Le date di Europa League fanno cambiare il calendario di Serie A: quando si giocano Lazio-Milan e Sassuolo-Juventus della quarta giornata

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Le prime modifiche obbligate al calendario di Serie A 2026/2027 riguardano le partite di Milan e Juventus.
Entrambe a punteggio pieno in campionato dopo le prime due giornate, e avversarie nello scontro diretto della terza giornata, saranno anche impegnate in Europa League.
E proprio il calendario della prima giornata europea ha causato il cambio di data delle partite valide per il quarto turno di Serie A.
Quando si giocano Lazio-Milan e Sassuolo-Juventus?