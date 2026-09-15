Le partite della Liga in chiaro su Mediaset, si parte il 20 settembre con Atletico Madrid-Real Madrid: l'elenco

L'accordo, come accennato, ricalca praticamente in tutto e per tutto quello già stipulato un anno fa e anche allora comunicato a stagione inoltrata.

Anche nel 2025/26 le partite della Liga trasmesse in chiaro sui canali Mediaset erano state sei: le due tra Real Madrid e Barcellona, le due tra Atletico Madrid e Real Madrid e le due tra Atletico Madrid e Barcellona.