Le nuove sfide di Chivu dopo il rinnovo con l'Inter e il percorso in nerazzurro: dai dubbi allo storico Double, ora l'Europa

Anche il campionato 2025/2026 non inizia benissimo per l'Inter di Chivu.

I nerazzurri, dopo la roboante vittoria casalinga al debutto contro il Torino, incassa due sconfitte contro Udinese e Juventus raccogliendo così solo tre punti nelle prime tre giornate.

Chivu sembra già in discussione tanto che lo stesso tecnico al termine della stagione ammetterà di avere temuto l'esonero: "Qualche pensiero mi era venuto, soprattutto dopo le sconfitte con Udinese e Juve... Lì per un attimo ho pensato che potesse saltare il banco, ma poi ho visto che la società non aveva la stessa mia percezione e mi ha subito sostenuto".

Un ruolo decisivo lo ha avuto il presidente Marotta, che ha difeso la scelta di affidare la panchina al quasi esordiente Chivu. Il tecnico ci ha messo del suo tornando subito al 3-5-2 inzaghiano e mettendo da parte alcune piccole variazioni provate nelle prime giornate e mal digerite dalla squadra.

Chivu si è così preso la sua rivincita anche con certa stampa: "Posso essere tutto ma non sono un fesso. All'inizio la narrativa era diversa. Dicevano: è un allenatore inetto, lo cacciano via, e facevano già la lista di chi sarebbe venuto al suo posto".