Il giorno di Massimiliano Allegri è arrivato. Così come la presentazione del nuovo allenatore del Napoli, presente assieme al presidente De Laurentiis al teatro San Carlo per la sua prima conferenza a tinte azzurre.
Tanti i temi di discussione toccati da Allegri di fronte ai giornalisti presenti. Tra questi il futuro di Romelu Lukaku ma anche di Kevin De Bruyne, così come il modulo che utilizzerà a Napoli, il sentimento nei confronti di un Milan che ha deciso di andare avanti senza di lui, l'accostamento alla Nazionale.
L'era Allegri, insomma, è ufficialmente iniziata. Con Max che per la seconda volta in carriera avrà il compito di portare avanti il lavoro iniziato da Antonio Conte, un allenatore che "so come lavora", come spiegato dallo stesso tecnico toscano.
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