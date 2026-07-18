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Lautaro Thuram MondialiGetty/GOAL
Lelio Donato

Le due facce dell'Inter ai Mondiali: Lautaro Martinez protagonista, Marcus Thuram non ha praticamente mai giocato

Coppa del Mondo
Inter

Lautaro Martinez ha trascinato l'Argentina in finale grazie al goal decisivo segnato contro l'Inghilterra, mentre il compagno Marcus Thuram è rimasto ai margini della Francia anche a causa di un problema fisico.

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L'Inter è rimasta l'unica squadra sempre rappresentata nella finale dei Mondiali.

A portare la bandiera nerazzurra anche stavolta è ovviamente il capitano Lautaro Martinez, peraltro grande protagonista nella semifinale col goal decisivo che ha permesso all'Argentina di battere l'Inghilterra.

Le prestazioni del Toro fanno ovviamente felice anche l'Inter che ora tifa per lui nella finalissima contro la Spagna. Ma in casa nerazzurra c'è anche un volto decisamente più triste.

Stiamo parlando di Marcus Thuram che di fatto ai Mondiali con la sua Francia non è mai sceso in campo.

  • LAUTARO AI MONDIALI: ZERO GOAL NEL 2022

    Lautaro Martinez, in realtà, nelle prime otto partite giocate in carriera ai Mondiali non ha segnato.

    Nell'edizione di quattro anni fa, dopo essere partito titolare nelle prime due giornate della fase a gironi, era finito in panchina anche a causa di qualche problema fisico.

    Il capitano dell'Inter non era mai riuscito a segnare neppure nei turni ad eliminazione diretta pur realizzando un rigore pesantissimo nella lotteria contro l'Olanda ai quarti di finale.

    Lautaro ha comunque festeggiato il titolo di campione del mondo ma a prendersi la scena erano stati altri, dal solito Messi a Julian Alvarez che gli aveva soffiato il posto.

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  • EROE CONTRO L'INGHILTERRA

    Anche questa edizione dei Mondiali non era iniziata benissimo per Lautaro.

    Il capitano dell'Inter ha dato sempre il suo contributo in termini di generosità ma era rimasto a secco nelle prime due giornate della fase a gironi.

    Lautaro si è finalmente sbloccato solo alla terza giornata contro la Giordania. Ma i goal pesanti sono arrivati dopo.

    Prima l'assist contro l'Egitto agli ottavi, poi la rete del definitivo 3-1 contro la Svizzera nei tempi supplementari dei quarti ma soprattutto la zampata decisiva in semifinale che ha permesso all'Argentina di superare l'Inghilterra.

    Un goal che ha trasformato Lautaro da co-protagonista ad eroe, tanto che l'attaccante dell'Inter non ha nascosto tutta la sua emozione: "Emozioni fortissime... la prima volta che mio nonno mi comprò un paio di scarpe da calcio io ho sognato di fare questo goal. Questo è molto più di un goal, ringrazio la mia famiglia e mi godo tutto questo".

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  • QUANTO HA GIOCATO THURAM AI MONDIALI

    C'è poi l'altra faccia della Thu-La, ovvero quella triste di Marcus Thuram.

    L'attaccante era stato inserito da Deschamps nell'elenco dei convocati per i Mondiali 2026, anche se non partiva in primissima fila considerata la folta concorrenza nel reparto offensivo.

    Pochi però si sarebbero aspettati che Thuram giocasse appena un minuto complessivamente durante l'intera manifestazione.

    Dopo la panchina col Senegal, l'attaccante nerazzurro è entrato in campo nella seconda giornata della fase a gironi contro l'Egitto. Poi è completamente sparito dai radar.


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  • INFORTUNIO E CONCORRENZA: PERCHÈ THURAM NON HA GIOCATO

    Ma perché Marcus Thuram non ha di fatto giocato in questi Mondiali?

    Il motivo principale è legato alle condizioni fisiche in cui si è presentato all'appuntamento. L'attaccante ha sofferto di un problema al polpaccio che gli ha impedito di allenarsi al meglio.

    Se a questo si aggiunge l'abbondanza della Francia nel reparto offensivo ecco spiegato perché Thuram di fatto non ha visto il campo.

    Di certo però l'attaccante dell'Inter sperava di vivere un Mondiale diverso dopo le cinque presenze nel 2022. E magari di segnare il primo goal visto che quattro anni fa non ci era riuscito servendo solo un paio di assist.

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