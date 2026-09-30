ST. LOUIS -- La nazionale maschile degli Stati Uniti ha segnato quattro gol martedì sera. Il secondo e il quarto saranno quelli di cui si parlerà di più.

Sono arrivati dai teenager Julian Hall e Mathis Albert, offrendo ulteriori motivi per l'entusiasmo e l'ottimismo che hanno caratterizzato questo raduno.

Il duo ha aiutato gli Stati Uniti a battere il Cile 4-2 in un'amichevole dai continui capovolgimenti di fronte, centrando una seconda vittoria consecutiva contro un'avversaria sudamericana. Tutti gli occhi erano puntati sui giovani talenti di questo gruppo. Ancora una volta, hanno risposto presente.

Hall ha segnato il secondo gol degli Stati Uniti, uno splendido colpo di testa su cross di Gio Reyna che ha riportato il punteggio sul 2-2 nel secondo tempo. È arrivato dopo che l'attaccante aveva creato, ma non concretizzato, diverse occasioni. Per questo il gol è stato meritato, per un giocatore che non ha mai abbassato la testa e la cui energia non è mai venuta meno.

Il gol di Albert è stato la ciliegina sulla torta. A pochi istanti dalla fine, il 17enne talento del Borussia Dortmund ha scaraventato in rete il suo primo gol con la nazionale maschile degli Stati Uniti. Il suo tiro ha colpito la parte inferiore della traversa ed è entrato, facendo esplodere un'ultima esultanza in una serata che aveva già offerto molto. Con questa rete, Albert è diventato il più giovane marcatore nella storia della nazionale maschile degli Stati Uniti nell'era moderna.

Se la resilienza di Hall e il gol pesante di Albert si prenderanno i titoli, Sebastian Berhalter è stato chiaramente il migliore in campo. Il centrocampista del Middlesbrough aveva segnato un gol e servito un assist contro il Perù nella prima partita della finestra della nazionale maschile degli Stati Uniti. Martedì ci è riuscito di nuovo. Berhalter ha segnato il gol d'apertura, poi ha servito Chris Richards per quella che si è rivelata la rete decisiva pochi istanti dopo che Mauricio Pochettino aveva inserito una serie di sostituti.

Ancora una volta, Pochettino ha schierato parecchi ragazzi anche in questa partita. Hall era tra i titolari, così come gli altri astri nascenti Neil Pierre, Adri Mehmeti, Frankie Westfield e Brooklyn Raines. Tutti hanno avuto momenti su cui costruire. Tutti hanno avuto anche momenti da cui imparare.

Dopotutto, è questo il tema del raduno e, ancora una volta, la nazionale maschile degli Stati Uniti ha fatto centro. I giovani talenti hanno brillato, i veterani si sono fatti trovare pronti e, alla fine, gli Stati Uniti hanno trovato il modo di vincere.

GOAL dà i voti ai giocatori della nazionale maschile degli Stati Uniti dall'Energizer Park...