Le due facce della Juventus preoccupano Spalletti e Vlahovic si ferma di nuovo: i problemi dei bianconeri nella corsa Champions

La Juventus torna alla vittoria e si riporta a -1 dal quarto posto approfittando del pareggio del Como a Udine.
Ma dalla sfida casalinga contro il Genoa non arrivano solo buone notizie per Luciano Spalletti, che al termine della partita è sembrato piuttosto preoccupato.
Il tecnico infatti ha sottolineato come il secondo tempo dei bianconeri non sia stato all'altezza del primo. Tanto che la Juventus ha seriamente rischiato di riaprire una gara che sembrava già chiusa.
Come se non bastasse Spalletti deve fare i conti con due infortuni. A preoccupare è soprattutto Dusan Vlahovic, che si è fermato di nuovo durante il riscaldamento.