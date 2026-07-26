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AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Le indicazione di Spalletti sul mercato della Juventus sono chiare: Dibu Martinez, Openda, Kolo Muani e cosa cambia in difesa

Calciomercato
Juventus

Luciano Spalletti dopo l'amichevole contro lo Standard Liegi ha parlato del calciomercato della Juventus, dal Dibu Martinez a Kolo Muani. Il tecnico bianconero aspetta i rinforzi richiesti.

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Luciano Spalletti ha parlato e lo ha fatto in modo chiaro al termine della gara vinta contro lo Standard Liegi.

Quella scesa in campo nella seconda amichevole estiva più che una Juventus 2 era una squadra a dir poco sperimentale. Certamente molto diversa da quella con cui il tecnico pensa di affrontare la stagione.

Basti pensare come Spalletti non avesse di fatto a disposizione neppure un attaccante di ruolo dopo l'imminente trasferimento di Openda in prestito al Lione.

Ora insomma l'allenatore attende i rinforzi richiesti da settimane. In attacco, ma anche in porta dove l'obiettivo dichiarato pubblicamente è "aumentare la competitività".

  • IL SALUTO DI SPALLETTI A OPENDA

    Spalletti al termine di Standard Liegi-Juventus ha di fatto ufficializzato la cessione di Openda.

    "Intanto fatemi fare il piu sincero in bocca al lupo ad Openda per questa nuova avventura che andrà a vivere. Professionista e ragazzo eccezionale, gli auguriamo tutto il meglio possibile. Non siamo riusciti a sfruttarlo al massimo" ha ammesso l'allenatore bianconero.

    Il belga lascia la Juventus dopo una sola stagione con appena due goal segnati e si trasferisce in prestito al Lione, che pagherà 3 milioni di euro oltre a coprire parte del suo ingaggio.

    L'addio di Openda libera dunque risorse e spazio in un reparto che ora va notevolmente rinforzato.

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  • ORA KOLO MUANI?

    Spalletti resta ottimista sul ritorno di Randal Kolo Muani.

    E ha risposto così a precisa domanda dopo l'amichevole contro lo Standard Liegi: "So che ci stanno lavorando, sono fiducioso e non assillo i direttori, vedo il loro impegno. Sono convinto che l’addio di Openda sia il segno di qualcosa che stia per entrare: noi dobbiamo sapere quali obiettivi abbiamo".

    Spalletti ha poi negato di essere nervoso a causa del ritardo accumulato dalla Juventus sul mercato: "Non sono nervoso, anche perché la società ha il mio pieno consenso e vedo come stanno lavorando. Pur avendo un mercato difficoltoso, quando lavoreremo tutti insieme avremo i nostri vantaggi".

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  • L'OBIETTIVO DIBU MARTINEZ

    Per quanto riguarda la porta Spalletti è stato chiaro, citando l'obiettivo principale: il Dibu Martinez.

    "Abbiamo già due portieri, vogliamo competitività e stiamo cercando un altro portiere. Vedremo, ce ne sono molti che adesso andranno a trovare delle caselle nuove. Dibu Martinez è uno di questi che probabilmente può cambiare squadra però noi dobbiamo fare un mercato attento e oculato, non abbiamo tantissime potenzialità di spendere molti soldi. Vedo anche lo stesso John Elkann molto partecipe con i direttori, sono convinto che riusciremo a costruire una rosa competitiva" ha dichiarato il tecnico.

    L'accordo con l'Aston Villa sul prezzo del cartellino è ancora lontano. Così la Juventus sta valutando le alternative, da Vicario a Suzuki. Ma l'indicazione di Spalletti è chiarissima: il preferito era e resta l'argentino.

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  • GATTI E CABAL RESTANO?

    Infine importanti indicazioni sono arrivate da Spalletti anche su qualche nome che viene dato tra i possibili partenti.

    "Gatti e Kelly mi sono proprio piaciuti. Sono tostissimi,dobbiamo però giocare meglio la palla. Anche Cabal è differente: è sereno e dentro la squadra. Sono tutti giocatori che ci possono aiutare. Come Miretti: interpreta bene tante posizioni, gli contesto di tenere palla un po’ troppo, ma ha fatto un gol veramente da campione" ha sottolineato l'allenatore della Juventus.

    Parole che sanno di possibile permanenza per i tre difensori e che di fatto chiuderebbe la porta a nuovi acquisti nel reparto nonostante le voci su un forte interesse per Lucumi del Bologna.

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