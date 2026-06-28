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Matteo Occhiuto

Le facce felici dell’Argentina: altro record per Messi, prima volta di Lautaro

Coppa del Mondo
Argentina
Giordania vs Argentina

La Pulce e il Toro in grande spolvero nel girone: Leo sta dominando il Mondiale, Lautaro ha trovato il primo sigillo in una Coppa del Mondo.

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L’Argentina continua a far parlare (in positivo) di sé in questi Mondiali. La nazionale di Scaloni ha battuto anche la Giordania all’alba italiana, raggiungendo quota 9 punti. Un percorso netto, per l’Albinceleste, che porta la firma di due grandi protagonisti: Leo Messi e Lautaro Martinez.

La Pulce e il Toro, protagonisti di due carriere e due parabole diverse con la Selección, nel Mondiale nordafricano si sono ritrovati coppia consolidata e affiatata, capaci di segnare e far divertire il popolo argentino, nel sogno di un back-to-back che avrebbe del clamoroso.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MESSI, L’ENNESIMO RECORD

    Leo, nella partita con l’Argentina, ha segnato il suo sesto goal al Mondiale. Una rete su punizione, al minuto 80, dopo essere subentrato all’ora di gioco. L’ennesimo arcobaleno di una carriera coloratissima, che si è arricchita di un nuovo record: la Pulce ha segnato in ognuna delle sue ultime sette presenze al Mondiale con l'Argentina, stabilendo un nuovo record per la Coppa del Mondo FIFA, con un totale di 11 gol in questo periodo. Il 10 di Rosario, infatti, aveva timbrato, nelle ultime quattro partite a Qatar 2022, ripetendosi nelle tre partite del girone nel 2026. È il primo nella storia a riuscire in una simile impresa.


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  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GIOCATORE SENZA FINE

    Messi, che in questi giorni ha compiuto 39 anni, si è riscoperto ancora una volta giocatore eterno, etereo. In questa Coppa del Mondo è quasi mistico il suo rendimento, come se il tempo si fosse cristallizzato intorno alla Pulce. È diventato il miglior marcatore dei Mondiali, è il capocannoniere di quest’edizione, sogna la doppietta che lo innalzerebbe in eterno, ancora di più.


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  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FINALMENTE LAUTARO

    E se nell’Argentina c’è uno che macina record, l’altro lato della medaglia è rappresentato da Lautaro Martinez. Ed è una medaglia molto felice, quella del Toro: in questo Mondiale sta avendo un impatto fondamentale per l’Argentina e contro la Giordania ha trovato il suo primo goal durante una Coppa del Mondo. Lauti ha anche sfiorato la doppietta, dimostrando uno stato di forma invidiabile in questa edizione.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    LA SCALONETA È DEVASTANTE

    In generale, è l’Argentina, o per meglio dire la Scaloneta, a essere in uno stato di forma invidiabile. Gioca un calcio divertente, segna costantemente. Certo, il girone è stato abbastanza morbido come avversarie, ma è pur sempre evidente che quello Albinceleste sia un gruppo unico, in ottima condizione fisica e avvolto da una mistica che parte da Leo Messi e raggiunge tutti i compagni. Record dopo record, spettacolo dopo spettacolo: l’Argentina di Scaloni e la Pulce può legittimamente sognare, anche in virtù di un tabellone alquanto favorevole. 


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