciare a Wirtz il compito di creare.

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  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Trovare il successore di Salah

    Wirtz ha bisogno di alternative di qualità in attacco, soprattutto sulla fascia destra del Liverpool, ora vuota.

    Nonostante le voci su un rapido ritorno di Mohamed Salah dopo l’esonero di Slot, il Re egiziano non tornerà ad Anfield presto e la ricerca di un degno erede è già iniziata.

    Sostituirlo sarà difficile: parliamo dell’ala interna che, nella storia della Premier, ha segnato e fatto segnare più di qualsiasi altro giocatore del Liverpool.

    Il club avrebbe dovuto ingaggiare Antoine Semenyo già l’estate scorsa, ma lo ha lasciato andare al Manchester City per 64 milioni di sterline. Ora, per prendere l’obiettivo principale, Yan Diomande, dovrà spendere molto di più.

    Tuttavia, il lavoro di Iraola al Bournemouth, non solo con Semenyo ma anche con Rayan, fa pensare che, chiunque sarà l’ala scelta per sostituire Salah, potrà elevare il gioco dei Reds.

  • Jeremy Jacquet RennesGetty

    Aiutate Jacquet a sistemarsi il prima possibile.

    Non è ancora chiaro se il Liverpool si pentirà di aver respinto le richieste salariali di Ibrahima Konaté. È certo però che i Reds sono ora a corto di esperienza in difesa.

    Il capitano Virgil van Dijk potrebbe avere ancora una grande stagione, ma non è certo che Joe Gomez, spesso infortunato, resti in forma.

    Con Giovanni Leoni ancora incerto dopo il crociato rotto, tocca al nuovo acquisto Jeremy Jacquet dare subito il massimo.

    Anche il ventenne è rimasto fermo per un infortunio alla spalla, rimediato il 7 febbraio in Rennes-Lens, appena dopo la conferma del suo trasferimento da 60 milioni di sterline.

    Si dice però che sia già guarito e pronto per il ritiro, e Iraola ha bisogno di vederlo subito in forma per giustificare l’investimento.

    D’altro canto, l’ex tecnico del Bournemouth ha già dimostrato di saper valorizzare giovani difensori come Dean Huijsen, che sotto la sua guida ha attirato l’interesse del Liverpool prima di passare al Real Madrid per 59,5 milioni di euro (50 milioni di sterline) la scorsa estate.

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Convinci Allison a restare

    Conscio dei frequenti infortuni di Alisson Becker e della sua probabile partenza da Anfield, il Liverpool nell’estate 2024 definì un piano di successione: un accordo col Valencia per portare il georgiano Giorgi Mamardashvili in squadra un anno dopo. Di conseguenza, hanno lasciato che il secondo portiere, Caoimhin Kelleher, deluso, passasse al Brentford per 12,5 milioni di sterline.

    Oggi, però, quella pianificazione sembra azzardata: Kelleher è stato protagonista del nono posto del Brentford di Keith Andrews, mentre Mamardashvili non è parso a suo agio nelle prime 20 presenze con i Reds.

    La difesa non lo ha aiutato, ma lui appariva spesso nervoso, soprattutto quando aveva la palla tra i piedi.

    Per questo, secondo le voci, il Liverpool non vuole più cedere Alisson alla Juventus. Il brasiliano vorrebbe comunque andare a Torino, ma Iraola deve convincerlo a restare almeno un altro anno ad Anfield: non gioca più 50 partite a stagione, ma serve tempo per trovare un erede migliore di Mamardashvili.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Individua il punto critico

    L’esclusione di Jeremie Frimpong dalla rosa dell’Olanda per i Mondiali estivi ha sorpreso molti. Un anno fa il versatile terzino sembrava una certezza. Ma la sua prima stagione al Liverpool è stata difficile, e Ronald Koeman ha preferito lasciarlo a casa.

    In 23 presenze ha raccolto solo due assist e due gol, lontano dalla vena realizzativa mostrata al Bayer Leverkusen.

    Il suo principale problema è la fase difensiva: pur essendo rapidissimo, il suo posizionamento e le sue scelte sono spesso inadeguati.

    Se Conor Bradley fosse in grado di giocare con continuità, i problemi di Frimpong sarebbero meno gravi, ma gli infortuni continuano a limitare l’irlandese.

    Iraola deve quindi scegliere: se non si fida della loro forma fisica, serve un nuovo terzino destro, perché il vuoto lasciato da Trent Alexander-Arnold resta ancora da colmare.

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