Le lacrime di Raul Jimenez: segna il primo goal ai Mondiali a 35 anni dopo aver rischiato la vita

Nel novembre 2020, durante un Arsenal-Wolverhampton, si frattura il cranio dopo un terribile scontro con David Luiz.

La sua vita è stata veramente a rischio in seguito a un'emorragia cerebrale.

"Avevo bisogno di un’operazione urgente - ha raccontato Jimenez in un'intervista al 'The Guardian' - i medici hanno fatto un ottimo lavoro. Mi hanno subito detto dei rischi e mi hanno detto che sono un miracolato. Non è come un infortunio normale dove capisci come stai. Ripeto, è un miracolo che io sia persino tornato in campo”