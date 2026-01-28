Goal.com
Atalanta BC v Athletic Club - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Andrea Ajello

Le possibili avversarie dell'Atalanta agli spareggi di Champions League: contro chi gioca i playoff e chi pesca al sorteggio

L'Atalanta non è riuscita a qualificarsi direttamente agli ottavi: i nerazzurri giocheranno quindi i playoff di Champions League.

L'Atalanta iniziava l'ultima giornata di Champions con 13 punti ed era l'italiana con più possibilità di evitare i playoff e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, rientrando tra le prime 8 in classifica. 

I nerazzurri però, impegnati in trasferta contro l'Union Saint Gilloise, non sono riusciti nell'impresa. La squadra di Palladino ha pers 1-0 in Belgio chiudendo con due sconfitte la fase campionato.

Ma chi affronterà la Dea quindi agli spareggi? Ecco le due possibili avversarie dei nerazzurri. 

  • LA POSIZIONE IN CLASSIFICA DELL'ATALANTA

    L'Atalanta ha chiuso con 13 punti la fase campionato di Champions League.

    I nerazzurri si sono qualificati ai playoff come testa di serie arrivando in quindicesima posizione. 

  • LE POSSIBILI AVVERSARIE DALL'ATALANTA

    L'Atalanta, essendo arrivata quindicesima in classifica giocherà contro la diciassettesima o la diciottesima. 

    Vale a dire che le due possibili avversarie della Dea sono Borussia Dortmund e Olympiacos, che si sono classificate rispettivamente diciassettesima e diciottesima. 

  • SORTEGGIO VENERDÌ

    L'Atalanta scoprirà chi tra le due possibili avversarie affronterà nei playoff solamente venerdì, quando a Nyon ci sarà il sorteggio. 

