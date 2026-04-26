Le parole di Bremer spaventano i tifosi della Juventus: cosa può succedere in estate, rinnovo o cessione?

Bremer non ha fatto 0-0 in conferenza come spesso accade; il brasiliano ha espresso in maniera sincera e diretta le sue emozioni, i suoi obiettivi e le prospettive che ha nella sua testa.





Sono parole di un giocatore ambizioso, che non vuole accontentarsi di una qualificazione in Champions, come negli ultimi anni è stato per la Juventus, ma vuole di più. Non si tratta di mandare frecciate al club bianconero, in cui Bremer sta bene e vorrebbe rimanere. Ma è un auspicio del difensore che arrivato a quasi 30 anni si rende conto che è il momento giusto per alzare l'asticella e inserire trofei in bacheca.





Dichiarazioni che ovviamente hanno comunque fatto rumore e che dovranno motivare ancora di più la Juventus a fare un mercato all'altezza per partire dalla prossima stagione con l'obiettivo chiaro di lottare per lo scudetto.