Le favorite per la vittoria dei Mondiali dopo la prima giornata: l'Argentina di Messi è ancora la squadra da battere, Francia al top, la Spagna delude

Se le prime partite sono indicative, i Mondiali 2026 potrebbero regalare spettacolo e risultati incerti. Messico e Stati Uniti, padroni di casa, hanno vinto in modo netto; il Brasile è stato fermato dal Marocco; la Germania ha travolto Curaçao; Capo Verde e Repubblica Democratica del Congo hanno strappato pareggi sorprendenti contro Spagna e Portogallo.

Tra le stelle, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane hanno già segnato due gol ciascuno, ma Lionel Messi ha rubato la scena con una tripletta per l’Argentina campione in carica. Cristiano Ronaldo, invece, ha vissuto un esordio da dimenticare.

Dopo la prima giornata e con tante altre in programma, GOAL analizza le chance delle 10 contender al titolo.