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Hakan Calhanoglu è ancora indispensabile o l'Inter farebbe bene a valutare un'eventuale cessione?
In queste ore dalla Turchia rimbalzano voci su un possibile nuovo assalto del Fenerbahce che vorrebbe riportare Calhanoglu in patria.
Voci che d'altronde si rincorrono ormai da più di un anno, ma che finora non hanno mai portato ad offerte concrete in grado di convincere l'Inter.
Anche perché il club nerazzurro, in realtà, non vorrebbe cedere Calhanoglu nonostante l'avanzare dell'età, qualche infortunio di troppo e un contratto prossimo alla scadenza.