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Lelio Donato

Le nuove voci dalla Turchia e perché l'Inter potrebbe rinunciare a Calhanoglu: la crescita di Stankovic e Sucic, il ruolo di Zielinski, l'obiettivo Jones

Calciomercato
Inter

Dalla Turchia rimbalzano nuove voci su un possibile assalto del Fenerbahce per Hakan Calhanoglu. L'Inter non vorrebbe venderlo ma ha già in casa alternative di altissimo livello. E il contratto scade tra un anno.

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Hakan Calhanoglu è ancora indispensabile o l'Inter farebbe bene a valutare un'eventuale cessione?

In queste ore dalla Turchia rimbalzano voci su un possibile nuovo assalto del Fenerbahce che vorrebbe riportare Calhanoglu in patria.

Voci che d'altronde si rincorrono ormai da più di un anno, ma che finora non hanno mai portato ad offerte concrete in grado di convincere l'Inter.

Anche perché il club nerazzurro, in realtà, non vorrebbe cedere Calhanoglu nonostante l'avanzare dell'età, qualche infortunio di troppo e un contratto prossimo alla scadenza.


  • LE VOCI DALLA TURCHIA

    Secondo quanto riportano alcuni media turchi ci sarebbe stato un contatto diretto tra Fenerbahce e Inter.

    Il direttore sportivo Cihan Kamer, a Milano per parlare di Rafa Leao col club rossonero, ne avrebbe approfittato per sondare il terreno con i nerazzurri.

    L'obiettivo sarebbe stato quello di capire la fattibilità dell'operazione e la posizione dell'Inter, che per 'FotoMac' avrebbe chiesto 20 milioni di euro per parlare dell'eventuale cessione di Calhanoglu.

    Il Fenerbahce però non vorrebbe spingersi oltre i 15 milioni e potrebbe formalizzare l'offerta già la prossima settimana.

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  • UN RITORNO DI CUI SI PARLA DA TEMPO

    Calhanoglu in realtà sembrava vicino al grande ritorno in patria già un paio di volte.

    Qualche settimana fa il candidato alla presidenza del Fenerbahce, Aziz Yildirim, aveva addirittura promesso l'acquisto del centrocampista nerazzurro. Ma ha poi perso le elezioni e dunque non se n'è fatto nulla.

    L'Inter, dal canto suo, aveva comunque seccamente smentito la trattativa con Piero Ausilio: "Le voci sul Fenerbahce? Spero portino bene come l'anno scorso. Se per ogni telenovela estiva arrivano due trofei, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale. Spero gli sia rimasto qualcosa, ha comprato tutti i giocatori del mondo. C'è un problema: Calhanoglu ha un contratto e l'Inter se lo vuole tenere. Non credo che quelle dichiarazioni abbiano un significato e un prosieguo".

    Già perché nell'estate 2025 era stato il Galatasaray a provarci, anche sfruttando la tensione che si era creata tra lo stesso Calhanoglu e il capitano Lautaro Martinez al termine del Mondiale per Club. Il turco invece alla fine è rimasto e ha dato un contributo decisivo al Doblete conquistato dai nerazzurri.

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  • CONTRATTO, ETÀ, INFORTUNI: COSA FARE?

    Nonostante la sua assoluta centralità nel progetto ci sono altri aspetti da considerare quando si parla del futuro di Calhanoglu.

    Il turco non è più giovanissimo, dato che a febbraio farà 33 anni. E soprattutto ha subito vari problemi fisici durante l'ultima stagione.

    Sono state infatti appena ventidue le presenze di Calhanoglu nello scorso campionato, seppure condite da ben nove goal e quattro assist.

    Da metà aprile, inoltre, il turco non è più sceso in campo saltando anche la finale di Coppa Italia vinta contro la Lazio.

    Il tutto senza dimenticare come il contratto di Calhanoglu sia in scadenza nel 2027, dunque l'Inter rischi seriamente di perderlo a parametro zero tra dodici mesi.

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  • LE ALTERNATIVE IN CASA E UN NUOVO CENTROCAMPISTA

    L'eventuale cessione di Calhanoglu peraltro non lascerebbe l'Inter del tutto scoperta nel ruolo.

    Chivu infatti ha una certa abbondanza a centrocampo dove nel ruolo di regista ha schierato spesso con ottimi risultati Piotr Zielinski durante la scorsa stagione.

    Un ruolo che in caso di necessità può ricoprire pure Sucic, protagonista ai Mondiali con la Croazia e sempre più in rampa di lancio così come Aleksandar Stankovic.

    Il figlio d'arte, sul quale l'Inter ha investito 23 milioni di euro per esercitare il diritto di recompra dal Club Brugge, sta facendo molto bene durante il precampionato e sembra destinato a restare.

    Non è poi escluso che l'uscita di Calhanoglu possa favorire l'acquisto di un nuovo centrocampista con caratteristiche diverse rispetto al turco.

    L'obiettivo era e resta Curtis Jones, per il quale il Liverpool non fa sconti e continua a chiedere 40 milioni di euro.

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