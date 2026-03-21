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Leonardo Gualano

Le lacrime di Mourinho in panchina per l'amico Silvino Louro: "E' stata dura vederlo sullo schermo"

José Mourinho non è riuscito a nascondere l'emozione nel corso del minuto di raccoglimento per Silvino Louro: "18 anni insieme".

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E' stata una partita diversa da tutte le altre, per José Mourinho, quella giocata dal suo Benfica contro il Vitoria de Guimaraes nel ventisettesimo turno di Liga Portugal.

Prima del calcio d'inizio infatti, è stato rispettato un minuto di silenzio per onorare Silvino Louro, storico membro del suo staff che nel corso degli anni lo aveva seguito nelle avventure al Porto, al Chelsea, all'Inter, al Real Madrid e infine al Manchester United.

Silvino Louro si è spento lo scorso 19 marzo dopo aver a lungo combattuto con una malattia e lo Special One, nel corso del minuto di raccoglimento, non è riuscito a nascondere la sua commozione.

Mourinho, parlando ai media dopo il triplice fischio finale, ha parlato del suo rapporto con quello che era stato uno dei preparatori dei portieri più apprezzati del panorama calcistico europeo e che, nel corso della sua carriera da calciatore, oltre a vestire la maglia del Benfica aveva anche rappresentato in ventitré occasioni il Portogallo.


  • LE LACRIME DI MOURINHO

    Nel corso del minuto di raccoglimento che si è tenuto al Da Luz, Mourinho non è riuscito a trattenere le lacrime.


    Ha provato in un primo momento a farsi forza, salvo poi doversele asciugare una volta accomodatosi in panchina.

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  • "E' IL MOMENTO DI PIANGERE PER LUI"

    "Mia moglie ieri mi ha detto che era difficile credere che se ne fosse andato, ed è ancora così. Se n'è andato, ma i ricordi restano. E' ancora il tempo di piangerlo, ma spero che ci siano ancora molti anni per me e molti dei suoi amici di Setubal per ridere e piangere ancora".

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  • "18 ANNI INSIEME"

    "Siamo tati 18 anni insieme, vuol dire tanti ricordi. Vivere con lui significa aver riso tanto, era una di quelle persone delle quali era facile innamorarsi".

  • "ORA DOBBIAMO PENSARE AI FIGLI"

    "E' stato a casa con mia moglie, mia figlia, mio figlio, ma ora si tratta di guardare a chi resta. I suoi figli fanno parte delle nostre vite, sono cresciuti con noi e dobbiamo cercare di dare loro forza in questo momento".

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  • "E' STATO PESANTE VEDERLO SULLO SCHERMO"

    "In quel momento, dopo nono essere potuto andare al suo funerale, vederlo sullo schermo è stato molto pesante, ma ricorderò sempre le sue parole: prima di ogni partita mi diceva sempre 'Fratello, oggi andrà tutto bene'".

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