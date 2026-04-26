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Andrea Ajello

Le parole di Bremer spaventano i tifosi della Juventus: cosa può succedere in estate, rinnovo o cessione?

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G. Bremer

Bremer vuole vincere e avverte la Juventus, del rinnovo se ne parlerà a fine stagione: le big di Premier possono tornare sul brasiliano.

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Nonostante il grave infortunio che lo ha costretto a saltare praticamente tutta la stagione passata e l'inevitabile periodo necessario per tornare in buone condizioni, oltre al nuovo stop accusato, sempre al ginocchio, in autunno, Gleison Bremer rimane uno dei pilastri della Juventus.


Ed è per questo che le sue ultime dichiarazioni, se da una parte faranno piacere all'ambiente bianconero visto che sono un segnale dell'ambizione che ha il giocatore, dall'altra possono far nascere qualche domanda su quale sarà il futuro del difensore brasiliano.


Bremer, che aveva rinnovato l'ultima volta nel 2024, potrebbe prolungare con la Juventus, come fatto da altri big recentemente. Ma cambia qualcosa dopo le recenti parole? Gli scenari per l'estate.

  • LE PAROLE DI BREMER: "HO 29 ANNI, VOGLIO VINCERE"

    "La Juve sta galleggiando da sei anni e non può succedere. Qui mi trovo bene, ma è importante tornare a vincere", ha dichiarato Bremer in conferenza alla vigilia di Milan-Juventus, aggiungendo: "Per essere considerato un campione devi vincere, ed è quello che voglio cercare di fare. Ho 29 anni e non ho ancora tanto tempo, voglio vincere".

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  • COSA SIGNIFICANO LE PAROLE DI BREMER

    Bremer non ha fatto 0-0 in conferenza come spesso accade; il brasiliano ha espresso in maniera sincera e diretta le sue emozioni, i suoi obiettivi e le prospettive che ha nella sua testa.


    Sono parole di un giocatore ambizioso, che non vuole accontentarsi di una qualificazione in Champions, come negli ultimi anni è stato per la Juventus, ma vuole di più. Non si tratta di mandare frecciate al club bianconero, in cui Bremer sta bene e vorrebbe rimanere. Ma è un auspicio del difensore che arrivato a quasi 30 anni si rende conto che è il momento giusto per alzare l'asticella e inserire trofei in bacheca.


    Dichiarazioni che ovviamente hanno comunque fatto rumore e che dovranno motivare ancora di più la Juventus a fare un mercato all'altezza per partire dalla prossima stagione con l'obiettivo chiaro di lottare per lo scudetto.

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  • L'IPOTESI RINNOVO

    In questi mesi la Juventus si è concentrata soprattutto sui rinnovi di contratto; quelli per coloro che erano in scadenza, come Weston McKennie (oltre a Spalletti) ma anche per altri pilastri della squadra. Così è stato per Kenan Yildiz e poi per Manuel Locatelli; non fa strano quindi che ci sia sul tavolo l'ipotesi di allungare la lista dei rinnovi anche trovando un nuovo accordo con Bremer.


    Il brasiliano, che guadagna circa 5 milioni di euro ed è quindi uno dei più pagati in rosa, ha il contratto in scadenza nel 2029 (aveva prolungato due anni fa). Proprio Bremer, ai microfoni di DAZN, ha risposto alla domanda sul rinnovo: "Ne parliamo alla fine della stagione, dopo il Mondiale. Alla Juventus sono contento, dobbiamo tornare a vincere, è quello che importa".

  • BREMER CEDUTO? LO SCENARIO

    Dialoghi quindi tra la Juventus e Bremer ce ne saranno nei prossimi mesi, dopo il Mondiale stando a sentire il brasiliano. Ovvero a luglio, quando il mercato sarà già iniziato e non mancheranno gli interessamenti per il difensore.


    Già in passato Bremer è stato nel mirino, soprattutto dei club di Premier League che potrebbero tornare alla carica in estate. Bremer nei discorsi con i bianconeri vorrà capire le reali ambizioni del club. Se avrà dubbi sulle possibilità della squadra di tornare a vincere da subito, allora non è da escludere che possa guardarsi attorno. L'idea di base però è quella di proseguire insieme.

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