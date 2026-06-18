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Le favorite per la vittoria dei Mondiali dopo la prima giornata: l'Argentina di Messi è ancora la squadra da battere, Francia al top, la Spagna delude

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Qual è la favorita per la vittoria della Coppa del Mondo dopo la prima giornata della fase a gironi? Analizziamo quanto mostrato dalle 10 principali contender al titolo.

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Se le prime partite sono indicative, i Mondiali 2026 potrebbero regalare spettacolo e risultati incerti. Messico e Stati Uniti, padroni di casa, hanno vinto in modo netto; il Brasile è stato fermato dal Marocco; la Germania ha travolto Curaçao; Capo Verde e Repubblica Democratica del Congo hanno strappato pareggi sorprendenti contro Spagna e Portogallo.

Tra le stelle, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane hanno già segnato due gol ciascuno, ma Lionel Messi ha rubato la scena con una tripletta per l’Argentina campione in carica. Cristiano Ronaldo, invece, ha vissuto un esordio da dimenticare.

Dopo la prima giornata e con tante altre in programma, GOAL analizza le chance delle 10 contender al titolo.

  • Koeman(C)Getty Images

    10Olanda ⬇️

    I Paesi Bassi di Ronald Koeman non convincono: domenica, dopo un primo tempo opaco, sono andati due volte in vantaggio sul Giappone ma sono stati ripresi in entrambe le occasioni, perdendo due punti all’esordio nel Gruppo F.

    La scelta di schierare Crysencio Summerville ha dato buoni frutti, ma la mancanza di audacia degli Oranje preoccupa in vista delle decisive sfide con Svezia e Tunisia.

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  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Norvegia ⬆️

    La Norvegia ha superato l’Iraq 4-1 alla prima giornata e punta a confermarsi come outsider. Con Erling Haaland già in rete due volte, gli scandinavi possono ambire al primo posto nel girone e alla fase a eliminazione diretta.

    La doppietta di Haaland nel primo tempo lo libera da pressioni in vista delle sfide con Senegal e Francia: se il fuoriclasse del Manchester City continuerà a segnare, la squadra di Stale Solbakken può puntare al primo posto nel Gruppo I.

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  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    8Marocco ⬆️

    A parte Lionel Messi, che ha portato l’Argentina alla gloria mondiale, il Marocco è stato il protagonista di Qatar 2022: i Leoni dell’Atlante sono diventati la prima nazionale africana a raggiungere le semifinali nella storia del torneo. Se la loro prestazione contro il Brasile è indicativa, i vincitori della Coppa d’Africa possono puntare a un altro percorso di successo.

    Il magnifico pallonetto di Ismael Saibari sopra Alisson è stato uno dei migliori goal del primo turno e, pur tornando dal New Jersey con un 1-1, il Marocco può ora puntare a battere Scozia e Haiti per superare il Gruppo C.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    7Brasile ↔️

    Lo scorso maggio la CBF ha convinto Carlo Ancelotti a guidare la Seleção. Prima della gara con il Marocco, l’allenatore italiano forse non aveva realizzato la difficoltà del compito, ma ora sì.

    Il Brasile deve molto alla classe di Vinicius Jr, che ha permesso di strappare un punto in un match a tratti caotico, soprattutto nel primo tempo. Le sfide con Haiti e Scozia daranno ad Ancelotti l’occasione di correggere i problemi più gravi, ma serve migliorare prima dell’inizio della fase a eliminazione diretta.

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  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    6Portogallo ⬇️

    Dopo il deludente pareggio del Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo all’esordio nel Gruppo K, torna l’interrogativo: la Seleção farebbe meglio senza Cristiano Ronaldo? Roberto Martinez evita la questione, ipnotizzato dal cinque volte Pallone d’Oro, ma la squadra è apparsa ancora una volta inefficace in attacco, mentre il capitano quarantunenne vagava in avanti senza incisività.

    Ronaldo vorrebbe chiudere la sua carriera mondiale con un torneo all’altezza della sua leggenda, ma, se la gara di mercoledì è indicativa, rischia invece di macchiare l’eredità e pesare su una delle squadre più talentuose del torneo.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Germania ⬆️

    La netta vittoria della Germania per 7-1 su Curaçao va valutata con cautela per la differenza di livello, ma l’attacco di Julian Nagelsmann ha funzionato alla perfezione, lanciando il Gruppo E domenica.

    Jamal Musiala e Florian Wirtz sono apparsi in ottima forma e Kai Havertz ha già segnato: fiducia alle stelle in vista delle prossime sfide con Costa d’Avorio ed Ecuador.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Spagna ⬇️

    La Spagna era la favorita prima del torneo, ma c'erano due interrogativi: la dipendenza da Lamine Yamal nel creare occasioni da goal e la mancanza di un vero numero 9. Entrambe le questioni sono emerse nell’umiliante 0-0 con Capo Verde ad Atlanta.

    Yamal è comunque entrato dalla panchina per 20 minuti e il suo imminente ritorno da titolare aumenterà la pericolosità offensiva della Spagna. Ma la mancanza di un finalizzatore puro potrebbe costare caro alla Roja nelle fasi finali del torneo.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Inghilterra ⬆️

    L’Inghilterra non è stata perfetta all’esordio contro la Croazia, ma nella ripresa, a Dallas, ha travolto gli avversari mostrando il potenziale della rosa guidata da Thomas Tuchel.

    Harry Kane e Jude Bellingham hanno dimostrato di essere arrivati al torneo in grande forma e, pur con qualche incognita difensiva, l’attacco inglese resta tra i più temibili dei Mondiali.

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  • Mbappe Torgetty

    2Francia ⬆️

    La Francia, favorita d'obbligo per gran parte della critica, ha faticato per un’ora contro il Senegal: Kylian Mbappé sembrava fuori fase. Poi l’attaccante del Real Madrid ha ricevuto un assist perfetto di Michael Olise e ha battuto Edouard Mendy con un tiro preciso, innescando la rimonta dei Bleus, che hanno chiuso 3-1.

    Il suo splendido tiro dalla distanza, che ha coronato la vittoria, mostra la grande sicurezza con cui sta giocando in questo momento. Mbappé tende a riservare il suo miglior calcio per i Mondiali, il che significa che potrebbe trovarsi di fronte a un’estate davvero speciale.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Argentina ⬆️

    Pensavate che il 38enne Lionel Messi fosse finito e incapace di lasciare il segno alla sua sesta Coppa del Mondo? L’esperienza in MLS dell’otto volte Pallone d’Oro sembra aver creato amnesia in Europa, ma Messi ha subito ricordato a tutti il suo talento con una tripletta che ha battuto l’Algeria.

    A Kansas City è apparso in forma smagliante, una brutta notizia per le altre favorite. Il ct Lionel Scaloni non ha mai fallito un torneo con l’Argentina e l’Albiceleste non sembra voler fermarsi.

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