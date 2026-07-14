Altra domanda inevitabile: ma come giocherà il nuovo Napoli di Allegri? Max a Milano ha puntato sul 3-5-2 per tutta la stagione, con rarissimi e improduttivi sprazzi di 4-3-3, ma la rosa azzurra - infortuni a parte - sembra fatta su misura per un ritorno al tridente.

Gli esterni offensivi non mancano: ci sono Alisson Santos e Politano, Neres spera di lasciarsi alle spalle una volta per tutte gli infortuni, c'è Vergara, c'è pure Noa Lang di ritorno dal Galatasaray. Oltre a Spinazzola che può giocare anche un po' più avanti.

"Il calcio è bello perché è opinabile. È lo sport più bello al mondo perché è imprevedibile. Per quanto riguarda moduli e sistemi di gioco, ho a disposizione una rosa importante, ho la fortuna di avere dei giocatori che possono giocare con un modulo e con un altro. L'importante è il lavoro e la predisposizione al sacrificio ed eredito una squadra che credo abbia tutte queste caratteristiche".

La sensazione è che Allegri partirà con la difesa a quattro, sistema di gioco che ha ampiamente utilizzato nel corso della propria carriera in panchina. Ma, proprio come Conte, non si fossilizzerà su un solo modulo, adattandosi alle esigenze e ai possibili infortuni di partita in partita e di settimana in settimana. In ogni caso, come detto, gli esterni sono parecchi. E Max lo sa.

"Il modulo come detto potrà cambiare - ha ammesso - Poi è chiaro che se avrò molti esterni a disposizione sicuramente giocheremo con un modulo con degli esterni".