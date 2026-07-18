Le due facce dell'Inter ai Mondiali: Lautaro Martinez protagonista, Marcus Thuram non ha praticamente mai giocato

Anche questa edizione dei Mondiali non era iniziata benissimo per Lautaro.

Il capitano dell'Inter ha dato sempre il suo contributo in termini di generosità ma era rimasto a secco nelle prime due giornate della fase a gironi.

Lautaro si è finalmente sbloccato solo alla terza giornata contro la Giordania. Ma i goal pesanti sono arrivati dopo.

Prima l'assist contro l'Egitto agli ottavi, poi la rete del definitivo 3-1 contro la Svizzera nei tempi supplementari dei quarti ma soprattutto la zampata decisiva in semifinale che ha permesso all'Argentina di superare l'Inghilterra.

Un goal che ha trasformato Lautaro da co-protagonista ad eroe, tanto che l'attaccante dell'Inter non ha nascosto tutta la sua emozione: "Emozioni fortissime... la prima volta che mio nonno mi comprò un paio di scarpe da calcio io ho sognato di fare questo goal. Questo è molto più di un goal, ringrazio la mia famiglia e mi godo tutto questo".