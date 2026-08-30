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Lazio Milan PulisicGetty Images
Lelio Donato

Le date di Europa League fanno cambiare il calendario di Serie A: quando si giocano Lazio-Milan e Sassuolo-Juventus della quarta giornata

Serie A
Lazio vs Milan
Lazio
Milan
Sassuolo vs Juventus
Sassuolo
Juventus

I rossoneri giocano il mercoledì precedente in Europa League con i bianconeri impegnati il giorno dopo, cambiano dunque le date di Lazio-Milan e Sassuolo-Juventus di campionato.

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Le prime modifiche obbligate al calendario di Serie A 2026/2027 riguardano le partite di Milan e Juventus.

Entrambe a punteggio pieno in campionato dopo le prime due giornate, e avversarie nello scontro diretto della terza giornata, saranno anche impegnate in Europa League.

E proprio il calendario della prima giornata europea ha causato il cambio di data delle partite valide per il quarto turno di Serie A.

Quando si giocano Lazio-Milan e Sassuolo-Juventus?

  • IL CALENDARIO DI EUROPA LEAGUE DI MILAN E JUVENTUS

    Il Milan scenderà in campo mercoledì 16 settembre per la prima giornata di Europa League. I rossoneri ospiteranno in casa il Benfica.

    Il giorno dopo toccherà alla Juventus, che affronterà sempre in casa il NEC Nijmegen. Di seguito il calendario completo delle due squadre in Europa League:

    CALENDARIO MILAN

    Prima giornata: Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre ore 21.00

    Seconda giornataSalisburgo-Milan, giovedì 15 ottobre ore 18.45

    Terza giornata: Bournemouth-Milan, giovedì 22 ottobre ore 21.00

    Quarta giornataMilan-Ferencaros, giovedì 5 novembre ore 18.45

    Quinta giornataOlympiacos-Milan, giovedì 26 novembre ore 18.45

    Sesta giornataMilan-Sunderland, giovedì 10 dicembre ore 21.00

    Settima giornataLevski-Milan, giovedì 21 gennaio ore 21.00

    Ottava giornataMilan-Ararat-Armenia, giovedì 28 gennaio ore 21.00


    CALENDARIO JUVENTUS

    Prima giornata: Juventus-Nec Nijmegen, giovedì 17 settembre ore 21.00

    Seconda giornataCelta Vigo-Juventus, giovedì 15 ottobre ore 21.00

    Terza giornataJuventus-Rennes, giovedì 22 ottobre ore 18.45

    Quarta giornata: Az Alkmaar-Juventus, giovedì 5 novembre ore 21.00

    Quinta giornata: Juventus-Omonia Nicosia, giovedì 26 novembre ore 21.00

    Sesta giornataHapoel Beer-Sheva-Juventus, giovedì 10 dicembre ore 18.45

    Settima giornata: Ferencvaros-Juventus, giovedì 21 gennaio ore 18.45

    Ottava giornataJuventus-Real Sociedad, giovedì 28 gennaio ore 21

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  • PERCHÈ CAMBIA IL CALENDARIO DI SERIE A

    Già al momento della compilazione del calendario, la Lega Serie A aveva annunciato la possibile variazione di data e orario delle partite di Juventus e Milan nella quarta giornata di campionato.

    Tutto dipendeva appunto dal giorno in cui le due squadre sarebbero scese in campo per la prima giornata di Europa League, ovvero se mercoledì o giovedì.

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  • QUANDO SI GIOCA LAZIO-MILAN

    Come detto il Milan scenderà in campo mercoledì 16 settembre a 'San Siro' contro il Benfica in Europa League.

    Di conseguenza la precedente gara di campionato, in programma all'Olimpico di Roma contro la Lazio dell'ex Gattuso, si giocherà sabato 12 settembre alle ore 18.00.

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  • QUANDO SI GIOCA SASSUOLO-JUVENTUS

    La squadra bianconera, impegnata giovedì 17 settembre all'Allianz Stadium' contro gli olandesi del NEC, giocherà in campionato invece il giorno dopo rispetto al Milan.

    Di conseguenza Sassuolo-Juventus si disputerà domenica 13 settembre con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45.

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