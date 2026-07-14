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Massimiliano Allegri Napoli HDGOAL
Stefano Silvestri

Le prime parole di Allegri al Napoli: il futuro di Lukaku, il ruolo di De Bruyne, il modulo e il portiere titolare

Serie A
Napoli
M. Allegri

L'ex allenatore del Milan è stato presentato al teatro San Carlo assieme al presidente De Laurentiis: le prime parole dopo l'ufficialità dell'arrivo sulla panchina partenopea.

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Il giorno di Massimiliano Allegri è arrivato. Così come la presentazione del nuovo allenatore del Napoli, presente assieme al presidente De Laurentiis al teatro San Carlo per la sua prima conferenza a tinte azzurre.

Tanti i temi di discussione toccati da Allegri di fronte ai giornalisti presenti. Tra questi il futuro di Romelu Lukaku ma anche di Kevin De Bruyne, così come il modulo che utilizzerà a Napoli, il sentimento nei confronti di un Milan che ha deciso di andare avanti senza di lui, l'accostamento alla Nazionale.

L'era Allegri, insomma, è ufficialmente iniziata. Con Max che per la seconda volta in carriera avrà il compito di portare avanti il lavoro iniziato da Antonio Conte, un allenatore che "so come lavora", come spiegato dallo stesso tecnico toscano.


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  • ALLEGRI E LA NAZIONALE

    Una delle domande poste ad Allegri ai giornalisti ha riguardato uno scenario che, nel multiverso, lo avrebbe visto allenare la Nazionale dopo Rino Gattuso. Perché sì, a un certo punto in corsa sembrava esserci anche lui prima che il mondo Italia rivolgesse altrove le proprie attenzioni.

    "Non ho avuto contatti con la Federazione - ha risposto Allegri - Ho parlato solo con il presidente De Laurentiis, con cui avevo avuto contatti già in passato".

    Il destino di Allegri, insomma, ha cominciato a definirsi già dopo l'esonero da parte del Milan avvenuto a fine maggio. Proprio in concomitanza con l'addio di Conte al Napoli. Una staffetta che i due allenatori avevano già costruito 12 anni fa, nell'estate del 2014.

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  • AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    IL MODULO

    Altra domanda inevitabile: ma come giocherà il nuovo Napoli di Allegri? Max a Milano ha puntato sul 3-5-2 per tutta la stagione, con rarissimi e improduttivi sprazzi di 4-3-3, ma la rosa azzurra - infortuni a parte - sembra fatta su misura per un ritorno al tridente.

    Gli esterni offensivi non mancano: ci sono Alisson Santos e Politano, Neres spera di lasciarsi alle spalle una volta per tutte gli infortuni, c'è Vergara, c'è pure Noa Lang di ritorno dal Galatasaray. Oltre a Spinazzola che può giocare anche un po' più avanti.

    "Il calcio è bello perché è opinabile. È lo sport più bello al mondo perché è imprevedibile. Per quanto riguarda moduli e sistemi di gioco, ho a disposizione una rosa importante, ho la fortuna di avere dei giocatori che possono giocare con un modulo e con un altro. L'importante è il lavoro e la predisposizione al sacrificio ed eredito una squadra che credo abbia tutte queste caratteristiche".

    La sensazione è che Allegri partirà con la difesa a quattro, sistema di gioco che ha ampiamente utilizzato nel corso della propria carriera in panchina. Ma, proprio come Conte, non si fossilizzerà su un solo modulo, adattandosi alle esigenze e ai possibili infortuni di partita in partita e di settimana in settimana. In ogni caso, come detto, gli esterni sono parecchi. E Max lo sa.

    "Il modulo come detto potrà cambiare - ha ammesso - Poi è chiaro che se avrò molti esterni a disposizione sicuramente giocheremo con un modulo con degli esterni".

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  • LE PAROLE SUL MILAN

    Ad Allegri è stato chiesto anche se provi una sorta di rivincita nei confronti del Milan. Il che sarebbe perfettamente naturale, considerando com'è finita una stagione che aveva visto i rossoneri sognare addirittura lo Scudetto, prima di chiudere clamorosamente fuori dalle prime quattro.

    "Non è una questione di rivincita - ha risposto Allegri - Sono molto dispiaciuto per come è finita l'anno scorso. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con me al Milan. Il calcio è bello perché vincere e raggiungere gli obiettivi non è semplice. Noi dobbiamo partire anche quest'anno con la certezza che nulla è scontato".

    Sulle parole di Gerry Cardinale dopo la separazione, invece:

    "Non commento le parole della proprietà del Milan che è Cardinale. Io posso solo ringraziare le persone con cui ho lavorato lo scorso anno. Siamo tutti rammaricati per non aver centrato l'obiettivo".

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  • Kevin De Bruyne NapoliGetty

    IL FUTURO DI LUKAKU E DE BRUYNE

    Altro tema capitale della conferenza di Allegri: il futuro di Romelu Lukaku, ma anche quello di Kevin De Bruyne. Il centravanti ha provocato uno strappo col Napoli decidendo di curare in Belgio il proprio infortunio, il connazionale ha sparato a zero su Conte dopo l'addio dell'ex allenatore.

    "Ho imparato una cosa da un vecchio allenatore: finché non li vedo da vicino e non li alleno non do giudizio sui giocatori. Lukaku e De Bruyne arriveranno il 5 agosto, prima arriveranno McTominay e Lang. Ora intanto partiamo con quelli che ci sono e iniziamo il lavoro".

    La conclusione? Tutto è ancora apertissimo. Lukaku più di De Bruyne può lasciare il Napoli, ma intanto il Mondiale lo ha rivisto in spolvero da subentrato. Anche se le voci su un presunto interesse del Besiktas, che intanto sta prendendo un altro belga come Trossard, sono state smentite dall'agente.

    Per quanto riguarda De Bruyne, Allegri ha poi riservato una risposta singola proprio su di lui e sul ruolo che l'ex campione del Manchester City potrà ricoprire all'interno del suo Napoli:

    "Sicuramente è un giocatore che sa giocare discretamente bene al calcio. Poi vediamo quando arriva come potrà giocare. L'anno scorso De Bruyne fu un giocatore importante per il Napoli e Conte lo utilizzò nelle posizioni a lui congeniali. Noi dobbiamo essere all'interno delle situazioni per giudicare. L'anno scorso contro il Milan fece un'ottima partita ed è un giocatore straordinario".

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  • MERET O MILINKOVIC-SAVIC?

    Ennesima annosa questione: ma chi sarà il portiere titolare del Napoli? Una domanda che non ha ancora trovato una risposta: attualmente in rosa ci sono sempre Vanja Milinkovic-Savic e Alex Meret, con il serbo che nell'ultimo anno di Conte ha "rubato" il posto al collega.

    I profili accostati al Napoli sul mercato nelle scorse settimane, però, non sono pochi. Primo tra tutti quel Guglielmo Vicario che attualmente difende i pali del Tottenham, ma che a breve potrebbe fare ritorno in Serie A.

    Intanto, pochi dubbi: non ci sarà un'alternanza in porta. Nel senso che uno sarà il titolare a tutti gli effetti e l'altro la sua riserva. Senza staffette.

    "Il Napoli ha due ottimi portieri. In una stagione in cui ci sono 60 partite anche chi gioca 15 partite, quindi il secondo portiere, sarà importante. Sicuramente ci sarà una gerarchia, ci sarà un titolare e un secondo portiere".