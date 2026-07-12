Le modifiche del protocollo VAR funzionano: perchè l’espulsione di Embolo in Argentina-Svizzera è storica (ed è corretta)

Al minuto numero 72’ di Argentina-Svizzera è arrivato uno dei momenti regolamentari più interessanti di questo Mondiale. Nella competizione in corso di svolgimento fra USA, Canada e Stati Uniti, infatti, sono state introdotte alcune novità legate al VAR e al suo utilizzo. L’IFAB, infatti, ha dato il là all’utilizzo della tecnologia per controllare le ammonizioni, in particolare per quanto riguarda la casistica sui secondi cartellini gialli e sulle simulazioni.

A fare le spese di questa novità è stata la Svizzera e, nella fattispecie, Embolo.