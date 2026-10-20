Le italiane del calcio tra riscatto e conferme in Europa: la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League su NOW, come abbonarsi e quanto costa

Dopo una seconda giornata di UEFA Champions League che non ha sorriso all’Italia del calcio, i club italiani sono pronti al riscatto: perché la strada verso la fase a eliminazione diretta è lunghissima.
Inter, Roma, Napoli e Como si preparano a un turno di League Phase che può già essere decisiva, però, per un cammino ancora tutto da definire.
In UEFA Europa League, invece, Juventus e Milan provano a dare continuità alle vittorie contro Celta Vigo e Salisburgo: per i bianconeri è l’opportunità anche per voltare pagina e dimenticare le delusioni in Serie A. L’UEFA Europa League è una grande opportunità.
Continua anche la UEFA Conference League: l’Atalanta, reduce dal successo con il Pafos all’esordio, sfida l’Ajax in una delle partite più importanti dell’intera competizione.
In questo articolo tutte le informazioni utili per seguire le partite di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League su NOW.