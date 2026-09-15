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Stefano Silvestri

Le partite della Liga in chiaro su Mediaset, si parte il 20 settembre con Atletico Madrid-Real Madrid: l'elenco

LaLiga
Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
Barcellona

Rinnovata la partnership tra DAZN e Mediaset per la trasmissione in chiaro di alcune partite della Liga: visibili gratis le sfide incrociate tra Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid.

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La Liga torna in chiaro. O almeno: alcune tra le sue partite più importanti e prestigiose. Proprio come accadeva nella passata stagione.

DAZN e Mediaset hanno infatti rinnovato la partnership sui diritti tv delle gare del massimo campionato spagnolo: alcune di queste verranno trasmesse in chiaro.

L'iniziativa ricalca quella del 2025/26, stagione nella quale le sfide tra le big spagnole avevano trovato spazio proprio sui canali Mediaset.


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  • SI COMINCIA CON ATLETICO MADRID-REAL MADRID

    La prima partita in questione è il derby di Madrid in programma nel fine settimana: la supersfida tra l'Atletico di Diego Simeone e il Real di José Mourinho.

    Il match andrà in scena nel pomeriggio di domenica 20 settembre al Civitas Metropolitano: il calcio d'inizio è in programma per le 16.15.

    A trasmettere Atletico Madrid-Real Madrid non sarà solamente DAZN, broadcaster che detiene i diritti della Liga, ma anche Canale 20, al numero 20 del Digitale Terrestre, gratuitamente e in chiaro.

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  • L'ELENCO COMPLETO

    In totale sono sei le partite della Liga 2026/27 incluse nell'accordo tra DAZN e Mediaset. Sei, cioè, le partite che saranno visibili anche gratis sui canali del Biscione.

    Questo è l'elenco completo, in attesa della comunicazione dettagliata di date e orari:

    • Atletico Madrid-Real Madrid - domenica 20 settembre ore 16.15 (Canale 20)
    • Barcellona-Real Madrid - sabato 24 o domenica 25 ottobre
    • Atletico Madrid-Barcellona - sabato 7 o domenica 8 novembre
    • Barcellona-Atletico Madrid - sabato 6 o domenica 7 febbraio
    • Real Madrid-Atletico Madrid - sabato 3 o domenica 4 aprile
    • Real Madrid-Barcellona - sabato 8 o domenica 9 maggio
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  • COME LO SCORSO ANNO

    L'accordo, come accennato, ricalca praticamente in tutto e per tutto quello già stipulato un anno fa e anche allora comunicato a stagione inoltrata.

    Anche nel 2025/26 le partite della Liga trasmesse in chiaro sui canali Mediaset erano state sei: le due tra Real Madrid e Barcellona, le due tra Atletico Madrid e Real Madrid e le due tra Atletico Madrid e Barcellona.

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