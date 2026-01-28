Le possibili avversarie dell'Atalanta agli spareggi di Champions League: contro chi gioca i playoff e chi pesca al sorteggio

L'Atalanta iniziava l'ultima giornata di Champions con 13 punti ed era l'italiana con più possibilità di evitare i playoff e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, rientrando tra le prime 8 in classifica.
I nerazzurri però, impegnati in trasferta contro l'Union Saint Gilloise, non sono riusciti nell'impresa. La squadra di Palladino ha pers 1-0 in Belgio chiudendo con due sconfitte la fase campionato.
Ma chi affronterà la Dea quindi agli spareggi? Ecco le due possibili avversarie dei nerazzurri.