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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Le modifiche del protocollo VAR funzionano: perchè l’espulsione di Embolo in Argentina-Svizzera è storica (ed è corretta)

Coppa del Mondo
Argentina vs Svizzera
Argentina
Svizzera

Momento storico nel quarto di finale del Mondiale: per la prima volta un calciatore è stato espulso per simulazione dopo revisione al VAR.

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Al minuto numero 72’ di Argentina-Svizzera è arrivato uno dei momenti regolamentari più interessanti di questo Mondiale. Nella competizione in corso di svolgimento fra USA, Canada e Stati Uniti, infatti, sono state introdotte alcune novità legate al VAR e al suo utilizzo. L’IFAB, infatti, ha dato il là all’utilizzo della tecnologia per controllare le ammonizioni, in particolare per quanto riguarda la casistica sui secondi cartellini gialli e sulle simulazioni.

A fare le spese di questa novità è stata la Svizzera e, nella fattispecie, Embolo. 

  • L’EPISODIO FRA ARGENTINA E SVIZZERA

    Torniamo al match fra Argentina e Svizzera. Embolo, poco dopo l’1-1 elvetico, finisce giù in un contrasto con Paredes. L’arbitro Pinero ammonisce il centrocampista sudamericano. Poi, però, arriva la chiamata del VAR, che evidenzia che, in realtà, l’elvetico si sia completamente buttato prima del contatto con Paredes.


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  • PERCHÈ EMBOLO È STATO ESPULSO IN ARGENTINA-SVIZZERA

    Il nuovo protocollo, infatti, prevede l’intervento della tecnologia anche in casi in cui è possibile ravvisare uno scambio di sanzione (anche fra giocatori di squadre diverse) e di simulazioni.

    Per questo, infatti, è stato richiamato al monitor Pinero, che ha potuto osservare come il giallo a Paredes fosse completamente ingiusto.

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  • L’ESPULSIONE DI EMBOLO È CORRETTA? SI, LO DICE IL REGOLAMENTO

    Per questo motivo, il Var ha fatto bene a chiamare l’arbitro, e lo stesso Pinero è stato altrettanto bravo a comprendere l’errore della chiamata di campo. Dopo OFR, infatti, il fischietto messicano è andato ad ammonire Embolo, che però di giallo ne aveva già uno sulle spalle. Estremamente corretta, dunque, la sua espulsione, stante il nuovo protocollo varato proprio in questo mondiale. 

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  • CAMBIAMENTO DI PROTOCOLLO ANCHE NELLA PROSSIMA SERIE A

    Quello che si è visto in Argentina-Svizzera potrebbe succedere anche nella Serie A 2026/27. Il campionato italiano e l’AIA hanno fatto sapere di aver intenzione di adottare il nuovo protocollo per la stagione ventura. Qualora succedessero casi simili, dunque, sarebbero pronte le review. 

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