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Attacco Inter gfxGOAL
Stefano Silvestri

Le nuove gerarchie dell'attacco dell'Inter dopo la sosta: rientra Lautaro Martinez, Pio Esposito ha superato Thuram

Contro la Roma i nerazzurri riaccoglieranno il proprio capitano, che si prepara a far coppia in attacco con un nuovo partner: altra prova negativa per il francese, altro goal per l'azzurro.

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Non è completamente esatto affermare che il mirino dell'Inter sia già puntato sulla Roma: di mezzo c'è la sosta, tanti nazionali lasceranno Appiano Gentile e Milano per riversarsi in giro per l'Europa e per il mondo. Però è proprio questa la prossima partita che attenderà i nerazzurri.

Ci sarà spazio e tempo, insomma, anche per capire come si schiererà in attacco la capolista. Ed è un tema per nulla scontato e per nulla banale, considerando quel che è accaduto nelle ultime partite, compresa quella di Firenze che ha segnato l'ennesimo passo falso di un cammino diventato improvvisamente faticoso.

Tra il rientro di Lautaro Martinez e lo stato di forma di Pio Esposito e Marcus Thuram: le gerarchie del reparto offensivo di Chivu rischiano di essere riscritte. E anche questo sarà un tema non banale.

  • TORNA LAUTARO MARTINEZ

    La certezza è che Lautaro sarà di nuovo a disposizione. Il capitano è out ormai da più di un mese, dal 18 febbraio: da quando cioè ha abbandonato il terreno sintetico del Bodo/Glimt per un problema a un polpaccio.

    L'argentino non ha giocato il ritorno coi norvegesi, ha saltato anche le successive sfide di campionato e non è stato convocato dall'Argentina. Sembrava poter rientrare a Firenze, quantomeno dalla panchina, ma alla fine non è stato così.

    A meno di nuove sorprese, Lautaro con la Roma ci sarà. E sfrutterà la sosta per lavorare e per provare a ritrovare la condizione perduta in questo mese e passa. Contro la Roma ci sarà e sarà in campo dall'inizio.

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  • CRISI THURAM

    La novità, come già accennato, è che accanto a Lautaro potrebbe non essersi il partner designato all'inizio della stagione, nonché il "gemello" che gli ha permesso di dimenticare Lukaku, trasformando la Lu-La nella Thu-La: Marcus Thuram.

    Il francese ha deluso anche a Firenze. E ultimamente non è una novità. Il rendimento brillante dell'inizio della stagione è un lontano ricordo, nonostante la convocazione nella Francia per le amichevoli dei prossimi giorni contro Brasile e Colombia.

    L'infortunio di fine settembre contro lo Slavia Praga ha segnato un primo punto di svolta negativo della stagione di Thuram. Che poi è tornato, ha dato segnali di ripresa specialmente a gennaio, ma da qualche tempo a questa parte si è nuovamente spento, come ampiamente dimostrato anche al Franchi.

    Per questo Thuram, che sta sostanzialmente vivendo la stagione peggiore da quando è all'Inter, allo stato attuale delle cose rischia seriamente un'esclusione. Tradotto: di partire dalla panchina nel big match di Pasqua contro la Roma.

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  • Pio Esposito InterGetty Images

    GARANZIA PIO ESPOSITO

    A scaldarsi, così, è di nuovo Pio Esposito. Che in teoria sarebbe la quarta punta, almeno guardando le gerarchie dell'inizio della stagione, ma che nel corso dei mesi ha gradualmente sovvertito qualsiasi convinzione.

    Se Thuram ha di nuovo deluso, Pio ha di nuovo convinto. Al Franchi è andato a segno come aveva fatto otto giorni prima contro l'Atalanta, ha sfiorato il bis in più occasioni, nel finale è andato vicino al colpaccio. Insomma, si è dimostrato vivo. Sia in chiave Inter che in chiave Nazionale, con evidente riferimento allo spareggio da dentro o fuori con l'Irlanda del Nord.

    Esposito si candida ora a una maglia da titolare dopo la sosta. Allo stato attuale delle cose, il favorito per far coppia in attacco con il rientrante Lautaro è lui. Carta canta, ma a cantare sono soprattutto le prestazioni: ben diverse da quelle di Thuram.

  • E BONNY?

    Non rimane che Ange-Yoan Bonny. Ovvero l'uomo che ha deciso la partita dell'andata, giocata all'Olimpico a ottobre e vinta per 1-0 dall'Inter: uno dei pochi scontri diretti portati a casa dai nerazzurri in questa stagione.

    Lui sì, attualmente, è la vera quarta punta dell'Inter. Anche in questo caso parlano numeri e prestazioni: l'ex parmense non ha avuto un buon impatto a Firenze, così come non lo aveva avuto contro l'Atalanta. Per non parlare del derby perso contro il Milan.

    L'ultimo goal segnato in campionato da Bonny risale al 23 gennaio nel 6-2 al Pisa: due mesi fa esatti. Da quel momento ha fatto la voce grossa solo in Coppa Italia col Torino, mai in campionato. E in assenza di Lautaro non si è rivelato una risorsa, come era invece accaduto in altri momenti della stagione. Con la Roma andrà inevitabilmente in panchina. Con la speranza di essere decisivo come all'andata, ma stavolta a partita in corso.

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