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Antonio Torrisi

Le italiane del calcio tra riscatto e conferme in Europa: la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League su NOW, come abbonarsi e quanto costa

Champions League
Europa League
Conference League

La terza giornata di UEFA Champions League, UEFA Europa League, ma anche la seconda di UEFA Conference League: tutte le informazioni su come vedere le partite su NOW.

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Dopo una seconda giornata di UEFA Champions League che non ha sorriso all’Italia del calcio, i club italiani sono pronti al riscatto: perché la strada verso la fase a eliminazione diretta è lunghissima.

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Inter, Roma, Napoli e Como si preparano a un turno di League Phase che può già essere decisiva, però, per un cammino ancora tutto da definire.

In UEFA Europa League, invece, Juventus e Milan provano a dare continuità alle vittorie contro Celta Vigo e Salisburgo: per i bianconeri è l’opportunità anche per voltare pagina e dimenticare le delusioni in Serie A. L’UEFA Europa League è una grande opportunità.

Continua anche la UEFA Conference League: l’Atalanta, reduce dal successo con il Pafos all’esordio, sfida l’Ajax in una delle partite più importanti dell’intera competizione.

In questo articolo tutte le informazioni utili per seguire le partite di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League su NOW.

  • COME VEDERE LE PARTITE DI ROMA, NAPOLI E COMO DI UEFA CHAMPIONS LEAGUE IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

    Una delle partite più attese della terza giornata di UEFA Champions League è la super sfida tra Como e Manchester United, in programma mercoledì 21 ottobre così come Inter-Shakhtar Donetsk. Martedì, invece, il Napoli ospita il Bodo/Glimt e la Roma gioca con lo Slovan Bratislava.

    LE PARTITE DELLE ITALIANE IN UEFA CHAMPIONS LEAGUE IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW:


    - Napoli-Bodo/Glimt martedì 20 ottobre ore 21

    - Roma-Slovan Bratislava martedì 20 ottobre ore 21

    - Como-Manchester United mercoledì 21 ottobre ore 18:45


    Oltre alle gare delle italiane, NOW trasmetterà anche due big match da non perdere in questa terza giornata di Champions: si tratta di PSG-Barcellona, in programma martedì alle 21, e Bayern-Arsenal, in diretta mercoledì, sempre alle ore 21.

    Su NOW è possibile seguire in esclusiva streaming 185 delle 203 partite della competizione, e questo perché NOW si è aggiudicata fino al 2031 i diritti di trasmissione in esclusiva streaming delle sfide di UEFA Champions League.

    Per seguire la UEFA Champions League 2026/27 su NOW bisogna acquistare il PASS SPORT, pacchetto che consente di guardare tutti i contenuti on demand di Sky Sport.

  • COME VEDERE LE PARTITE DI JUVENTUS E MILAN DI UEFA EUROPA LEAGUE IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

    Su NOW è possibile tutta la UEFA Europa League 2026/27 in esclusiva streaming, partite di Juventus e Milan comprese, anche quelle della terza giornata.

    - Juventus-Rennes giovedì 22 ottobre ore 18:45

    - Bournemouth-Milan giovedì 22 ottobre ore 21

    Anche la seconda giornata di UEFA Conference League sarà in esclusiva streaming su NOW: Ajax-Atalanta è in programma giovedì 22 ottobre alle ore 21.

    Per seguirla basta acquistare il PASS SPORT.

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  • DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. È possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. NOW detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle partite delle coppe europee, con 185 partite su 203 di UEFA Champions League, tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva, anche grazie a Diretta Gol. Su NOW c’è anche la Serie A Enilive con tre partite per ogni giornata di campionato e ben 114 gare in tutta la stagione. La piattaforma, infatti, trasmette 30 delle migliori 76 partite del torneo e tutta la Serie C Sky Wifi fino alla stagione 2027/28 (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione). Incluse nel Pass Sport ci sono anche le migliori partite della Premier League e della Bundesliga in esclusiva streaming. Ma su NOW non c’è solo calcio, sulla piattaforma anche lo US Open, i tornei ATP Tour e WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, oltre a Wimbledon in esclusiva. E poi tutti i GP di Formula 1®, che rimarrà esclusiva NOW fino al 2032, e la MotoGP™, il grande basket con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup, la Serie A LBA, la pallavolo, la 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup a Napoli, il rugby e tanti altri eventi.

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