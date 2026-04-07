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Juventus gruppoGetty Images
Lelio Donato

Le due facce della Juventus preoccupano Spalletti e Vlahovic si ferma di nuovo: i problemi dei bianconeri nella corsa Champions

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Juventus

La Juventus si riporta a -1 dal quarto posto ma non mancano i motivi di preoccupazione per Luciano Spalletti. L'allenatore bianconero non ha preso bene il secondo tempo della sua squadra. E intanto Vlahovic si ferma ancora.

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La Juventus torna alla vittoria e si riporta a -1 dal quarto posto approfittando del pareggio del Como a Udine.

Ma dalla sfida casalinga contro il Genoa non arrivano solo buone notizie per Luciano Spalletti, che al termine della partita è sembrato piuttosto preoccupato.

Il tecnico infatti ha sottolineato come il secondo tempo dei bianconeri non sia stato all'altezza del primo. Tanto che la Juventus ha seriamente rischiato di riaprire una gara che sembrava già chiusa.

Come se non bastasse Spalletti deve fare i conti con due infortuni. A preoccupare è soprattutto Dusan Vlahovic, che si è fermato di nuovo durante il riscaldamento.

  • LE DUE FACCE DELLA JUVENTUS

    Quella che si è vista il lunedì di Pasquetta contro il Genoa è stata una Juventus a due facce: dominante e assoluta padrona del campo per 50-55 minuti, tremebonda e confusionaria negli ultimi 40.

    Nella ripresa c'è così stato bisogno di un miracoloso Di Gregorio per evitare che gli ospiti rientrassero in partita. L'ex portiere del Monza, tra le altre cose, ha neutralizzato anche il rigore del possibile 2-1 di Martin.

    Luciano Spalletti però a 'Sky Sport' non ha comunque lesinato critiche alla sua squadra per l'atteggiamento tenuto nel secondo tempo.

    "Stanchezza? Assolutamente no. Ieri e ieri l'altro non ci siamo allenati. Son tornati dalle Nazionali, si son dati due giorni liberi, poi iun allenamento e mezzo e poi staccato. E si sono portati in campo a camminare, a fare solo calci piazzati. A volte si accetta di essere la versione inferiore di se stessi. Sono qui da sei-sette mesi e non sono ancora certo di quello con cui ho ho a che fare. Non è possibile fare un primo tempo del genere e un secondo tempo così... Se poi capita l'episodio - e il calcio dipende dagli episodi -, se fanno il calcio di rigore diventa una serata difficile da portare a casa" ha sottolineato l'allenatore.

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  • L'INFORTUNIO DI VLAHOVIC

    La peggiore notizia per Spalletti dopo Juventus-Genoa è sicuramente il nuovo infortunio di Dusan Vlahovic.

    Alla vigilia il tecnico aveva assicurato che il serbo stesse bene ma allo stesso tempo ne aveva escluso l'impiego dal 1' spiegando come dovesse ancora completare del tutto il suo percorso di recupero dopo il lungo stop.

    Durante il riscaldamento a bordo campo però Vlahovic ha accusato un problema muscolare al polpaccio la cui entità sarà valutata nelle prossime ore. La sensazione è che il numero 9 della Juventus sarà costretto a fermarsi almeno per un paio di settimane, saltando di fatto altre 2-3 partite.

    Spalletti a 'Sky Sport' ha così commentato gli infortuni di Perin e Vlahovic: "C'è preoccupazione perché si sono fatti male tutti e due. Hanno sentito un indurimento muscolare, bisogna fare le analisi per vedere quanto tempo ci vorrà".


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  • Vlahovic Boga DavidGetty Images

    IL PROBLEMA ATTACCO

    Il nuovo stop occorso a Vlahovic riaccende i riflettori sul problema attacco.

    Anche contro il Genoa, d'altronde, a segnare sono stati Bremer (con fortunosa deviazione di un avversario) e il solito McKennie, che peraltro salterà la prossima gara contro l'Atalanta causa squalifica.

    Spalletti ha cercato di rilanciare Jonathan David schierandolo titolare a sorpresa dopo due panchine consecutive. Ma il canadese è sembrato per larghi tratti quasi un corpo estraneo anche durante il primo tempo, ovvero quando il resto della Juventus girava al meglio.

    La fortuna poi di certo non sta assistendo l'ex Lille, che all'inizio del secondo tempo ha fatto la cosa migliore della sua partita con uno splendido tiro incrociato da fuori che si è stampato sul palo a portiere ormai battuto.

    Milik, quando è entrato, ha aiutato a fare salire leggermente il baricentro ma le sue condizioni dopo due anni di inattività non possono ovviamente essere ottimali. Mentre anche stavolta Openda ha guardato l'intera partita seduto in panchina.

    Resta così la carta Boga, che nei pochissimi minuti concessi da Spalletti contro il Genoa è comunque riuscito a rendersi pericoloso.

  • CALENDARIO DA BRIVIDI

    Di certo nelle prossime tre gare servirà la migliore versione della Juventus (Spalletti dixit) per uscire dal campo con i tre punti.

    I bianconeri infatti sabato saranno di scena a Bergamo contro l'Atalanta, che dopo aver travolto il Lecce a domicilio avanza la sua candidatura per il quarto posto e in caso di vittoria si porterebbe a -1 dalla Juventus.

    Otto giorni dopo, invece, allo 'Stadium' arriverà il Bologna ovvero un'altra squadra che sta attraversando un ottimo periodo di forma anche se leggermente distratta dalla sfida europea contro l'Aston Villa.

    Il mini-ciclo di ferro si concluderà infine con la sfida di 'San Siro' dove domenica 26 aprile si giocherà Milan-Juventus.

    Ecco perché la corsa Champions dei bianconeri, di fatto, si decide nei prossimi venti giorni.

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