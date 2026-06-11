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Le lacrime di Raul Jimenez: segna il primo goal ai Mondiali a 35 anni dopo aver rischiato la vita
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"SONO UN MIRACOLATO"
Nel novembre 2020, durante un Arsenal-Wolverhampton, si frattura il cranio dopo un terribile scontro con David Luiz.
La sua vita è stata veramente a rischio in seguito a un'emorragia cerebrale.
"Avevo bisogno di un’operazione urgente - ha raccontato Jimenez in un'intervista al 'The Guardian' - i medici hanno fatto un ottimo lavoro. Mi hanno subito detto dei rischi e mi hanno detto che sono un miracolato. Non è come un infortunio normale dove capisci come stai. Ripeto, è un miracolo che io sia persino tornato in campo”
LA PROTEZIONE ALLA TESTA
La sua carriera, nonostante il gravissimo incidente, è proseguita. Jimenez è tornato a giocare dopo oltre 6 mesi e da quel momento in poi ha sempre indossato una protezione sulla testa all'altezza della impressionante cicatrice.
Nelle ultime stagioni ha giocato col Fulham, ma adesso è pronto a tornare ai Wolves per aiutarli a tornare in Premier dopo la retrocessione.
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IL PRIMO GOAL AI MONDIALI E LE LACRIME
Questo è il quarto Mondiale per Raul Jimenez, ma nei precedenti tre non aveva mai giocato una gara da titolare né tantomeno trovato il goal.
Ci è riuscito per la prima volta a 35 anni, a casa sua, davanti ai suoi tifosi, lasciandosi andare a un pianto liberatorio durante l'esultanza.
Avrà pensato a quel giorno di novembre 2020, avrà pensato che poteva non essere lì. E che anche questo goal è un piccolo miracolo.