Le facce felici dell’Argentina: altro record per Messi, prima volta di Lautaro

L’Argentina continua a far parlare (in positivo) di sé in questi Mondiali. La nazionale di Scaloni ha battuto anche la Giordania all’alba italiana, raggiungendo quota 9 punti. Un percorso netto, per l’Albinceleste, che porta la firma di due grandi protagonisti: Leo Messi e Lautaro Martinez.
La Pulce e il Toro, protagonisti di due carriere e due parabole diverse con la Selección, nel Mondiale nordafricano si sono ritrovati coppia consolidata e affiatata, capaci di segnare e far divertire il popolo argentino, nel sogno di un back-to-back che avrebbe del clamoroso.