Calhanoglu in realtà sembrava vicino al grande ritorno in patria già un paio di volte.

Qualche settimana fa il candidato alla presidenza del Fenerbahce, Aziz Yildirim, aveva addirittura promesso l'acquisto del centrocampista nerazzurro. Ma ha poi perso le elezioni e dunque non se n'è fatto nulla.

L'Inter, dal canto suo, aveva comunque seccamente smentito la trattativa con Piero Ausilio: "Le voci sul Fenerbahce? Spero portino bene come l'anno scorso. Se per ogni telenovela estiva arrivano due trofei, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale. Spero gli sia rimasto qualcosa, ha comprato tutti i giocatori del mondo. C'è un problema: Calhanoglu ha un contratto e l'Inter se lo vuole tenere. Non credo che quelle dichiarazioni abbiano un significato e un prosieguo".

Già perché nell'estate 2025 era stato il Galatasaray a provarci, anche sfruttando la tensione che si era creata tra lo stesso Calhanoglu e il capitano Lautaro Martinez al termine del Mondiale per Club. Il turco invece alla fine è rimasto e ha dato un contributo decisivo al Doblete conquistato dai nerazzurri.