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Raul Jimenez Mexico South AfricaGetty Images
Marco Trombetta

Le lacrime di Raul Jimenez: segna il primo goal ai Mondiali a 35 anni dopo aver rischiato la vita

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Sudafrica

Nel novembre 2020 si è fratturato il cranio in campo, rischiando la vita. Sei anni dopo segna il suo primo goal ai Mondiali, tra le lacrime, davanti ai suoi tifosi.

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  • "SONO UN MIRACOLATO"

    Nel novembre 2020, durante un Arsenal-Wolverhampton, si frattura il cranio dopo un terribile scontro con David Luiz.

    La sua vita è stata veramente a rischio in seguito a un'emorragia cerebrale.

    "Avevo bisogno di un’operazione urgente - ha raccontato Jimenez in un'intervista al 'The Guardian' - i medici hanno fatto un ottimo lavoro. Mi hanno subito detto dei rischi e mi hanno detto che sono un miracolato. Non è come un infortunio normale dove capisci come stai. Ripeto, è un miracolo che io sia persino tornato in campo”

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  • LA PROTEZIONE ALLA TESTA

    La sua carriera, nonostante il gravissimo incidente, è proseguita. Jimenez è tornato a giocare dopo oltre 6 mesi e da quel momento in poi ha sempre indossato una protezione sulla testa all'altezza della impressionante cicatrice.

    Nelle ultime stagioni ha giocato col Fulham, ma adesso è pronto a tornare ai Wolves per aiutarli a tornare in Premier dopo la retrocessione.

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  • IL PRIMO GOAL AI MONDIALI E LE LACRIME

    Questo è il quarto Mondiale per Raul Jimenez, ma nei precedenti tre non aveva mai giocato una gara da titolare né tantomeno trovato il goal.

    Ci è riuscito per la prima volta a 35 anni, a casa sua, davanti ai suoi tifosi, lasciandosi andare a un pianto liberatorio durante l'esultanza.

    Avrà pensato a quel giorno di novembre 2020, avrà pensato che poteva non essere lì. E che anche questo goal è un piccolo miracolo.

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