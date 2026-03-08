Goal.com
Coreografie derbyGetty/AC Milan
Lelio Donato

Le coreografie del derby Milan-Inter: la Curva Nord cita Vasco Rossi, i rossoneri rispondono con "Benvenuti all'inferno"

La Curva Nord cita un testo di Vasco Rossi, mentre il Milan accoglie così l'Inter: "Benvenuti all'inferno". Le coreografie a 'San Siro' per il derby.

La notte del derby è arrivata e, come tradizione, ad accendersi è anche la maglia sugli spalti di un 'Meazza' vestito con l'abito delle grandi occasioni.

Lo spettacolo anche sugli spalti non è mancato neppure questa volta seppure in forme diverse.

I tifosi del Milan, formalmente in casa, hanno deciso di non esporre alcuna coreografia che però è stata organizzata dal club.

Mentre quelli dell'Inter hanno optato per una celebre citazione canora nel dichiarare il proprio amore per i colori nerazzurri.

  • LA COREOGRAFIA DEL MILAN

    La Curva Sud non ha organizzato nessuna coreografia ma il club rossonero ha preparato un'accoglienza speciale per l'Inter con la scritta "Benvenuti all'inferno" già vista per il lancio della quarta maglia ufficiale contro il Parma.

  • LA COREOGRAFIA DELL'INTER

    "Amo te come non ho fatto in fondo con nessuna", questa è la scelta dei tifosi dell'Inter per la propria coreografia che cita un celebre brano di Vasco Rossi.

