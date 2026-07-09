Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
London City Lionesses GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Le London City Lionesses fanno sul serio, ma Alexia Putellas, Mary Earps e gli altri grandi acquisti basteranno per garantire un successo duraturo?

Calcio Femminile
London City Lionesses
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
WSL
Storie

È ufficiale: Alexia Putellas è una giocatrice delle London City Lionesses. Dal suo arrivo alla guida della squadra nella stagione 2023-24, Michele Kang ha portato in rosa talenti come la cinque volte campionessa d’Europa Saki Kumagai, l’icona svedese Kosovare Asllani e, la scorsa estate, Grace Geyoro con un trasferimento record mondiale. Ma Putellas è l’acquisto più prestigioso e dimostra che il progetto va preso sul serio.

Pubblicità

A maggio Putellas ha contribuito alla vittoria del Barcellona sul Lione (altro club di Kang) in finale di Champions League, 4-0. Quel successo ha chiuso la quadrupletta del Barcellona, regalando a Putellas il finale ideale dei suoi 14 anni in Catalogna e rafforzando le sue chance di conquistare il terzo Pallone d’Oro. Sarà la favorita quando, a ottobre, il premio verrà assegnato proprio a Londra.

Non sarà l’unica stella in arrivo: dalla Spagna arrivano anche la compagna Mapi León e l’ex portiere dell’Inghilterra Mary Earps, mentre in attacco spicca Nicole Anyomi, reduce da 13 gol e 6 assist in Bundesliga. Questa finestra di mercato segna il segnale più forte mai dato dal London City sulle proprie ambizioni.

Tuttavia, con giocatrici ormai trentenni (tranne Anyomi), il club sembra cambiare strategia: in passato puntava su giovani promesse affiancate da qualche nome esperto. Cosa significa questo cambio di rotta per il London City? E basterà per compiere il salto di qualità e lottare davvero per il titolo in Women’s Super League?

  • Freya Godfrey London City Lionesses 2025-26Getty Images

    Attenzione ai giovani

    Il London City ha effettuato 16 acquisti definitivi durante la finestra di mercato estiva: solo cinque giocatori avevano già compiuto 30 anni, mentre nove erano under 25. La priorità sembrava essere quella di trasformare talenti promettenti in giocatori di alto livello in vista della prima stagione in WSL.

    Sono state proprio queste giovani stelle a distinguersi come le migliori giocatrici del club. Freya Godfrey, 20 anni, arrivata dall’Arsenal, è stata la più brillante ed è diventata titolare anche in nazionale. Jana Fernandez, 24 anni, ex Barcellona, e la compagna di nazionale Lucia Corrales hanno brillato, mentre Issy Goodwin, 23 anni, ha guidato l’attacco nella sua prima stagione piena in WSL.

    Accanto a loro alcune veterane come Asllani, Kumagai e la difensore italiana Elena Linari hanno garantito esperienza, ma i riflettori sono stati soprattutto per le giovani.

    • Pubblicità
  • Everton v London City Lionesses - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Un'esperienza preziosa

    Ora il London City vuole aggiungere esperienza al suo nucleo giovane, puntando a un livello ben più alto.

    Le veterane ingaggiate l’estate scorsa hanno già raggiunto vette elevate: Danielle van de Donk e Nikita Parris arrivano con una vasta esperienza in WSL e un curriculum ricco di trofei, avendo giocato anche nel Lione, otto volte campione d’Europa. Linari, Sanni Franssi e Alanna Kennedy, giocatrici di nazionale con esperienza in vari campionati europei e mondiali, completano il quadro.

    Nessuna, però, è arrivata al club al massimo della forma.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Acquisti di livello mondiale

    Putellas lo ha fatto, e anche Leon lo farà. Sembra un cambiamento epocale: parliamo di due delle migliori giocatrici al mondo.

    Con il senno di poi, i segnali c’erano già: per chiudere la finestra di mercato estiva scorsa il club ha ingaggiato Geyoro, centrocampista di livello mondiale e capitano del Paris Saint-Germain, e a gennaio ha preso Delphine Cascarino, stella francese tra le migliori della NWSL 2025 e finalista al premio di Miglior Giocatrice.

    Ora, con Putellas, diventa concreta la possibilità che una giocatrice delle London City Lionesses vinca il Pallone d’Oro 2026.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    Nuovi acquisti di grande rilievo

    Cosa significa tutto questo? Innanzitutto, è difficile ignorare l’aspetto di marketing. Il London City è l’unica squadra femminile indipendente della WSL e fatica a farsi notare in una città che conta sette delle 14 squadre del campionato, tra cui Arsenal e Chelsea.

    Avere in rosa una come Putellas, due volte (forse tre) vincitrice del Pallone d’Oro, può attirare più spettatori e media.

    Anche l’arrivo di Earps, protagonista dei recenti trionfi dell’Inghilterra e vincitrice del premio BBC Sports Personality of the Year 2023, può dare visibilità al club oltre il campo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Mapi Leon Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Passare al livello successivo

    Sul campo sarà interessante valutare l'impatto dei nuovi acquisti. Geyoro, arrivata la scorsa estate con grandi aspettative, non ha ancora lasciato il segno nel suo primo anno in WSL nonostante i 28 anni e la fama di giocatrice di livello mondiale.

    L’arrivo di Putellas dovrebbe sostenerla, alzando il livello del centrocampo. Data la sua classe, un altro anno sotto tono sarebbe inaspettato. La stessa Putellas, con il suo talento decisivo, potrebbe a volte vincere le partite da sola.

    Leon si inserirà come titolare in difesa: si spera che la squadra migliori il magro bottino di sole tre clean sheet in 22 gare di campionato, portando al contempo qualità nella gestione del pallone.

    Earps, pur non essendo più ai livelli del 2024 quando lasciò l’Inghilterra per il PSG, resta una delle migliori portiere al mondo e punta a ritrovare la forma nella WSL.

    Elene Lete ha vissuto una prima stagione altalenante, con la seconda percentuale di parate più bassa tra i portieri con almeno 750 minuti e 6,8 gol subiti in più rispetto alle attese. L’arrivo di Earps dovrebbe colmare queste lacune e supportare la crescita di Lete, che ha appena rinnovato il contratto.

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    Impatto a breve termine o successo a lungo termine?

    Ma questi nuovi arrivi toglieranno spazio al giovane nucleo che il London City ha faticato a reclutare e far crescere con il minutaggio?

    Earps probabilmente toglierà minuti a Lete, di nove anni più giovane. L’arrivo di Leon limiterà le chance della ventenne Isa Kardinaal o della ventunenne Teyah Goldie? E chi affiancherà Putellas e Geyoro in mezzo al campo: la ventitreenne Maria Perez o un’altra veterana? Tuttavia queste giocatrici non incarnano il futuro a lungo termine delle London City Lionesses, che ritengono di non essere a una o due stagioni dal proprio obiettivo.

    Putellas, Leon, Earps, Geyoro e Cascarino offrono qualità e leadership, ma è fondamentale trovare il giusto equilibrio. Il club deve trovare il giusto equilibrio: le nuove stelle garantiranno risultati immediati, ma le giovani dovranno crescere per portare le Lionesses al traguardo, probabilmente dopo che molte delle giocatrici ingaggiate nel 2025 e 2026 avranno lasciato la squadra.

  • Pubblicità
    Pubblicità