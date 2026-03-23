Le nuove gerarchie dell'attacco dell'Inter dopo la sosta: rientra Lautaro Martinez, Pio Esposito ha superato Thuram

Non è completamente esatto affermare che il mirino dell'Inter sia già puntato sulla Roma: di mezzo c'è la sosta, tanti nazionali lasceranno Appiano Gentile e Milano per riversarsi in giro per l'Europa e per il mondo. Però è proprio questa la prossima partita che attenderà i nerazzurri.

Ci sarà spazio e tempo, insomma, anche per capire come si schiererà in attacco la capolista. Ed è un tema per nulla scontato e per nulla banale, considerando quel che è accaduto nelle ultime partite, compresa quella di Firenze che ha segnato l'ennesimo passo falso di un cammino diventato improvvisamente faticoso.

Tra il rientro di Lautaro Martinez e lo stato di forma di Pio Esposito e Marcus Thuram: le gerarchie del reparto offensivo di Chivu rischiano di essere riscritte. E anche questo sarà un tema non banale.