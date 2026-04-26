Le parole di Bremer spaventano i tifosi della Juventus: cosa può succedere in estate, rinnovo o cessione?

Nonostante il grave infortunio che lo ha costretto a saltare praticamente tutta la stagione passata e l'inevitabile periodo necessario per tornare in buone condizioni, oltre al nuovo stop accusato, sempre al ginocchio, in autunno, Gleison Bremer rimane uno dei pilastri della Juventus.
Ed è per questo che le sue ultime dichiarazioni, se da una parte faranno piacere all'ambiente bianconero visto che sono un segnale dell'ambizione che ha il giocatore, dall'altra possono far nascere qualche domanda su quale sarà il futuro del difensore brasiliano.
Bremer, che aveva rinnovato l'ultima volta nel 2024, potrebbe prolungare con la Juventus, come fatto da altri big recentemente. Ma cambia qualcosa dopo le recenti parole? Gli scenari per l'estate.