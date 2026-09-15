Le partite della Liga in chiaro su Mediaset, si parte il 20 settembre con Atletico Madrid-Real Madrid: l'elenco

La Liga torna in chiaro. O almeno: alcune tra le sue partite più importanti e prestigiose. Proprio come accadeva nella passata stagione.
DAZN e Mediaset hanno infatti rinnovato la partnership sui diritti tv delle gare del massimo campionato spagnolo: alcune di queste verranno trasmesse in chiaro.
L'iniziativa ricalca quella del 2025/26, stagione nella quale le sfide tra le big spagnole avevano trovato spazio proprio sui canali Mediaset.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.