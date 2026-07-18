Le due facce dell'Inter ai Mondiali: Lautaro Martinez protagonista, Marcus Thuram non ha praticamente mai giocato

L'Inter è rimasta l'unica squadra sempre rappresentata nella finale dei Mondiali.
A portare la bandiera nerazzurra anche stavolta è ovviamente il capitano Lautaro Martinez, peraltro grande protagonista nella semifinale col goal decisivo che ha permesso all'Argentina di battere l'Inghilterra.
Le prestazioni del Toro fanno ovviamente felice anche l'Inter che ora tifa per lui nella finalissima contro la Spagna. Ma in casa nerazzurra c'è anche un volto decisamente più triste.
Stiamo parlando di Marcus Thuram che di fatto ai Mondiali con la sua Francia non è mai sceso in campo.