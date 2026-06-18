Le nuove sfide di Chivu dopo il rinnovo con l'Inter e il percorso in nerazzurro: dai dubbi allo storico Double, ora l'Europa

Cristian Chivu ha rinnovato il suo contratto e sarà l'allenatore dell'Inter almeno fino al 30 giugno 2028.
Una firma attesa da tempo e finalmente arrivata poco prima delle ferie. Poi sarà tempo di programma la sua seconda stagione sulla panchina nerazzurra.
La prima si è conclusa con un Double che all'Inter non si vedeva da tempo. E che ha certificato come lo status di Chivu sia passato in pochi mesi da quello di scommessa a predestinato.
L'unico neo resta la prematura eliminazione dalla Champions League, competizione in cui l'Inter aveva raggiunto due volte la finale con Simone Inzaghi. Ecco perché la crescita della squadra di Chivu nella prossima stagione passerà soprattutto dalla campagna europea.