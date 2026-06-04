Le priorità di Andoni Iraola al Liverpool: far tornare al meglio Alexander Isak, convincere Alisson a restare e decidere cosa fare con Florian Wirtz

Slot non è l’unico responsabile del brutto momento dei Reds; una stagione senza trofei gli sarebbe forse perdonata se la squadra mostrasse più intensità. Invece il Liverpool è parso fragile, mentalmente e fisicamente, e i tifosi si sono stancati di vederla faticare a segnare e a mantenere la porta inviolata.

Il direttore sportivo Richard Hughes, che già lo aveva chiamato al Bournemouth nel 2023, lo ha ingaggiato per risanare la squadra. Al Vitality Stadium, con un budget limitato, perse gran parte della difesa ma portò i Cherries a un storico sesto posto in Premier puntando su un calcio offensivo. È proprio per questo che Hughes lo ritiene l’uomo giusto per ribaltare la situazione ad Anfield.

Non sarà facile: prima dell’avvio del campionato ad agosto, Iraola deve risolvere molti problemi. Qui GOAL analizza i più urgenti.