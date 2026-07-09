Il London City ha effettuato 16 acquisti definitivi durante la finestra di mercato estiva: solo cinque giocatori avevano già compiuto 30 anni, mentre nove erano under 25. La priorità sembrava essere quella di trasformare talenti promettenti in giocatori di alto livello in vista della prima stagione in WSL.

Sono state proprio queste giovani stelle a distinguersi come le migliori giocatrici del club. Freya Godfrey, 20 anni, arrivata dall’Arsenal, è stata la più brillante ed è diventata titolare anche in nazionale. Jana Fernandez, 24 anni, ex Barcellona, e la compagna di nazionale Lucia Corrales hanno brillato, mentre Issy Goodwin, 23 anni, ha guidato l’attacco nella sua prima stagione piena in WSL.

Accanto a loro alcune veterane come Asllani, Kumagai e la difensore italiana Elena Linari hanno garantito esperienza, ma i riflettori sono stati soprattutto per le giovani.