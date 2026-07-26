Le indicazione di Spalletti sul mercato della Juventus sono chiare: Dibu Martinez, Openda, Kolo Muani e cosa cambia in difesa

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Luciano Spalletti ha parlato e lo ha fatto in modo chiaro al termine della gara vinta contro lo Standard Liegi.
Quella scesa in campo nella seconda amichevole estiva più che una Juventus 2 era una squadra a dir poco sperimentale. Certamente molto diversa da quella con cui il tecnico pensa di affrontare la stagione.
Basti pensare come Spalletti non avesse di fatto a disposizione neppure un attaccante di ruolo dopo l'imminente trasferimento di Openda in prestito al Lione.
Ora insomma l'allenatore attende i rinforzi richiesti da settimane. In attacco, ma anche in porta dove l'obiettivo dichiarato pubblicamente è "aumentare la competitività".