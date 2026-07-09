A maggio Putellas ha contribuito alla vittoria del Barcellona sul Lione (altro club di Kang) in finale di Champions League, 4-0. Quel successo ha chiuso la quadrupletta del Barcellona, regalando a Putellas il finale ideale dei suoi 14 anni in Catalogna e rafforzando le sue chance di conquistare il terzo Pallone d’Oro. Sarà la favorita quando, a ottobre, il premio verrà assegnato proprio a Londra.
Non sarà l’unica stella in arrivo: dalla Spagna arrivano anche la compagna Mapi León e l’ex portiere dell’Inghilterra Mary Earps, mentre in attacco spicca Nicole Anyomi, reduce da 13 gol e 6 assist in Bundesliga. Questa finestra di mercato segna il segnale più forte mai dato dal London City sulle proprie ambizioni.
Tuttavia, con giocatrici ormai trentenni (tranne Anyomi), il club sembra cambiare strategia: in passato puntava su giovani promesse affiancate da qualche nome esperto. Cosa significa questo cambio di rotta per il London City? E basterà per compiere il salto di qualità e lottare davvero per il titolo in Women’s Super League?