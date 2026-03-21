Le lacrime di Mourinho in panchina per l'amico Silvino Louro: "E' stata dura vederlo sullo schermo"

E' stata una partita diversa da tutte le altre, per José Mourinho, quella giocata dal suo Benfica contro il Vitoria de Guimaraes nel ventisettesimo turno di Liga Portugal.

Prima del calcio d'inizio infatti, è stato rispettato un minuto di silenzio per onorare Silvino Louro, storico membro del suo staff che nel corso degli anni lo aveva seguito nelle avventure al Porto, al Chelsea, all'Inter, al Real Madrid e infine al Manchester United.

Silvino Louro si è spento lo scorso 19 marzo dopo aver a lungo combattuto con una malattia e lo Special One, nel corso del minuto di raccoglimento, non è riuscito a nascondere la sua commozione.

Mourinho, parlando ai media dopo il triplice fischio finale, ha parlato del suo rapporto con quello che era stato uno dei preparatori dei portieri più apprezzati del panorama calcistico europeo e che, nel corso della sua carriera da calciatore, oltre a vestire la maglia del Benfica aveva anche rappresentato in ventitré occasioni il Portogallo.



