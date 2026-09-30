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Ryan Tolmich
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Le pagelle degli USA contro il Cile: Mathis Albert fa la storia e Julian Hall si ripete, mentre Sebastian Berhalter ispira la vittoria per 4-2

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USA
Storie
USA vs Cile
Cile
Amichevoli
M. Albert
C. Sullivan
J. Hall
S. Berhalter

Albert è diventato il più giovane marcatore della USMNT nell'era moderna, mentre Hall è andato di nuovo a segno e Berhalter ha trascinato la rimonta per 4-2 contro il Cile.

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ST. LOUIS -- La nazionale maschile degli Stati Uniti ha segnato quattro gol martedì sera. Il secondo e il quarto saranno quelli di cui si parlerà di più.

Sono arrivati dai teenager Julian Hall e Mathis Albert, offrendo ulteriori motivi per l'entusiasmo e l'ottimismo che hanno caratterizzato questo raduno.

Il duo ha aiutato gli Stati Uniti a battere il Cile 4-2 in un'amichevole dai continui capovolgimenti di fronte, centrando una seconda vittoria consecutiva contro un'avversaria sudamericana. Tutti gli occhi erano puntati sui giovani talenti di questo gruppo. Ancora una volta, hanno risposto presente.

Hall ha segnato il secondo gol degli Stati Uniti, uno splendido colpo di testa su cross di Gio Reyna che ha riportato il punteggio sul 2-2 nel secondo tempo. È arrivato dopo che l'attaccante aveva creato, ma non concretizzato, diverse occasioni. Per questo il gol è stato meritato, per un giocatore che non ha mai abbassato la testa e la cui energia non è mai venuta meno.

Il gol di Albert è stato la ciliegina sulla torta. A pochi istanti dalla fine, il 17enne talento del Borussia Dortmund ha scaraventato in rete il suo primo gol con la nazionale maschile degli Stati Uniti. Il suo tiro ha colpito la parte inferiore della traversa ed è entrato, facendo esplodere un'ultima esultanza in una serata che aveva già offerto molto. Con questa rete, Albert è diventato il più giovane marcatore nella storia della nazionale maschile degli Stati Uniti nell'era moderna.

Se la resilienza di Hall e il gol pesante di Albert si prenderanno i titoli, Sebastian Berhalter è stato chiaramente il migliore in campo. Il centrocampista del Middlesbrough aveva segnato un gol e servito un assist contro il Perù nella prima partita della finestra della nazionale maschile degli Stati Uniti. Martedì ci è riuscito di nuovo. Berhalter ha segnato il gol d'apertura, poi ha servito Chris Richards per quella che si è rivelata la rete decisiva pochi istanti dopo che Mauricio Pochettino aveva inserito una serie di sostituti.

Ancora una volta, Pochettino ha schierato parecchi ragazzi anche in questa partita. Hall era tra i titolari, così come gli altri astri nascenti Neil Pierre, Adri Mehmeti, Frankie Westfield e Brooklyn Raines. Tutti hanno avuto momenti su cui costruire. Tutti hanno avuto anche momenti da cui imparare.

Dopotutto, è questo il tema del raduno e, ancora una volta, la nazionale maschile degli Stati Uniti ha fatto centro. I giovani talenti hanno brillato, i veterani si sono fatti trovare pronti e, alla fine, gli Stati Uniti hanno trovato il modo di vincere.

GOAL dà i voti ai giocatori della nazionale maschile degli Stati Uniti dall'Energizer Park...

  • United States v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    Portiere e difesa

    Chris Brady (5/10):

    Ha fatto alcune parate davvero molto buone, ma è stato anche piuttosto incerto. Si è tolto dai guai in un’azione in cui doveva uscire rapidamente dai pali, per poi colpire male il pallone con il pugno in occasione del gol del Cile. Non è stato orribile, ma quando fai il portiere quei momenti di nervosismo pesano di più.

    Antonee Robinson (6/10):

    Niente di troppo appariscente, anche se si è visto respingere una colossale occasione. Un complimento per lui, però, visto che in giornata ha indossato la fascia di capitano.

    Miles Robinson (5/10):

    Avrebbe dovuto dare tranquillità, ma ha fatto tutt’altro. Nessun errore decisivo, ma ci sono stati alcuni momenti da brividi che non hanno certo aiutato chi gli stava intorno.

    Neil Pierre (6/10):

    È entrato davvero bene in partita, soprattutto con il pallone tra i piedi. Ha toccato tantissimi palloni, ed è una buona cosa per un giocatore come Pierre, che ha bisogno di questi tocchi per migliorare.

    Frankie Westfield (5/10):

    Ha iniziato male e poi è cresciuto per un po’. Doveva però fare meglio sul secondo gol del Cile.

  • United States v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    Centrocampo

    Adri Mehmeti (5/10):

    Non ha iniziato bene, ma poi è entrato in partita. Un po' impreciso con il pallone in quei primi minuti, dettaglio da cui può comunque imparare.

    Sebastian Berhalter (9/10):

    Quanti giocatori sono in una forma migliore della sua? Non possono essere molti, visto che Berhalter è andato di nuovo a segno con una puntuale conclusione sul secondo palo e ha servito anche un assist da calcio d'angolo. Al di là di questo, la solita prestazione in termini di impegno ed energia. Che giocatore.

    Brooklyn Raines (5/10):

    Ha iniziato lentamente, ma poi è davvero entrato in partita, ed è per questo che è rimasto in campo. Ha salvato un gol con una corsa sfiancante nel finale su un contropiede del Cile, cosa resa ancora più impressionante dal fatto che fosse uno dei soli due titolari ancora in campo.

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    Attacco

    Gio Reyna (8/10):

    Ha completamente preso in mano la partita. Ha creato diverse occasioni, compreso il gol di Hall e un quasi gol in contropiede. Ha provocato un giallo, ha dialogato bene con i compagni, ha vinto i suoi duelli: una prestazione completa da parte di Reyna.

    Sergino Dest (7/10):

    Grande pallone di Dest in occasione del gol che ha sbloccato la partita per gli Stati Uniti, con il giocatore che continua a ricoprire un ruolo più avanzato nella nazionale statunitense. In questa partita si è mosso molto, scambiando fascia nel primo tempo, ma è stato pericoloso su entrambi i lati.

    Julian Hall (8/10):

    Ha meritato il suo gol, soprattutto per tutte le occasioni che lo hanno preceduto. Non si perdono davvero punti per il volume; spesso, anzi, se ne ottengono, e Hall qui merita credito. È stato pericoloso per tutta la gara ed è stato infine premiato con il suo secondo gol in altrettante partite. Merito anche del suo velo, che è valso quasi quanto un assist.

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  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Sostituzioni e allenatore

    Brian Schwake (6/10):

    Momento complicato per lui fin da subito, visto che il Cile ha segnato pochi minuti dopo il suo ingresso. La conclusione, però, è stata superba, quindi non avrebbe potuto fare molto.

    Alex Freeman (6/10):

    Ha toccato qualche pallone, ma di fatto non è mai riuscito a liberarsi.

    Tyler Adams (6/10):

    Ha fatto un gran tackle poco dopo essere entrato. Realisticamente, in questo ritiro non stiamo scoprendo nulla di nuovo su di lui.

    Chris Richards (8/10):

    Impatto immediato. Richards è uno che sa rendersi pericoloso sui calci piazzati e martedì ne ha segnato un altro per chiudere la partita.

    Auston Trusty (8/10):

    Ha respinto di testa alcuni tentativi mentre il Cile spingeva per il pareggio. Poi ha servito di testa l'assist per il gol nel finale di Albert.

    Malik Tillman (7/10):

    È entrato e ha subito aggiunto un po' di brillantezza. Ha giocato circa mezz'ora, ma è stato il migliore della partita per dribbling riusciti.

    Damion Downs (6/10):

    Ha avuto una grande occasione ed è stato sfortunato a vedersela respingere.

    Mathis Albert (9/10):

    Si capisce facilmente cosa possa offrire. Ha dribblato alcuni difensori solo per vedere il suo tiro murato. È stato premiato con un gol nel finale.

    Cavan Sullivan (8/10):

    Cammeo fantastico. Ha avuto due sequenze incredibili che avrebbero potuto, e forse dovuto, concludersi con dei gol. Molto più pericoloso rispetto al suo debutto.

    Mauricio Pochettino (9/10):

    Un'altra partita in cui avrà ottenuto tutto quello che voleva. Una buona prova dei giovani e alcuni momenti importanti per i veterani. Ideale.

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