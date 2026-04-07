Le due facce della Juventus preoccupano Spalletti e Vlahovic si ferma di nuovo: i problemi dei bianconeri nella corsa Champions

Quella che si è vista il lunedì di Pasquetta contro il Genoa è stata una Juventus a due facce: dominante e assoluta padrona del campo per 50-55 minuti, tremebonda e confusionaria negli ultimi 40.

Nella ripresa c'è così stato bisogno di un miracoloso Di Gregorio per evitare che gli ospiti rientrassero in partita. L'ex portiere del Monza, tra le altre cose, ha neutralizzato anche il rigore del possibile 2-1 di Martin.

Luciano Spalletti però a 'Sky Sport' non ha comunque lesinato critiche alla sua squadra per l'atteggiamento tenuto nel secondo tempo.

"Stanchezza? Assolutamente no. Ieri e ieri l'altro non ci siamo allenati. Son tornati dalle Nazionali, si son dati due giorni liberi, poi iun allenamento e mezzo e poi staccato. E si sono portati in campo a camminare, a fare solo calci piazzati. A volte si accetta di essere la versione inferiore di se stessi. Sono qui da sei-sette mesi e non sono ancora certo di quello con cui ho ho a che fare. Non è possibile fare un primo tempo del genere e un secondo tempo così... Se poi capita l'episodio - e il calcio dipende dagli episodi -, se fanno il calcio di rigore diventa una serata difficile da portare a casa" ha sottolineato l'allenatore.