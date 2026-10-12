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Antonio Torrisi

Le Coppe Europee tornano protagoniste: come vedere la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League su NOW, come abbonarsi e quanto costa

Champions League
Europa League
Conference League
Inter vs Club Bruges
Inter
Club Bruges
Villarreal vs Napoli
Villarreal
Napoli
Feyenoord vs Como
Feyenoord
Como
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Salisburgo vs Milan
Salisburgo
Milan
Celta Vigo vs Juventus
Celta Vigo
Juventus
Atalanta vs Pafos FC
Atalanta
Pafos FC

Dopo la sosta per le nazionali, i club italiani affrontano i propri impegni internazionali: tutte le informazioni per seguire le partite in esclusiva streaming su NOW.

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Terminata la sosta per le nazionali torna il calcio europeo per club: le squadre italiane sono pronte ad affrontare le rispettive partite in UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League.

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Dopo una prima giornata che ha visto solo il Como vincere in Champions, all’esordio assoluto contro il Lipsia, pareggiare la Roma contro il Fenerbahce e l’Inter e il Napoli perdere contro il Real Madrid e l’Arsenal c’è voglia di grande rivalsa, che potrebbe trasformarsi in punti pesanti per la classifica della League Phase.

In UEFA Europa League, invece, il Milan è a caccia del primo successo dopo la sconfitta con il Benfica e la Juventus vuole dar continuità al 5-0 rifilato al NEC.

Parte la UEFA Conference League, poi, con la prima giornata che vedrà l’Atalanta di Maurizio Sarri sfidare i ciprioti del Pafos, club che nella passata stagione ha disputato la UEFA Champions League.

Ma come vedere le partite delle italiane nelle Coppe Europee? Su NOW, ovviamente: in questa pagina tutte le informazioni utili.

  • COME VEDERE LE PARTITE DI INTER, NAPOLI E COMO DI UEFA CHAMPIONS LEAGUE IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

    L’Inter, nella seconda giornata, sfida il Club Brugge a San Siro, mentre il Napoli affronta il Villarreal all’Estadio de la Cerámica, in entrambi i casi martedì 13 ottobre. Mercoledì 14 ottobre, invece, il Como fa visita al Feyenoord e la Roma apre le porte dell’Olimpico al Real Madrid.

    Di seguito la programmazione di NOW per seguire in esclusiva streaming le partite di UEFA Champions League delle italiane:

    • Inter-Club Brugge martedì 13 ottobre ore 21
    • Villarreal-Napoli martedì 13 ottobre ore 21
    • Feyenoord-Como mercoledì 14 ottobre ore 18:45

    Su NOW è possibile seguire in esclusiva streaming 185 delle 203 partite della competizione, e questo perché NOW si è aggiudicata fino al 2031 i diritti di trasmissione in esclusiva streaming delle gare di UEFA Champions League.

    Per seguire la UEFA Champions League 2026/27 su NOW bisogna acquistare il PASS SPORT, pacchetto che consente di guardare tutti i contenuti on demand di Sky Sport.

  • COME VEDERE LE PARTITE DI JUVENTUS E MILAN DI UEFA EUROPA LEAGUE IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

    Tutta la UEFA Europa League 2026/27 è in esclusiva streaming su NOW, quindi anche le partite della Juventus e del Milan, che sfideranno nella seconda giornata Salisburgo e Celta Vigo.

    • Salisburgo-Milan giovedì 15 ottobre ore 18:45
    • Celta Vigo-Juventus giovedì 15 ottobre ore 21

    Oltre alla UEFA Europa League, NOW detiene i diritti di trasmissione in esclusiva streaming delle partite della UEFA Conference League: per questo motivo anche l’esordio dell’Atalanta contro il Pafos, in programma giovedì 15 ottobre alle ore 21, sarà visibile su NOW.

    Basterà acquistare il PASS SPORT.

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  • DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. È possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. NOW detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle partite delle coppe europee, con 185 partite su 203 di UEFA Champions League, tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva, anche grazie a Diretta Gol. Su NOW c’è anche la Serie A Enilive con tre partite per ogni giornata di campionato e ben 114 gare in tutta la stagione. La piattaforma, infatti, trasmette 30 delle migliori 76 partite del torneo e tutta la Serie C Sky Wifi fino alla stagione 2027/28 (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione). Incluse nel Pass Sport ci sono anche le migliori partite della Premier League e della Bundesliga in esclusiva streaming. Ma su NOW non c’è solo calcio, sulla piattaforma anche lo US Open, i tornei ATP Tour e WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, oltre a Wimbledon in esclusiva. E poi tutti i GP di Formula 1®, che rimarrà esclusiva NOW fino al 2032, e la MotoGP™, il grande basket con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup, la Serie A LBA, la pallavolo, la 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup a Napoli, il rugby e tanti altri eventi.

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