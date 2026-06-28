Le facce felici dell’Argentina: altro record per Messi, prima volta di Lautaro

E se nell’Argentina c’è uno che macina record, l’altro lato della medaglia è rappresentato da Lautaro Martinez. Ed è una medaglia molto felice, quella del Toro: in questo Mondiale sta avendo un impatto fondamentale per l’Argentina e contro la Giordania ha trovato il suo primo goal durante una Coppa del Mondo. Lauti ha anche sfiorato la doppietta, dimostrando uno stato di forma invidiabile in questa edizione.