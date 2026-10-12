Le Coppe Europee tornano protagoniste: come vedere la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League su NOW, come abbonarsi e quanto costa

Terminata la sosta per le nazionali torna il calcio europeo per club: le squadre italiane sono pronte ad affrontare le rispettive partite in UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League.
Dopo una prima giornata che ha visto solo il Como vincere in Champions, all’esordio assoluto contro il Lipsia, pareggiare la Roma contro il Fenerbahce e l’Inter e il Napoli perdere contro il Real Madrid e l’Arsenal c’è voglia di grande rivalsa, che potrebbe trasformarsi in punti pesanti per la classifica della League Phase.
In UEFA Europa League, invece, il Milan è a caccia del primo successo dopo la sconfitta con il Benfica e la Juventus vuole dar continuità al 5-0 rifilato al NEC.
Parte la UEFA Conference League, poi, con la prima giornata che vedrà l’Atalanta di Maurizio Sarri sfidare i ciprioti del Pafos, club che nella passata stagione ha disputato la UEFA Champions League.
Ma come vedere le partite delle italiane nelle Coppe Europee? Su NOW, ovviamente: in questa pagina tutte le informazioni utili.