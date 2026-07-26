Le indicazione di Spalletti sul mercato della Juventus sono chiare: Dibu Martinez, Openda, Kolo Muani e cosa cambia in difesa

Spalletti resta ottimista sul ritorno di Randal Kolo Muani.

E ha risposto così a precisa domanda dopo l'amichevole contro lo Standard Liegi: "So che ci stanno lavorando, sono fiducioso e non assillo i direttori, vedo il loro impegno. Sono convinto che l’addio di Openda sia il segno di qualcosa che stia per entrare: noi dobbiamo sapere quali obiettivi abbiamo".

Spalletti ha poi negato di essere nervoso a causa del ritardo accumulato dalla Juventus sul mercato: "Non sono nervoso, anche perché la società ha il mio pieno consenso e vedo come stanno lavorando. Pur avendo un mercato difficoltoso, quando lavoreremo tutti insieme avremo i nostri vantaggi".