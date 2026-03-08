Le coreografie del derby Milan-Inter: la Curva Nord cita Vasco Rossi, i rossoneri rispondono con "Benvenuti all'inferno"

La notte del derby è arrivata e, come tradizione, ad accendersi è anche la maglia sugli spalti di un 'Meazza' vestito con l'abito delle grandi occasioni.

Lo spettacolo anche sugli spalti non è mancato neppure questa volta seppure in forme diverse.

I tifosi del Milan, formalmente in casa, hanno deciso di non esporre alcuna coreografia che però è stata organizzata dal club.

Mentre quelli dell'Inter hanno optato per una celebre citazione canora nel dichiarare il proprio amore per i colori nerazzurri.