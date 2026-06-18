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FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Le nuove sfide di Chivu dopo il rinnovo con l'Inter e il percorso in nerazzurro: dai dubbi allo storico Double, ora l'Europa

Serie A
Inter

Chivu, dopo i primi mesi difficili, si è preso l'Inter mostrando grandi capacità anche nella gestione dello spogliatoio. Ora l'obiettivo è fare meglio in Europa magari apportando qualche correttivo tattico.

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Cristian Chivu ha rinnovato il suo contratto e sarà l'allenatore dell'Inter almeno fino al 30 giugno 2028.

Una firma attesa da tempo e finalmente arrivata poco prima delle ferie. Poi sarà tempo di programma la sua seconda stagione sulla panchina nerazzurra.

La prima si è conclusa con un Double che all'Inter non si vedeva da tempo. E che ha certificato come lo status di Chivu sia passato in pochi mesi da quello di scommessa a predestinato.

L'unico neo resta la prematura eliminazione dalla Champions League, competizione in cui l'Inter aveva raggiunto due volte la finale con Simone Inzaghi. Ecco perché la crescita della squadra di Chivu nella prossima stagione passerà soprattutto dalla campagna europea.

  • L'ESTATE DIFFICILE E UNO SPOGLIATOIO DELUSO

    Chivu arriva all'Inter in un momento estremamente delicato, ovvero dopo la pesantissima sconfitta subita in finale di Champions League contro il PSG e l'addio di Simone Inzaghi.

    La prima scelta di Marotta per la panchina nerazzurra inizialmente sembra Cesc Fabregas ma il Como non libera lo spagnolo, che preferisce restare alla guida dei lariani. La scelta alla fine ricade così su Chivu nonostante di fatto abbia alle spalle solo pochissime partire da allenatore in Serie A col Parma.

    Chivu però conosce bene l'ambiente, dove è rimasto per anni prima come giocatore e poi da tecnico della formazione Primavera. Il romeno debutta da allenatore dell'Inter al Mondiale per Club dove le cose non vanno benissimo, dato che i nerazzurri vengono eliminati dal Fluminense già agli ottavi di finale.

    Inoltre all'interno dello spogliatoio sembrano esserci alcune ruggini dopo una stagione passata in poche settimane dal sogno Triplete agli 'zeru tituli'. Lautaro Martinez, ad esempio, se la prende pubblicamente con Calhanoglu pur senza citarlo direttamente. La tensione è alle stelle e la sensazione che Chivu non abbia l'esperienza necessaria per gestirla si fa strada in molti tra tifosi ed osservatori.

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  • LE PRIME SCONFITTE E LA PAURA DELL'ESONERO

    Anche il campionato 2025/2026 non inizia benissimo per l'Inter di Chivu.

    I nerazzurri, dopo la roboante vittoria casalinga al debutto contro il Torino, incassa due sconfitte contro Udinese e Juventus raccogliendo così solo tre punti nelle prime tre giornate.

    Chivu sembra già in discussione tanto che lo stesso tecnico al termine della stagione ammetterà di avere temuto l'esonero: "Qualche pensiero mi era venuto, soprattutto dopo le sconfitte con Udinese e Juve... Lì per un attimo ho pensato che potesse saltare il banco, ma poi ho visto che la società non aveva la stessa mia percezione e mi ha subito sostenuto".

    Un ruolo decisivo lo ha avuto il presidente Marotta, che ha difeso la scelta di affidare la panchina al quasi esordiente Chivu. Il tecnico ci ha messo del suo tornando subito al 3-5-2 inzaghiano e mettendo da parte alcune piccole variazioni provate nelle prime giornate e mal digerite dalla squadra.

    Chivu si è così preso la sua rivincita anche con certa stampa: "Posso essere tutto ma non sono un fesso. All'inizio la narrativa era diversa. Dicevano: è un allenatore inetto, lo cacciano via, e facevano già la lista di chi sarebbe venuto al suo posto".

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  • UN DOUBLE STORICO

    La prima stagione di Chivu come allenatore dell'Inter, invece, è stata trionfale. Almeno in Italia dove i nerazzurri hanno completato uno storico Double.

    Oltre a conquistare il ventunesimo Scudetto con largo anticipo e ampio margine sulle inseguitrici, l'Inter ha vinto anche la Coppa Italia.

    Prima di Chivu solo José Mourinho, nella stagione del Triplete, era riuscito ad alzare al cielo entrambi i trofei con l'Inter sul campo. Dato che lo Scudetto del 2006 con Mancini venne assegnato dalla giustizia sportiva per i fatti di Calciopoli.

    Simone Inzaghi ha vinto due volte la Coppa Italia e uno Scudetto alla guida dei nerazzurri ma mai nella stessa stagione. Ma quali sono state le partite della svolta per l'Inter di Chivu?

    Una di queste è stata sicuramente la trasferta di Como dove, dopo un primo tempo di grande sofferenza, i nerazzurri sono riusciti a vincere per 4-3 dando una significativa spallata al campionato. E sempre col Como è arrivato un successo all'ultimo respiro in una combattutissima semifinale di Coppa Italia.

  • LE NUOVE SFIDE DI CHIVU

    Ma quali sono le nuove sfide di Chivu dopo il rinnovo fino al 2028?

    Di certo società e tifosi si aspettano qualcosa di più in Champions League. La prematura e per certi versi clamorosa eliminazione già ai playoff contro il Bodo/Glimt ancora pesa, anche perché l'Inter era arrivata in finale due volte negli ultimi tre anni.

    Chivu è dunque chiamato a rendere più europeo il gioco della sua squadra magari anche tramite acquisti funzionali. Il tutto ovviamente senza tralasciare l'obiettivo campionato che resta prioritario. Ripetersi d'altronde è ancora più difficile, specie quando sei la strafavorita.

    Nel percorso di crescita di Chivu ci si attende anche qualche variazione tattica all'ormai tradizione spartito del 3-5-2. La sensazione è che, specie sulla trequarti, serva maggiore qualità per competere con le big europee.

    E poi c'è la valorizzazione della rosa, in particolare di quei giovani che nella passata stagione hanno già dimostrato di meritare spazio in questa Inter: da Sucic a Pio Esposito. Proprio la gestione dell'attaccante italiano sarà uno dei temi per Chivu. Il futuro, insomma, inizia adesso.

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